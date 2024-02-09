Аюрведическое очищение: 3 этапа оздоровления организма

Эта практика, основанная на древних традициях. Люди применяли этот способ сотни лет. Аюрведическое очищение (панчакарма) уравновешивает все конституции или доши и является недорогим, что делает его доступным для всех. Кроме того, оно сосредоточено на исцелении и пополнении запасов тела и разума, которые Дипак Чопра называет тело-разумом.

Заинтересованы в проведении аюрведического очищения? Читайте дальше, чтобы подобрать программу, которая подходит именно вам.

Очищение организма в традициях аюрведы

Лучшее время для очищения

Аюрведическое очищение, или детоксикация, может быть выполнено в любое время, когда вы чувствуете избыток амы или токсических побочных продуктов непереваренной пищи, эмоций и переживаний. Симптомы чрезмерной амы включают в себя:

Утомлённость

Раздражительность

Скованность или болезненность в теле

Нежелательная прибавка в весе или невозможность сбросить лишний вес

Тяга к еде, особенно к сахару или рафинированным углеводам

Кандида

Проблемы с кожей, такие как сухость кожи, сыпь или прыщи

Белый налет на языке, особенно по утрам

Традиционно аюрведические чистки проводятся три раза в год. Их сроки соответствуют смене времен года. Аюрведа признает три времени года, основываясь на их основных качествах дош.

Весна

Лето / ранняя осень

Поздняя осень / зима

Вы можете провести детокс-очищение в начале сезона или тогда, когда чувствуете себя вялым.

Аюрведическая чистка: Три этапа

Традиционное аюрведическое очищение, называемое панчакармой, это трех- или четырехнедельный процесс, в ходе которого аюрведические практики подбираются индивидуально для каждого . Тем не менее, вы можете выполнить свое собственное, более обобщённое аюрведическое очищение дома. Полная очистка панчакармы обычно длится три-четыре недели, но вы можете настроить ее в соответствии со своими потребностями. Каждая из трех фаз одинаково важна для общего очищения, поэтому старайтесь, чтобы каждая фаза имела одинаковую продолжительность. Например, чистка может длиться шесть дней (по два дня на каждом этапе), 12 дней (по четыре дня в каждом) или 21 день (по семь дней в каждом).

Этап 1: Подготовка

Первый этап направлен на подготовление кишечника путем установления чистой диеты и употребления достатоного количества воды. Чистая диета определяется здесь как та, которая способствует минимальному накоплению остатков пищи в кишечнике.

Во время первой недели вам надо сосредоточиться на теплой, простой пище и избегать:

Мясо, включая рыбу (яйца разрешены)

Молочные продукты

Полуфабрикаты и покупная готовая пища

Сахар

Бобы

Кофеин

Алкоголь

Так же нужно включить в рацион большое количество зеленых овощей, листовой зелени и свеклы в рацион на этом этапе, поскольку все они очищают кишечник и лимфу (см. Ниже раздел «Увлажнение» для получения дополнительной информации о лимфатической жидкости).

Пример меню на первую неделю:

Завтрак

Теплая овсяная каша с нарезанными яблоками и корицей

Пикантная овсянка - теплая овсяная каша с топленым маслом, щепоткой соли и пряными травами

Обед или ужин:

Овощной суп и салат с тертой свеклой, небольшая миска риса

Карри из красных и зеленых овощей (подается с рисом и зеленью на пару)

Киноа с жареными овощами и соусом тахини

Фаршированная тыква: одна тыква с начинкой, заправленная смесью риса и овощей

Гидратация организма

Насыщение организма водой является ключевым направлением на этапе подготовки, который будет перенесен и на последующие этапы. Хорошенько насыщаясь влагой, вы гарантируете себе достаточно смазанную для здорового пищеварения кишку и оптимально разбавленную лимфатическую жидкость. Лимфатическая жидкость - это жидкость иммунитета в организме. Она течет по каналам и прокачивается только вашими физическими движениями или манипуляциями (например, массаж или растяжка).

Лимфатическая жидкость содержит лейкоциты. Эти клетки окружают чужеродных захватчиков в организме - таких, как бактерии или мутировавшие клетки (например, предраковые). Лимфатическая жидкость подбирает эти клетки и запирает их в «камеры для хранения», называемые лимфатическими узлами, до тех пор, пока они не будут устранены из тела. Факторы, которые могут влиять на здоровье лимфатической системы, включают обезвоживание, которое делает жидкость лимфы густой и липкой.

