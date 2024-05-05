Дыхательные упражнения для очищения энергосистемы

Следующие упражнения может делать каждый. Они предназначены, в первую очередь, для очищения и улучшения энергосистемы...

Следующие упражнения может делать каждый. Они предназначены, в первую очередь, для очищения и улучшения энергосистемы. Некоторые из них помогают научиться контролировать энергии.

Если какое-то упражнение высвобождает слишком много энергии, не повторяйте его, пока новая энергия не интегрирует в вашу энергосистему.

Хорошо иметь друга, который руководил бы упражнениями, так как гораздо легче «включиться» в упражнение, когда вам не приходится отвлекаться на чтение инструкций во время занятия.

Если никого рядом нет, вы можете записать инструкции на кассету.

1. Глубокое, спокойное дыхание - выпрямьтесь и расслабьтесь насколько это возможно. Лучше всего лечь. Дышите глубоко и медленно, прибегая к тому способу, который вам удобней всего:

если брюшное дыхание проще для вас, то дышите животом,

если — грудное, то дышите грудью.

Делайте всё максимально спокойно, не концентрируясь на технике.

2. Это упражнение призвано выправить нарушения дыхательного процесса естественным образом.

Дышите глубоко, каждой клеткой. Если способ дыхания начнет изменяться, не препятствуйте. Пусть тело выберет, что оно хочет. Представьте, как энергия дыхания проникает в каждую клетку.

Это упражнение превосходно работает, независимо оттого, делаете вы его несколько минут или полчаса. Хорошо его выполнять непосредственно перед медитациями или в течение дня — для восстановления сил и перед сном — для расслабления.

3. Умственный контроль. Умение контролировать течение и направление потока энергии в теле значительно уменьшает концентрацию энергии на тех или иных участках. Ниже приводятся три способа выполнения упражнения:

Сосредоточьте внимание на любом участке тела, который представляется вам заблокированным, и позвольте энергии распространиться из этого места по всему телу.

Сосредоточьтесь на каком-нибудь участке тела, который кажется заблокированным, и «подумайте», как энергия направляется в позвоночник, а затем поднимается вверх и выходит наружу через макушку головы.

Сосредоточьтесь на каком-нибудь участке, в котором есть напряжение и «подумайте», как дополнительная энергия проникает туда и, проходя через него, убирает блок.



4. Цветное дыхание. Сядьте или лягте удобно, убедившись, что спина прямая.

Начинайте вдыхать всем телом, ощущая, как дыхание входит в каждую клетку; затем представьте, что ваше тело наполнилось красным светом (делайте его красным «с любовью» — так, чтобы не всплыли старые разочарования). Удерживайте этот свет несколько минут, вдыхайте его в каждую клетку, отчетливо сознавая вибрирующее состояние энергосистемы.

Отпустите красный свет и проделайте то же самое с оранжевым, желтым, зеленым, синим, фиолетовым и бледно-лиловым светом (именно в этой последовательности).

В заключении наполните тело сияющим белым светом и медитируйте на божественный источник. Медитация может варьироваться, фокусируясь на Боге, духовном существе, вселенной, на смысле жизни или духовном стихе и идее.

По окончании упражнения, потянитесь всем телом.



5. Вибрационное дыхание. Сядьте прямо или лягте удобно, спина прямая. Дышите глубоко, чтобы грудная клетка и живот активно вздымались и опускались. Сначала наполните нижнюю часть груди воздухом слегка захватив брюшную полость, затем постепенно заполняйте среднюю и верхнюю части грудной клетки.

Вдыхайте, считая до семи; задержите дыхание на семь секунд; выдыхайте, считая семь раз, и снова задержите дыхание на семь секунд.

Повторите.

Вы можете синхронизировать счет с вашим пульсом: важна не столько скорость, сколько одинаковая продолжительность этапов дыхания и непрерывность цикла.

Если ваша грудная клетка движется едва заметно во время вдоха или выдоха, старайтесь сознательно расширять ее во время вдоха и сокращать при выдохе. У многих людей грудная клетка настолько сдавлена мышцами, что им просто трудно сделать хороший вдох.

Когда ритм установится и счет станет автоматическим, осознайте дыхание вселенной — ее пульсацию — и вибрирующий гул.

Вы можете продолжать это упражнение, не прекращая медитации.

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6. Освобождающее дыхание. Глубоко и спокойно дышите. Сосредоточьтесь на выдохе: на том, как он происходит сначала через большие пальцы ног, затем через другие пальцы, затем через макушку готовы.

Визуализируйте или представьте, как при этом ваше дыхание уносит из тела все жизненные сложности. публиковано econet

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