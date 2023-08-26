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ЛЮДИ С ТРЕЩИНКОЙ

Источник: facebook.com 26 августа 2023 5998
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Если от первого удара чашка осталась целой, второй удар, даже не очень сильный, разобьет ее на мелкие осколки. Чашка надтреснута, даже если трещины не видно...

ЛЮДИ С ТРЕЩИНКОЙ

Если от первого удара чашка осталась целой, второй удар, даже не очень сильный, разобьет ее на мелкие осколки/

Чашка надтреснута, даже если трещины не видно. И с людьми так же.

Одни удар человек может пережить и выстоять. И вроде не пострадать.

Но достаточно второго удара, даже не такого сильного - и сердце может разбиться.

Людей с трещинкой много, очень много.

И окружающие удивляются: чего вы так боитесь совершить поступок? Чего вы так дрожите, бледнеете и ужасаетесь? Чего вы впились в этого недостойного партнера? Бросил и бросил. Это даже хорошо! 

ЛЮДИ С ТРЕЩИНКОЙ

А просто этого человека когда-то бросила мама. Отдала бабушке или в интернат.

Его уже однажды предательски бросили - и он много страдал, такой человек.

Даже если мама потом вернулась. Но опыт остался. Воспоминание о страдании.

Или вот человек трясется над деньгами и боится потерять работу, даже не слишком хорошую.

А он просто пережил однажды нищету. Такую нищету, которую страшно вспомнить.

И этот опыт заставляет его дрожать и бояться - он слишком хорошо помнит то, как есть было нечего в детстве или в юности. И как стыдно было носить обноски...

Или дрожит над близкими человек. Над детьми трясется. Это ненормально! Надо не так!

А просто он потерял однажды ребенка - вот и дрожит, и боится утраты.

Те, кто пережил утрату и страдание, отлично знают, что это такое.

Они знают про трещинку.

А окружающие - не знают.

И довольно опрометчиво такому человеку давать "психологические" советы: бросьте его! Выгоните ее!

Уйдите с работы, можно и без денег прожить!

Лучше голодать, чем прислуживать!

Дайте ребенку спокойно переболеть, он крепче будет! Не дрожите над ним

Не бойтесь, что вас бросят; лучше быть одному, чем с кем попало!

Так говорят те, кто не голодал, не терял, не носил обноски, не плакал в одиночестве, кто не знает, что такое боль, печаль и утрата. И не хочет знать.

Но узнает, к сожалению - жизнь травматична. И трещинки со временем у всех появляются.

Поэтому надо бережнее с людьми обращаться, чтобы не разбить им сердце...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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