Вдохновение

Женщины... Мы можем учиться у вас, как чувствовать, как прикасаться к своему телу, как жить своими чувствами, как...27.07.2022 7704
Нас учили быть сговорчивыми, отзывчивыми, приятными. Но далеко не всех научили, как эту Волшебную Микстуру...23.07.2022 7344
Люди во время молитвы обращаются с просьбой дать им то, в чем, по их мнению, они нуждаются, забывая о том, что ...22.07.2022 7172
Живи здесь и сейчас. Если это есть в сейчас, не отбирай у себя это. Есть одно но: только ты можешь разрешить себе...21.07.2022 8748
Вы были рождены вместе, и вместе вы будете всегда. Вы останетесь вместе, даже когда белые крылья смерти...21.07.2022 8052
— Мастер, ты говорил, что я стану мудрым, когда раскрою и познаю себя, отвечу на вопрос "КТО Я?", но как это сделать?...8756
Если вы думаете, что вы располагаете временем, значит вы думаете, будто оно лежит в невидимом мешке, к которому у вас...8954
Список простых мелочей от которых мы, сами того не замечая, получаем огромное удовольствие! ...9578
Когда я решила сделать любовь своим единственным выбором на протяжении двадцати одного дня, в моей жизни наступил...8382
Каждый день, точнее — под конец дня, на каком-нибудь листочке бумаги я записываю один счастливый момент. И отправляю...8692
Стало комфортным быть несчастным, неуверенным, боязливым. Мы отлично разбираемся в страхах и запретах, и ничего не...9098
Что происходит, когда вы не называете что-то? Вы смотрите на эмоцию, на ощущение более непосредственно и поэтому у...8824
Иногда жизнь складывается так, что единственный твой путь вдруг упирается в стену. И тут есть несколько вариантов.9870
А вы когда-нибудь общались с другим человеком душами? Это опыт, который невозможно забыть. Он остается с человеком...8950
Нас с детства учили, что непринятие — это нечто личное, так же, как и принятие, а это всего лишь энергетические явления9176
Человек — сосуд, наполненный любовью и страхом. Чем больше одного вещества, тем меньше другого. Все остальные чувства...10090
В те времена, когда фонари зажигали огнем, по улицам каждый вечер ходили фонарщики и приносили свет в каждый...9038
Станет ли кризис середины жизни переходом к новому продуктивному этапу моего развития или духовным и социальным...9668
Экология жизни. Вдохновение: Мы оглядываемся на прожитые годы и с горечью осознаем, как мало мы сделали для себя. Не...9248
Экология жизни. Вдохновение: Вам знакомо состояние, когда ОТ РАДОСТИ буквально вырастают крылья и хочется свернуть...9694
Экология жизни. Вдохновение: Где-то глубоко внутри нас дремлет задорный подросток или жизнерадостный РЕБЕНОК. Просто...9598
Экология жизни. Вдохновение: Наступает время, когда ты уже можешь позволить себе роскошь не оглядываться на других...9992
Экология жизни. Вдохновение: ЛЮБОВЬ непредсказуема, внезапна и прекрасна. Это чувство может нагрянуть в самый...10158
А можно я съем пирожное? - Можно. - Так ведь вечер уже? - Ешь. - А можно я не буду мыть посуду?...10488
Экология жизни. Вдохновение: Мир полон мечтателей, которые так никогда и не воплотят в реальность свои проекты....10490
До тех пор, пока человек борется с судьбой, пытаясь выторговать у нее пожизненные гарантии, он не взрослеет. Как...10354
Когда мы взрослеем, мы понимаем, что в контексте дружбы качество важнее количества, и только те люди, которые...11234
Когда ты мама маленького сына - ты вообще не думаешь о том, что когда-нибудь он вырастет, и настанет день, когда твой...10180
То, что мы видим, может быть очень обманчиво. Ведь общая картинка не может показать истинные, внутренние мотивы...10754
В жизни каждого из нас сбываюсь моменты, когда роза по какой-то причине блекнет, а музыка больше не волнует нас, или...10998
Вы - химический собор, потрясающая конструкция, в которой соблюдены дозировки, баланс, механизмы взаимодействия...10896
Прекрасная притча про осознанность. О том, как часто мы не замечаем лучшие возможности, погружаясь в программы...11536