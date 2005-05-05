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Авторские колонки
Авторские колонки
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Почему путешествия – отличный способ трансформации жизни?
Все мы стремимся к счастью и не желаем страдать. Кто-то считает, что для счастья нужно заработать больше денег, кто-то – что вырастить детей, кто-то уверен, что необходимо сбросить еще пару кил...
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ЗАЧЕМ Я ХОЖУ В ПОХОДЫ?
Каждое лето сплав по реке на байдарке – часть моего отпуска. Это недолго, не больше двух недель. Иногда подготовка занимает больше времени. ...
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Скрытый секрет моды на путешествия
Посмотрите на мир: все перемешалось. Все европейцы едут в Азию, все азиаты в Европе. Каждый человек на планете пытается с помощью путешествий изменить свои внутренние уклады, установки, привычн...
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Как испанский язык спас наш отдых на Пальма-де-Майорка
Я очень люблю путешествовать самостоятельно. Приблизительно за год начинаю готовиться, выбираю место, просматриваю отели и все достопримечательности. Сам процесс подготовки уже вызывает внутрен...
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Армавир
(из цикла «Великие города мира») Армавир это прекрасный русский город, в котором живут армяне. На этом его сходство с другими русски...
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СЧАСТЛИВЫЙ ПОПУТЧИК
Можно ли сделать другого Человека Счастливым?... Конечно же - НЕТ... Счастливым может быть только Сам Человек, когда разрешил Себе это состояние... когда нашёл в Себе Гармонию Души... ...
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Сны роботов
Снятся ли сны роботам? Есть ли у машин сознание, и если да, то какое у них бессознательное? Находясь среди людей, я чувствую этот привкус маши...
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В гостях у сказки
Если вы это читаете, значит ваше детство прошло. Ну как прошло, просто вы уже его не воспринимаете как прежде.То место где я был счастлив исчез...
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Жестокость
Почему я должен соответствовать чьему-то представлению о "правильности". Психологи говорят что быть собой это классно и оно того стоит чтобы идти к этому, с другой стороны они же ограничи...
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Страх
Страх, что мы про него знаем? Знаем ли мы свои страхи именно такими какие они есть? Было ли нам страшно и мы знали, что нам страшно? Я не жду его, он приходит сам. Входит ко мне, как будто мы с...
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Где и как находить попутчиков-мужчин для путешествий по России незамужним девушкам? Без всякого секса!
Наверняка все согласятся с общеизвестным фактом, что путешествовать любят все. Только у каждого формат путешествий свой: с семьёй, без неё, самостоятельно, в компании. Кто-то предпочитает более...
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Верить в себя
Как важно верить самому себе и доверять своим желаниям. Доверять и видеть их ясно, как впрочем, и самого себя в них. Как важно не верить в истинность чужого пути для себя и отбрасывать идолов ...
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Как путешествовать чаще и качественнее
Кто из нас не задавался вопросом, где взять время на то, чтобы как можно чаще путешествовать? Да наверняка все. А почему у нас нет времени? Тут...
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Экстримспорт для чайников: с чего начать
Вам приходилось смотреть ролики спортсменов экстремалов? Если хотя бы раз вы допускали мысль, что тоже хотите попробовать, но не знаете с чего ...
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Поиск психолога
Есть некоторые мои наблюдения про то, как люди ищут психолога (если вообще ищут) и почему все происходит именно так. Небольшое путешествие в мир клиента. Как ищут психолога 1. Быстро. ...
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Фигуры
Фигурально выражаясь, я не сильно фигурален в фигурности проявления своей фигуры. Верования, религии, культы как транснациональные корпорации с...
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Туристы Карибского моря
Налетай! Сезон начинается. - Я лечу на другое полушарие... Я лечу на Карибы... Звучит как... А?) Ну или ... - Мы в свадебное путешествие ездили в Доминикану и там летали на верто...
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Нечто во мне
Вот интересно, как отличить жадность от реальной возможности что-либо иметь, ведь на первый взгляд желание получить что-то не несет в себе никаких разграничительных черт. Разницу можно будет уз...
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Что произойдёт с тобой с возрастом? Тебя пугает взросление?
Что произойдёт с тобой с возрастом? Тебя пугает взросление? Мысль о том, что неизбежно, год за годом, песочница все дальше и дальше, ра...
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Если бы мы не пытались никого менять...
