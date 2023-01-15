Как восстановить баланс самых важных витаминов в организме?

Дефицит витаминов в организме негативно отражается на состоянии здоровья. Волосы становятся тусклыми, ногти ломкими, кожа сухой.
Чем грозит недостаток тех или иных витаминов, как избавиться от авитаминоза и привести себя в порядок?Пополнить ресурсы можно в сезон овощей и фруктов либо подобрать правильный витаминный комплекс в аптеке.
Этот витамин называют каротином и нужен он организму для синтеза коллагена, обеспечивающего эластичность и гладкость кожи. Также витамин А необходим для зрения, поскольку налаживать правильную работу глазной сетчатки. Но основной его функцией остается регенерация тканей и защита кожи от негативного воздействия внешних факторов.
При нехватке каротина ногтевые пластины начинают слоиться, волосы терять здоровый блеск, а глаза быстро уставать. Для восполнения нехватки витамина следует включить в рацион:
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Чтобы витамин лучше усваивался, употреблять содержащие его продукты лучше с животными жирами. К примеру, свекольный или морковный салат заправить сметаной.
Этот витамин способствует нормальной работе нервной системы, контролирует обменные процессы в организме, обновляет кожные клетки, стимулирует рост волос. При дефиците витамина волосы теряют здоровый цвет и выпадают, появляются проблемы со сном и частые головные боли, а организм становится более чувствительным к погодным условиям. Чтобы избежать таких проблем следует включить в рацион:
Также этим витамином богаты бульоны и отвары. Витамин не разрушается при термообработке и под действием света.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Этот витамин называют токоферолом и он необходим для запуска окислительных и восстановительных реакций в тканях, препятствующих преждевременному старению. Также витамин участвует в синтезе гормонов, регулировке обменных процессов в мышцах, печени и нервной системе.
При недостатке витамина появляется быстрая утомляемость, ухудшается состояние кожи, на теле медленно заживают раны. Для восполнения нехватки витамина необходимо включить в рацион:
Этот витамин не разрушается при термообработке и солнечном свете. Лучшее усвоение токоферола происходит при совместном его потреблении с C витамином, поэтому рацион также рекомендуется обогатить свежими овощами и кисломолочной продукцией.
Также полезно: Самый женский витамин против старения кожи
Витамин C – это аскорбиновая кислота, запускающая процесс обновления клеток, способствующая укреплению сосудов и замедляющая старение. При дефиците кожа теряет эластичность и здоровый цвет, появляется повышенная сухость кожи в области локтей и колен, десна начинают кровоточить, настроение ухудшается. Витамин содержится в следующих продуктах:
Фрукты красного цвета содержат больше этого витамина, чем зеленые. Также нужно учесть, что разное количество витамина содержится в разных частях растений, к примеру, в листья облепихи больше аскорбиновой кислоты, чем в плодах.опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий