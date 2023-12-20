Добавки при высоком холестерине

Повышенный уровень холестерина - это важный фактор серьезных заболеваний. Среди них атеросклероз и инсульт. Что это за вещество, каковы его функции в организме, и какие пищевые добавки помогут нормализовать содержание холестерина в организме?
Повышенный уровень холестерина в 2 раза увеличивает риск атеросклероза по сравнению с теми, у кого этот показатель нормальный. Контроль холестерина в крови важен для здоровья сердечно-сосудистой системы и профилактики инфаркта миокарда и инсульта.
Холестерин – восковое вещество, которое присутствует в клетках тела. Он синтезируется печенью и всасывается из пищи. Так как холестерин не растворяется в крови, он упакован в молекулы – липопротеины (переносчики холестерина).
Полезно проверять уровень холестерина. Липопротеины измеряются исходя из значений концентрации:
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Холестерин важен для разных функций организма. Он работает как компонент мембран клеток и расходуется в синтезе желчных кислот, витамина D и стероидных гормонов. Холестерин действует на текучесть клеток и имеет значение в перемещении веществ в самой клетке.
Ниацин
Другое название - витамин B3, присутствует в добавках и пищевых продуктах (говядине, птице, лососе, тунце, коричневом рисе, арахисе).
Растворимые волокна
Пищевые волокна представляют собой углеводы, стойкие к перевариванию. Пищевой рацион с высоким процентом клетчатки связан с низким содержанием холестерина и снижением вероятности сердечно-сосудистых проблем. Растворимая клетчатка (РК) присутствует в семенах льна и подорожнике. Носители РК: β-глюканы, гуаровую камедь и пектин.
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Растительные стерины и станолы
Стерины и станолы ингибируют всасывание холестерина и снижают показатель ЛПНП на 8-10%.
Лист артишока
Артишок употребляют как в пищу как терапевтическое средство. Цинарин, хлорогеновая к-та и лютеолин являются активными компонентами растения. Ежедневная доза 2-3 г экстракта листьев артишока снижает ЛПНП, триглицериды и общий холестерин.
Красный дрожжевой рис
Это продукт, ферментированный плесневыми грибами, он включает биоактивные компоненты изофлавоны, монаколин K, мононенасыщенные жирные к-ты, стеролы. Монаколин К ингибирует фермент, регулирующий производство холестерина.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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