Дыхательные упражнения для поднятия тонуса

Обычно мы дышим через обе ноздри одновременно. Но если мы сможем выполнять ритмическое дыхание попеременно через правую и левую ноздри, мы сможем прогнать прочь беспокойства ума, депрессию.

Обычно человек восполняет запасы своей жизненной энергии из трёх источников: еды, воды и воздуха. Все мы знаем, что без еды человек может прожить несколько недель, без воды, несколько дней, без воздуха, несколько минут.

Поэтому, процесс дыхания является важнейшим источником жизненных сил, влияющим на всё наше самочувствие.

Река энергии протекает через наше тело, давая нам силы, жизнь и здоровье. Когда поток энергии свободно течёт через наше тело, мы полны сил, здоровья, у нас хорошее настроение.

Но если циркуляция жизненной энергии нарушена: одни органы получают достаточное количество энергии, другие нет, возникают болезни, слабость, депрессия.

Благодаря пране действуют наши органы чувств и сама наша нервная система функционирует посредством праны.

Мало кто владеет искусством правильного дыхания. Казалось бы, что может быть естественней дыхания, этот процесс настолько привычен, что мы даже его не замечаем.

Наш организм изначально приучен правильно дышать, но вследствие приобретения вредных привычек, сидячего образа жизни, это умение столь естественное для нас, нарушено.

Вот 3 простые упражнений которые помогут поднять тонус и улучшить самочувствие:

Дыхание в ходьбе

Чтобы не терять время в дороге, пока мы идём куда-то, мы можем выполнять следующее несложное упражнение: в течение пяти шагов мы делаем вдох и в течение следующих пяти шагов мы делаем выдох. Вдох и выдох нужно делать равномерно. Пройдя всего несколько кварталов, мы не только развлечём себя, но и поднимем свои тонус и настроение.

Упражнение 1-4-2

Это упражнение стоит делать уже в спокойной, желательно уединённой обстановке, так оно потребует некоторой концентрации.

Мы попробуем контролировать ритм нашего дыхания.

на счёт «раз» мы делаем вдох,

на счёт раз, два, три, четыре мы задерживаем дыхание,

на счёт раз, два мы выдыхаем.

Это упражнение необходимо выполнять без пауз и остановок. Вдыхать и выдыхать нужно как можно медленнее, так, что если бы мы поднесли ниточку к нашему носу, она не шелохнулась бы. Без подготовки, данное упражнение советуется выполнять не более пятнадцати минут за раз.

Поочерёдное дыхание через правую и левую ноздри

Обычно мы дышим через обе ноздри одновременно. Но если мы сможем выполнять ритмическое дыхание попеременно через правую и левую ноздри, мы сможем прогнать прочь беспокойства ума, депрессию.

Большим пальцем правой руки мы закрываем нашу правую ноздрю. Нас счёт «раз» мы делаем вдох.

Безымянным пальцем мы закрываем левую ноздрю, теперь обе наши ноздри остаются закрытыми. Мы задерживаем наше дыхание на счёт один, два, три, четыре.

Отпускаем большой палец и на счёт один, два выдыхаем через правую ноздрю (левая по прежнему закрыта).

Дальше всё повторяется, только теперь мы вдыхаем через правую ноздрю и выдыхаем через левую. Так мы продолжаем дышать попеременно вдыхая через правую и левую ноздри. Данное упражнение советуется делать не более пяти минут подряд.

Внимание! Не стоит переусердствовать, без подготовки в дыхательных упражнениях, а то вместо того чтобы поправить здоровье, мы добавим себе проблем. Погружаться в практику дыхания советуем только под руководством опытного учителя.публиковано econet

Автор Андрей Ивасюк

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