То, что мы делаем легко и непринужденно (и кажется даже готовы были бы немного приплачивать за это) безошибочно указывает на дело которое вполне может оказаться Любимым.

То, что мы делаем легко и непринужденно (и кажется даже готовы были бы немного приплачивать за это) безошибочно указывает на дело которое вполне может оказаться Любимым.

И оно не сможет надоесть. Вообще, этимология «надоесть» (надо есть), прямо связана с едой и перееданием. И когда чувствуешь себя так, значит переел ты этих дел, вот и воротит от них. Но с любимыми делами не так, это как прекрасные мамины пироги, которыми ты готов лакомиться каждый день. Пропуская мимо ушей слова всех, кто говорит что все в жизни приедается. Это не так, потому что то, что мы любим — любит нас. опубликовано econet.ru

Автор Алексей Кузьмин

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