Если бы мы не пытались никого менять, может быть, аборигены не стали бы есть Кука... Йогу люблю, над индийскими фильмами рыдала, имена Баччан и Митхун знакомы. Это что, не достаточные основа...
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Импульсивность в тревоге
Быстро идти вперед не останавливаясь, перебирая в уме варианты действий на потом, контролируя погоду и курс валют, пульс, номера машин, наращив...
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Быть тем, кто ты есть
Быть тем, кто ты есть. «Делать-это быть». Лао-цзы Каково мое предназначение? Кем мне лучше быть? Чем мне лучше всего заниматься? И,...
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Влюбиться в психотерапевта
Вначале стоит сказать о том, что влюбиться в терапевта, симпатизировать ему, испытывать к нему влечение - это нормально. Сами подумайте, психотерапевт нас внимательно слушает, он не осуждает на...
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Закрыв глаза
Закрывая на секунду глаза можно услышать тишину, в которой, как говорят мудрецы, есть все ответы на твои вопросы. Напрасно ты ждешь ответов, их...
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Может ли одно путешествие изменить отношение к жизни?
Вы когда – ни будь влюблялись в неодушевленные предметы? Да так, чтоб без памяти, так чтобы волосы дыбом и бессонные ночи? Вы когда – ни будь чувствовали себя загнанной в угол белко...
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Экономные путешествия. Как охватить весь мир
В жизни каждого человека путешествия играют важную роль. Получить новые впечатления, познать мир, посетить уникальные места, испытать незабываемые положительные эмоции и просто отдохнуть от пов...
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ПРОБЛЕМЫ
Самое непонятное для меня сейчас – это понять, что же я не понимаю. Пожалуй, это и есть та проблема, с которой можно работать, точнее, по...
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ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ
Иногда тебе очень хочется быть обычным. Читая статьи про успех и про важность чувствования, про все правильное и здоровое тебя начинает тош...
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Антипсихология. Всякое или психология величайших умозаключений
Недавно прочитал в журнале «Байконур – сквозь пыль в тернии» объявление о найме на работу. «Весьма авторитетная организационная компания ищет толкового специалиста по ни...
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Исследования. Боль Елены
Стараться не вспоминать её- это больше чем дружба. Елена однажды поняла, смотря на страстно жующего Ю., что он никогда не сможет постичь все её...
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Корни бессознательного
Все, что скрыто от меня в моей жизни, управляет мной и укрепляет меня в ней. Я могу только догадываться, какую оно имеет форму и что именно оно...
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Все проходит
Если у вас нет депрессии – найдите ее. И это пройдет тоже. Дни тянутся тяжелой вереницей вороньей стаи с ощущением прихода чего-то неоправданно страшного. Карканье валится на тебя с неба,...
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Нет ничего, кроме того что есть
Жизнь очень странная штука. Ни одна точка зрения не позволяет понять полностью что-либо в этой жизни, включая самого себя. Казалось бы, все про...
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Когда я всех вас забуду.
Когда-нибудь ты успокоишься. Перестав искать и находить, обратишь свой взгляд на узкую полоску света в тени дубового леса своих волос, раздвинешь рукой и мягко отпустишь падение ветвей на п...
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Секрет как поехать отдыхать на All inclusive и не поправится
После прошлогоднего отдыха в Турции, твои весы предательски показали +5 кг за неделю? В последний день поездки не влезла в любимые джинсики? Знакомо? Меня подруга при встрече мрачно спросила : ...
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Анатомия повседневности
Все внутри. Снаружи ветер и солнце постепенно рушат твой идеальный облик. Выйдя однажды, ты мечтаешь вернуться вновь, вернуться вперед, ворвать...
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Это успех!
Где-то в этом мире. Когда-то тогда. Любое сходство с реальными лицами и событиями прошу считать за легкомысленный флирт автора с реальностью. В...
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Великолепие
Очаровательная улыбка и еле уловимый соблазняющий аромат ее духов, стук каблуков в такт ее сердца, кокетливый наклон головы вправо, и взгляд, обращенный вовнутрь. Ты вряд ли увидишь ее злой или...
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Исследования. В ожидании чуда.
Чудо не произошло. Интерес и не более. Было и не стало всего, что было и не стало быть, в переходе от идеального к реальному. По дороге магических превращений потерялось все, что плохо...