Помимо иммунитета, лимфатическая жидкость играет важную роль в здоровом пищеварении. Кишка окружена слоем лимфатической жидкости, которая помогает уничтожить любых патогенных захватчиков, которые проходят через слизистую оболочку кишечника во время пищеварения. Опять же, застойная лимфатическая жидкость не в состоянии исчерпывающе выполнить эту задачу, что может привести к накоплению амы. Убедитесь, что ваша лимфатическая жидкость хорошо подготовлена ​​к стадии 2: ешьте чистую пищу, жуйте свеклу и несладкие яблоки и увлажняйте, увлажняйте, увлажняйте! Имбирный чай - это отличный способ одновременно усилить увлажнение и пищеварение.

Этап 2: Непосредственно очищение (Стадия Кичари)

Теперь, когда ваш кишечник отдохнул от застойной пищи, а лимфа истончена, пришло время приступить к тонкой настройке пищеварительного огня или агни. На этом этапе вы сосредоточитесь на чистом питании определенного типа, питательной смеси блюд кичари и промасливании. Промасливание - это термин, используемый в аюрведе для описания процесса приема здоровых масел.

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Почему кичари?

Кичари - это традиционное индийское блюдо, приготовленное из риса басмати, дробленого маша (мунг дала), топленого масла и специй для вкуса. Кичари считается «идеальной едой» в том смысле, что в нем содержатся все необходимые макроэлементы: углеводы (бобы и рис), полноценный белок (мунг дала) и жир (топлёное масло Гхи).

Почему топлёное масло?

Такое масло содержит масляную кислоту, метаболический побочный продукт, вырабатываемый в кишечнике, который помогает поддерживать стенку кишечника здоровой . Так же Гхи содержит омега-3 жирные кислоты; жирорастворимые витамины; и жирные кислоты с короткой, средней и длинной цепью. Оно помогает смазывать и смягчать внутреннюю часть пищеварительного тракта, способствуя усвоению и регулярности. Исследования подтверждают давнюю теорию о том, что прием Гхи помогает связывать и выводить из системы жирорастворимые токсины.

Ежедневное меню: Топлёное масло и Кичари

Вот где аюрведическое очищение действительно ломает стереотипы. Эта часть на практике не так сложна, как кажется. Фактически, вторая фаза помогает чувствовать себя довольно сытым и получать необходимые питательные элементы. Чего не всегда скажешь, например, о нашей типичной диете (с её изобилием обработанных и обезжиренных продуктов).

Утренний приём Гхи:

Есть два способа ежедневного употребления топленого масла - вы можете пить его каждое утро и затем не добавлять в кичари до конца дня (предпочтительный метод), или вы можете пропустить утренний приём и вместо этого добавить топленое масло в свой кичари во время еды.

Для утреннего приёма масла:

Выпивать топлёное масло натощак. Сколько?

Как правило, лучше начинать с одной столовой ложки растопленного до жидкости Гхи и увеличивать на дополнительную столовую ложку на каждые два дня во второй фазе.

Если вторая фаза длится в течение семи дней, вы будете пить одну столовую ложку топленого масла натощак в дни 1 и 2, две столовые ложки в дни 3 и 4, три столовые ложки в дни 5 и 6 и четыре столовые ложки в день 7.



Для добавления Гхи в еду:

Пропустите вышеуказанный шаг и вместо этого готовьте три ежедневных блюда китчари, используя топленое масло, следуя рецепту.

Блюда Кичари:

Ваш день будет состоять из кичари. Старайтесь есть три раза в день с минимальным перекусом между. Важно есть, пока вы не почувствуете себя сытым и полностью удовлетворенным. Сейчас не время сокращать углеводы или сосредоточиться на отказе от еды! Принимая пищу до полного насыщения, вы сможете свести к минимуму перекус между приемами пищи. Различные рецепты кичари можно поискать в интернете, но основными ингридиентами должны оставаться дробленый маш, рис басмати, вода и индийские приправы. При этом, как было сказано, топлёное масло в рецептах может быть опущено, если вы принимаете его по утрам.

Забота о себе

Фаза 2 фокусируется на переваривании - это включает в себя как усвоение пищи, так и ваш опыт в целом. Эмоциональная суматоха, хранящаяся внутри вас, может накапливать карму, что так же вредно для вашего здоровья и благополучия, как и плохое питание. Поскольку ваше тело в этой фазе работает над процессом собственного заживления и лечения, оно, несомненно, высвободит и накопленные эмоции. И это прекрасно!

Ежедневные ритуалы заботы о себе и поддержания здоровья и хорошего самочувствия на этом этапе помогут вам направить любовь и принятие к вашим накопленным в прошлом травмам, что позволит вам освободить их, когда вы будете готовы. Ниже приведен список возможных ритуалов для ежедневной заботы о себе.

