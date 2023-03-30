Циклы нашей ЖИЗНИ

Красота притчи заключается в том, что она просто дает людям намек на то, каким все должно быть

Красота притчи заключается в том, что она просто дает людям намек на то, каким все должно быть.

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Собрал Бог всех тварей и решил каждому его век отмерить. Первым подозвал человека: «Ты, человече — существо не крупное, так что тебе 20 лет жизни даю». «Мало…» — подумал человек, но с Богом спорить не стал и тихонько отошел в сторону.

А Бог тем временем подозвал лошадь: «Тебе, лошадь, 40 лет жизни назначаю — ты тварь большая, тебе и жить дольше. Но лошадь взмолилась: «Помилуй, Боже! 40 лет с ярмом на шее ходить, за собой плуг да воз таскать, да еще и кнутом получать! Мне и 20 хватит… Отдай оставшиеся человеку, ему нужнее».

Бог дал добро и позвал корову. На том же основании, что и лошади, дал ей 40 лет жизни. Но корова отказалась: «Упаси, Боже! 40 лет за вымя меня дергать будут! Мне и 20 хватит, а оставшиеся годы отдай человеку, ему они нужнее». Согласился Бог.

Позвал собаку: «Тебе, собака, 30 лет назначаю!» А собака: «Господи, помилуй! Ну куда мне 30 лет на цепи сидеть, гавкать на каждого да кость грызть… Давай мне 15, а остальные человеку отдай».

А Богу что? Отдал еще 15 лет человеку, позвал кота и предложил ему 20 лет жизни. Но кот подумал: как это 20 лет мышатину есть, да и отказался от 10 лет жизни — тоже подарил их человеку.

С тех пор так и живет человек …

Сначала 20 лет свои проживает — забот и горя не знает.

Потом наступают 20 лет лошадиных: работает человек как лошадь, тянет на себе воз — работа, дом, семья…

Следующие 20 лет — те, что корова подарила: «доят» человека дети, внуки… Кто на дачу, кто на машину…

А потом собачьи 15 лет живет: дома сидит, дом сторожит, за внуками присматривает да на улицу поглядывает…

А приходят кошачьи годы, тут уж как повезет… Могут, как кота по голове погладить, а могут и под зад ногой пнуть …опубликовано econet

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