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Исследования. Неудача
Неудача. «Быстрее, выше, сильнее», - гласит один известный лозунг, и я невольно принял низкий старт, скопил напряжение и тревогу...
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Безкомпромисный
Мужчина средних лет, успешный и харизматичный. Источая уверенность, он плавно рассекает воздушные потоки на своем новом автомобиле последней серии престижной марки. Белый воротник точ...
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В погоне за счастьем
В погоне за счастьем на границе раздела счастья и трудностей на пути его достижения теряется смысл. Само счастье не может быть конечной целью н...
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В погоне за электроовцой по лезвию косы.
Чему быть того не миновать, отвертеться от вертела не слетев с резьбы не удастся. По мере накручивания себя и разоблачения в плоскости мышле...
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Just do NOT do it!
Что происходит за пределами привычного образа мыслей и восприятия окружающего мира? Мурлыкающе-убаюкивающий голос поет мне о сладостной возможности ничего не понимать и не приним...
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Отец
Как часто тебя не было рядом. А когда ты был рядом, мы не знали, что друг с другом делать. Древние греки считали, что если у ребенка нет от...
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Путешествие к зимнему Байкалу. Путь к себе.
Путешествие к зимнему Байкалу. Путь к себе. Байкал. Стоячий огонь с бурятского. Бай - “стоять”, кхал - “огонь&...
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Просто мое любимое море
Крыло самолета медленно накренилось влево - самолет начал заходить на посадку. Привычное "просьба пристегнуть ремни " прозвучало в...
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Спаржевый крем-суп с креветками, быстрый рецепт
Спаржа - один из самых любимых овощей голландцев. Иначе, зачем для спаржи в Голландии создавать целый центр, специалисты которого знают все о...
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Голландские традиции, мужские забавы
Жизнь в стране глазами иностранца. Можно бесконечно долго спорить о том насколько легко происходит адаптация к местным условиям, но человек, рожденный в другой стране, воспитанный в другой культуре...
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Жизнь как эксперимент
В этой статье я постараюсь изложить суть той «философии жизни», до которой мы с Люсей «докатились» в этом году. Сразу с...
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Сны о чем-то большем...
Глубокая печаль. Вот то, что чувствую я в последние пару недель. Это можно было бы назвать тоской по чему-то или кому-то, но нет, это чувство - не тоска, так как не имеет оттенка негатива. Можн...
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Важность встреч b расставаний...
©Robert Doisneau (1950) * Жизнь – это дом с фундаментом или лодка в потоке бурной реки? Чтобы прожить нужно построить дом или лодку? ...
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Как бросить все и уехать за своими мечтами. История моей жизни
Привет! Меня зовут Юлия Лянгузова. Немного обо мне. Вот уже 3 года я живу на острове Бали, наслаждаясь каждым днем своей жизни, но так было не всегда. Мои московские коллеги и друзь...
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Бологое
Город Бологое является самым таинственным городом на нашей планете. Он по праву занял своё место рядом с такими загадочными явлениями, как ри...
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Оптическая иллюзия подводного водопада, Маврикий
Маврикий – островное государство в Индийском океане, лежащее в 2000 км от юго-восточного побережья африканского континента. Один из самих красивых островов нашей планеты хранит на своих пр...
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Куда отправиться с ребенком в путешествие зимой
«Мороз и солнце – день чудесный» - знакомая всем с детства стихотворная строчка, которая отражает погоду за окном в декабре и янв...
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НЕМНОГО О МОТИВАЦИИ ПРИ ПОСТАНОВКЕ ЗАДАЧ
Мотива́ция (от лат. movere) — побуждение к действию; динамический процесс психофизиологического плана, управляющий поведением человека, о...
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ЗАКОН ДАРА — ЗАКОН ЕДИНСТВА
Жизнь - вечный танец сознания через динамический обмен импульсов между телом и космосом. Дарите радость, если хотите ее получить... Всякий раз при контакте молча дарите другому человеку ч...
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Тем, кто решился выйти из "зоны комфорта"
Когда человек решается выйти из зоны комфорта, то есть совершает решительные действия, которые меняют привычный уклад жизни (смена работы, пере...
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Удивительное озеро Гамильтон Пул
В 37-ми километрах от города Остин в американском штате Техас находится удивительное озеро Гамильтон Пул (Hamilton Pool). Необычность озера с 15-метровым водопадом в том, что оно явлется одновр...
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