Выберите один или несколько:

Абхьянга: делайте себе массаж, или пусть кто-нибудь другой сделает вам массаж, используя тёплое масло. Чтобы сбалансировать вату, используйте кунжутное или миндальное масло. Чтобы сбалансировать питту, используйте кокосовое или оливковое масло. Чтобы уравновесить капху, используйте подсолнечное или сафлоровое масла. Массаж можно делать в душе. Тем не менее, полезней было бы выполнять массаж вне душа, тогда маслу легче оставаться и впитываться в кожу, насыщать организм.

Промывание носа: ежедневно очищайте носовые проходы

Закапывание носа: кунжутное масло не только для наружного применения! Увлажняйте свои пазухи, закапывая две-три капли в каждую ноздрю, наклонив голову назад. Оставьте голову опрокинутой на несколько секунд, чтобы масло успело проникнуть глубже.

Чистка кожи: как и кишечник, кожа окружена слоем лимфатической жидкости. Помогайте ей перемещаться, очищая сухую кожу. Используя жесткую щетку, промассируйте сухую же кожу по направлению от конечностей к сердцу.

Упражнения: Чистка - идеальное время, чтобы успокоить своё тело. Включите спокойные прогулки и легкую йогу в свой распорядок дня.

Расслабление: Если это не является частью вашей повседневной практики, не переживайте. Просто найдите пять минут в день, чтобы сидеть в удобной позе (кушетка или кресло вполне подойдут), закройте глаза и переключите свое внимание на дыхание.

Саморефлексия: саморефлексия часто работает лучше всего после медитации, когда подсознание раскрывает процессы своей внутренней работы. Такое исследование себя может происходить мысленно, когда вы просто сидите и обдумываете вещи, а также внешне, например, если вы ведете дневник или разговариваете с профессиональным психотерапевтом.

Не находите над чем задуматься?

Попробуйте эту простую технику: представьте себя ребенком в возрасте шести или семи лет. Что является вашим самым большим страхом в этом возрасте? Вернитесь в шкуру ребёнка и почувствуйте, как этот страх ощущается в вашем теле. Через несколько минут переключите свое внимание на себя. В какие моменты своей жизни вы испытываете такое же чувство страха? Задумайтесь об этих связях. Пошлите любовь, принятие и исцеление к вашему внутреннему ребенку, а также к взрослой, уже зрелой версии вас.

Примечание насчёт самоисцеления организма

Любой из следующих симптомов могут возникать на первом и втором этапах восстановления:

Тошнота

Головная боль

Повышенная утомляемость

Раздражительность

Плохое настроение / плаксивость

С этими симптомами трудно бороться, но они являются признаками того, что внутри вас происходят изменения . Обязательно продолжайте пить много воды, чтобы дать организму возможность избавиться от шлаков.Также следите за жизнедеятельностью кишечника. Вы должны опорожняться по крайней мере ежедневно, но оптимально два-три раза в день.

Если ваша дефекация непостоянна, попробуйте увеличить объём потребляемой воды и даже подумайте о добавлении БАД из шелухи псиллиума, чтобы наладить процесс пищеварения на его конечной стадии. Слабительный чай, такой как сенна, также может быть полезен, хотя его следует использовать только в том случае, если не помогли ни гидратация, ни клетчатка.

Медицинские примечания

Поскольку кичари не является ни низкокалорийным, ни низко-содержательным в плане биологически активных макроэлементов, его можно безопасно употреблять людям с различными заболеваниями, включая диабет. Однако, если вы принимаете инсулин, лучше всего проконсультироваться с вашим врачом, аюрведическим врачом или серитифицированным диетологом, чтобы разработать план, который будет максимально безопасен для вас. Возможно, вам придется научиться корректировать свой инсулин, чтобы он соответствовал разному количеству углеводов, которые вы будете потреблять, если оно отличается от вашего обычного плана питания.

Этап 3: Завершение цикла восстановления

Этап 3 аналогичен этапу 1. Он обращён к возвращению к чистому питанию и постоянное внимание к гидратации. На этом этапе у вас может возникнуть соблазн начать есть всё и сразу, наконец-то вернуться в мир разнообразия блюд. Тем не менее, важно возвращать продукты в рацион постепенно, возможно, начиная с добавления тушеных овощей в первые несколько дней ,а затем яиц или бобов в конце недели. Продолжайте избегать потребление кофеина, алкоголя, мяса и сахара в течение этого периода фазы, так как ваше тело, вероятно, будет чувствительным к этим продуктам.

Инструмент для поддержания баланса в организме на протяжении всей жизни

Многие люди хорошо чувствуют себя после одиночного очищения , в то время как другие набираются сил и чувствуют себя комфортно, проходя через это с другом или партнером. Независимо от ваших предпочтений, вы можете выполнить свою собственную аюрведическую чистку либо при смене сезонов либо всякий раз, когда вы чувствуете необходимость восстановить баланс как тела, так и ума. опубликовано econet

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