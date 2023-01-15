Как восстановить баланс самых важных витаминов в организме?

Дефицит витаминов в организме негативно отражается на состоянии здоровья. Волосы становятся тусклыми, ногти ломкими, кожа сухой.

Чем грозит недостаток тех или иных витаминов, как избавиться от авитаминоза и привести себя в порядок?Пополнить ресурсы можно в сезон овощей и фруктов либо подобрать правильный витаминный комплекс в аптеке.

Балансируем главные витамины

Дефицит А витамина

Этот витамин называют каротином и нужен он организму для синтеза коллагена, обеспечивающего эластичность и гладкость кожи. Также витамин А необходим для зрения, поскольку налаживать правильную работу глазной сетчатки. Но основной его функцией остается регенерация тканей и защита кожи от негативного воздействия внешних факторов.

При нехватке каротина ногтевые пластины начинают слоиться, волосы терять здоровый блеск, а глаза быстро уставать. Для восполнения нехватки витамина следует включить в рацион:

морковь;

свеклу;

калину;

говяжью печень;

яичные желтки.

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Чтобы витамин лучше усваивался, употреблять содержащие его продукты лучше с животными жирами. К примеру, свекольный или морковный салат заправить сметаной.

Дефицит В6 витамина

Этот витамин способствует нормальной работе нервной системы, контролирует обменные процессы в организме, обновляет кожные клетки, стимулирует рост волос. При дефиците витамина волосы теряют здоровый цвет и выпадают, появляются проблемы со сном и частые головные боли, а организм становится более чувствительным к погодным условиям. Чтобы избежать таких проблем следует включить в рацион:

картофель;

капусту;

кукурузу;

яичные желтки;

рыбу жирных сортов;

бананы;

авокадо;

орехи.

Также этим витамином богаты бульоны и отвары. Витамин не разрушается при термообработке и под действием света.

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Дефицит Е витамина

Этот витамин называют токоферолом и он необходим для запуска окислительных и восстановительных реакций в тканях, препятствующих преждевременному старению. Также витамин участвует в синтезе гормонов, регулировке обменных процессов в мышцах, печени и нервной системе.

При недостатке витамина появляется быстрая утомляемость, ухудшается состояние кожи, на теле медленно заживают раны. Для восполнения нехватки витамина необходимо включить в рацион:

домашние яйца;

капусту брокколи и брюссельскую;

растительное масло;

зелень и бананы.

Этот витамин не разрушается при термообработке и солнечном свете. Лучшее усвоение токоферола происходит при совместном его потреблении с C витамином, поэтому рацион также рекомендуется обогатить свежими овощами и кисломолочной продукцией.

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Дефицит C витамина

Витамин C – это аскорбиновая кислота, запускающая процесс обновления клеток, способствующая укреплению сосудов и замедляющая старение. При дефиците кожа теряет эластичность и здоровый цвет, появляется повышенная сухость кожи в области локтей и колен, десна начинают кровоточить, настроение ухудшается. Витамин содержится в следующих продуктах:

цветной капусте;

сладком перце;

цельном молоке;

клюкве и рябине;

шиповнике;

яблоках.

Фрукты красного цвета содержат больше этого витамина, чем зеленые. Также нужно учесть, что разное количество витамина содержится в разных частях растений, к примеру, в листья облепихи больше аскорбиновой кислоты, чем в плодах.опубликовано econet

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