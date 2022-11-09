Идеальные руки - СУПЕР эффективные упражнения!

Одной из главных причин безобразия в фигуре как женщин, так и мужчин являются руки. Они или висят хилыми плетьми, напоминая сопли, или же с них свисает безобразное сало. В последнем случае, особенно отвратительно это выглядит, когда человек становится старше, потому что жир уже не лежит ровненьким слоем, а группируется комками-кучками.

Я не хочу сегодня спорить с совершенно верным тезисом, что в человеке должно быть прекрасно всё, а не только руки. Также я не оспариваю и принцип невозможности "накачать" лишь одну часть тела, игнорируя остальные. Я совершенно согласна с тем, что тренировки должны затрагивать все группы мышц, но давайте спустимся с Олимпийских высот на землю?Большинство тех, кто вроде бы и не прочь привести себя в нормальный человеческий вид, впервые сталкиваясь с принципами тренировок и сопутствующего им питания, быстро теряет запал и энтузиазм. И некогда, и лень, и за питанием следить -- одна мука. В одном цикле нужен дефицит калорий, в другом - профицит, всё это кажется такой сложной наукой, что многие решают - ну его нафиг.

Я же считаю, что втянувшийся в активный образ жизни человек со временем привыкнет к нагрузке и его организм уже сам потребует большего.

Пусть сегодня ему с трудом даётся десяток приседаний, зато через месяц он будет воспринимать их как нечто само собой разумеющееся и легко с удовольствием пойдёт в зал, захочет увеличить нагрузки. Освоит науку тренинга, питания, станет дисциплинированнее. Поэтому можно начать с малого - привести в порядок хотя бы одну часть тела.

Кроме того, этот пост будет полезен и тем, кто регулярно занимаясь, наблюдает отставание в развитии рук. Дополнив свою тренировку комплексом, который я приведу ниже, он решит проблему с этой отстающей частью.

Оговорю сразу: упражнения важно делать в той череде последовательности, которую я приведу ниже. Первое упражнение - первым, второе - вторым и так далее. Не меняйте очерёдность их выполнения, количество повторов и повторений, делайте как написано и не нужно самодеятельности.

Напомню, вес должен подбираться таким образом, чтобы последние два повтора в каждом подходе выполнялись с трудом, практически через не могу. Не забываем и о тщательной разминке перед выполнением комплекса упражнений во избежание травм.

1-й месяц:

1. Жим гантелей от плеча вверх в положении сидя: 2 подхода по 10 повторений.

2. Разведение рук с гантелями в стороны в положении стоя: 2 подхода по 12 повторений.

3. Сгибание рук на бицепс в положении стоя: 3 подхода по 12 повторений.

4. Франжим* сидя двумя руками: 3 подхода по 12 повторений.

5. Сгибание запястий, положив предплечья на колени, в положении сидя: 3 подхода по 12 повторений.

Франжим* - это французкий жим двумя руками за головой.

2-й месяц:

1. Франжим сидя двумя руками: один разминочный подход с весом 70% от рабочего на 12 повторений.

2. Сгибание рук на бицепс в положении стоя: один разминочный подход с весом 70% от рабочего на 12 повторений.

3. Разведение рук с гантелями в стороны в положении стоя: 3 подхода по 12 повторений.

4. Франжим сидя двумя руками: 3 подхода по 12 повторений.

5. Сгибание локтя с гантелей с упором в бедро на бицепс: 3 подхода по 12 повторений.

6. Сгибание запястий, положив предплечья на колени, в положении сидя: 3 подхода по 12 повторений.

Не забываем, что вес необходимо увеличивать, чтобы последние два повтора в каждом подходе давались с большим трудом.

3-й месяц:

1. Франжим сидя двумя руками: один разминочный подход с весом 70% от рабочего на 12 повторений.

2. Сгибание рук на бицепс в положении стоя: один разминочный подход с весом 70% от рабочего на 12 повторений.

3. Жим гантелей от плеча вверх в положении сидя: 3 подхода по 8 повторений.

4. Подъём рук с гантелями в стороны в положении стоя: 3 подхода по 8 повторений.

5. Франжим сидя двумя руками: 5 подходов по 8 повторений.

6. Сгибание локтя с гантелей с упором в бедро на бицепс: 5 подходов по 8 повторений.

7. Сгибание запястий, положив предплечья на колени, в положении сидя: 3 подхода по 12 повторений.

После трёх месяцев таких тренировок, Вы свои ручки не узнаете. Они приобретут человеческий вид не только у тех, кто хочет их подтянуть, как отстающую группу мышц, но и у тех, кто ничего больше не делает со своим телом.опубликовано econet.ru

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