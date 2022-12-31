Простые и эффективные приемы самомассажа

Массаж, пожалуй, один из самых простых способов расслабить или, наоборот, привести в тонус наше тело. Но мало кто использует приемы самомассажа, а ведь это реальная помощь телу и она, в буквальном смысле слова, «в ваших руках».

Массаж, пожалуй, один из самых простых способов расслабить или, наоборот, привести в тонус наше тело. Но мало кто использует приемы самомассажа, а ведь это реальная помощь телу и она, в буквальном смысле слова, «в ваших руках».

Есть несколько основных приемов самомассажа, которые доступны всем, их и рассмотрим.

1. Утренний и вечерний массаж

Легкие постукивания и похлопывания по всему телу, разминания наиболее «проблемных» зон утром быстро приведут вас в тонус, а вечером отлично снимут напряжение.

2. Помощь кишечнику

Утром после приема воды и в течение дня после приема пищи очень полезны поглаживания живота (выше пупка) по часовой стрелке. Это помогает работе кишечника и улучшает процессы метаболизма.

3. До и после физических нагрузок

Растирание, массирование до и после нагрузок разогревает мышцы и повышает эффективность занятий спортом, уменьшает риск травм и растяжений.

4. Массаж кистей

На кистях рук расположено очень большое количество нервных окончаний, поэтому «проработка» этих участков позитивно сказывается, как на молодости рук, так и на общем самочувствии. Особенно хорошо делать массаж с использованием крема или массажного масла.

5. Массаж подошв

Есть много различных массажоров для ног, самый простой способ – катание теннисного мячика. Для этого нужно стать у стены для опоры и голой ступней катать мячик, не забывая то же самое проделывать пяткой.

6. Массаж икр

Многие женщины часто ходят на каблуках, от этого икроножная мышца становится короче и меняет форму не в лучшую сторону. Поэтому полезно растягивать икры. Сядьте на пол, согните ноги в коленях, подошвы прижмите к полу. Обхватите ладонями щиколотку, положив большие пальцы чуть выше ахиллова сухожилия. Нажмите подушечками больших пальцев и через 5 секунд отпустите. Затем поднимитесь на пару сантиметров выше и снова нажмите. Так продолжайте пока не доберетесь до колена.

7. Массаж шеи

Массаж шеи особенно актуален для тех, кто работает за компьютером. Сцепите ладони за шеей и сдавливая ее по бокам двигайтесь сверху вниз.

8. Согревающий массаж зернами

Для этого необходимо насыпать в длинный гольф или чулок зерна риса, а также ароматные специи: корицу, гвоздику (на ваш выбор), завязать этот «мешочек», затем положить в микроволновку на 2 минуты, средней мощности. Массируйте этим горячим массажером шею, руки и ноги.

9. Массаж носовых пазух

Если у вас насморк ли вы страдаете аллергией — делайте массаж пазух указательными пальцами. Сначала массируйте точку над переносицей, затем, упираясь подушечками пальцев, круговыми движениями следуйте по надбровным дугам. После положите пальцы под глаза, ближе к переносице и массируйте скуловые кости (от центра лица к ушам). Завершите комплекс круговым массажем висков. Каждое упражнение советуем выполнить по 3-4 раза.

10. Массаж глаз

Несколько раз день, особенно если вы работаете за компьютером, а также в конце дня снимайте усталость с глаз. Для этого сильно разотрите ладони, чтоб они нагрелись, прикройте ими глаза и наслаждайтесь теплом своих рук.

11. Если болит голова

Встаньте и нагнитесь вперед, упершись головой в сиденье стула, задержитесь на 30 секунд. Это расслабит вас и вызовет прилив крови к голове. Затем сядьте, запустите руки в волосы и сожмите их в кулачки. Осторожно потягивайте и отпускайте себя за волосы, двигаясь от лба к вискам и затылку. Этот массаж существенно облегчит мигрень и спасет вас от сильных болей.

Заботьтесь о своем теле и будьте энергичны! опубликовано econet

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