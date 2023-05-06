Что полезно знать про холестерин

Холестерин пользуется у обывателей нехорошей репутацией. Но так ли уж вредно для здоровья это вещество? Холестерин - это незаменимый элемент клеточных мембран. Следует различать ЛПНП - "плохой" холестерин и ЛПВП - "хороший" холестерин.

Холестерин мы получаем с едой (главным образом из животных жиров), он синтезируется в печени. Если в организме не развивается воспаление или нет разорванных сосудов, холестерин свободно перемещается и не накапливается на сосудистых стенках. Именно продолжительное воспаление провоцирует накопление холестерина.

Как снизить уровень плохого холестерина

Типы холестерина

В нашем организме присутствует 4 типа холестерина:

Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП)

-//- средней плотности (ЛПД)

-//- низкой плотности (ЛПНП)

-//-высокой плотности (ЛПВП)

25-35% общего холестерина - это ЛПВП; 60-70% - ЛПНП.

Холестерин ЛПНП

ЛПНП - плохой холестерин который «прилипает» к стенкам кровеносных сосудов и формирует атеросклеротические бляшки. Это повышает риск кардиологических недугов.

В процессе сужения сосудов к сердечной мышце все хуже поступает богатая кислородом кровь. В итоге развивается ишемия.

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Если образуется тромб, он может закрыть сосудистый просвет. Если тромб формируется в артериях миокарда, это дает нарушение кровообращения миокарда и инфаркт. Подобная закупорка сосудов в головном мозге провоцирует инсульт.

Причины высокого показателя ЛПНП

Холестерин ЛПНП - присутствует в животных продуктах (красное мясо, маргарин, сыр).

Насыщенные жирные кислоты - присутствуют в мясных продуктах, жирных молокопродуктах, шоколаде, выпечке, полуфабрикатах.

Трансжиры - есть в переработанных продуктах и фастфуде.

Холестерин ЛПВП

Липопротеин высокой плотности (ЛПВП) - это хороший холестерин, который помогает тканям избавляться от ЛПНП.

Повышаем показатель ЛПВП

Клетчатка

Еда с высоким содержанием клетчатки позволяет снизить всасывание холестерина в пищеварительном тракте, связывает лишний холестерин и помогает его удалять из тела.

Омега-3 жирные кислоты

Омега-3 повышают показатель ЛПВП. Эти кислоты оказывают противовоспалительный эффект и поддерживают кровообращение.

Орехи и семена

Эти продукты отличаются высокой концентрацией масел, которые снимают воспаление и регулируют показатель холестерина.

Чай

Черный чай снижает показатель холестерина. Зеленый чай насыщен антиоксидантами. Продукт помогает вымывать избыток жира из организма.

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Какао

Какао – еще один антиоксидантный продукт. Какао повышает показатель ЛПВП.

Чеснок

Это естественный антибиотик, который имеет противовирусные и антибактериальные свойства, уменьшает концентрацию тромбоцитов и снижает давление. Это оберегает сосуды и предотвращает прикрепление холестериновых бляшек к артериальным стенкам.

Авокадо

Продукт имеет в составе минералы, витамины и мононенасыщенные жирные кислоты. Это источник полезных жиров. Авокадо повышает ЛПВП при параллельном снижении ЛПНП.

Лютеин

Оберегает артериальные стенки от холестериновых отложений.

Физическая активность

Физические нагрузки способствуют повышению содержания кислорода в крови, активации кровотока и снижению холестерина.опубликовано econet

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