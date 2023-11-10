Скажите себе, что вы очень красивы. Очень. Что у вас мелодичный голос. Что ваши движения плавны и прекрасны. Вы излучаете свет! Вы притягиваете взгляды других людей. Вы прекрасны и гармоничны!

Скажите себе, что вы очень красивы. Очень...

Что у вас мелодичный голос. Что ваши движения плавны и прекрасны. Вы излучаете свет! Вы притягиваете взгляды других людей. Вы прекрасны и гармоничны!

Повторяйте эти слова утром, вечером, за едой, за стиркой, за рулём, на работе и дома. Почаще повторяйте и с выражением; мысленно тоже можно говорить с выражением.

Этот идиотский способ работает. Идиотский — потому что ненормально простой, примитивный, до того банальный, что никто заниматься такой глупостью не хочет. Это же смешно!

Это смешно, но это работает. Дня через три вы почувствуете, что ваш голос стал мелодичным, движения — красивыми и плавными, а лицо — лицо стало красивым. Причём вы почувствуете это через отношение к вам окружающих. Им передался ваш самогипноз.

Но тут небольшая закавыка, так сказать. В основном реагировать начнут слабовольные и впечатлительные люди. Внушаемые. За одной женщиной стали увязываться пьяные граждане и странные персонажи. Она испугалась и прекратила эксперимент. А зря. Это просто первая волна, которую надо пережить, чтобы добиться устойчивого результата.

Вторая волна, нормальная, начнётся, когда знакомые вам скажут удивленно и искренне: «ты так похорошела!», «ты так изменился к лучшему!». Хотя вы такой же, даже постарели немного или одеты так себе…

Понимаете, штука в том, что самыми простыми способами люди не пользуются. Именно потому, что это слишком простые, идиотские способы. Это слишком примитивно! Слишком легко!

А вот работает этот способ. Ваш голос очень мелодичен. Движения плавные и красивые. И сами вы красивы. Вы излучаете свет и тепло, вы магнит для других людей! И вот когда вы захотите сказать себе эти слова, что-то внутри вас зашепчет: это глупости! Не говори это! Не делай так! Ничего не выйдет!

Вот это и мешает вам расцвести. Чей это голос? Почему он так говорит? Почему вы отказываетесь отворить дверь и ступить в прекрасный сад? Ищите ответы. Это сложно — найти ответы.

А говорить себе хорошее — просто. Но говорят себе такое единицы. Они-то и добиваются успеха и счастья…

Автор Анна Кирьянова

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