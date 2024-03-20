Звезда среди специй: польза аниса + как использовать масло и чай

Анис известен людям с древних времен. Семена этого растения (тмин) могут использоваться не только как ароматный компонент различных блюд. Это эффективное лекарственное средство с широким диапазоном действия. Кроме того, анисовое масло обладает уникальными целительными свойствами. Вот как можно его приготовить.

Анис обыкновенный - растение, которое дает семена под название тмин. В состав анисовых семян входят белки, жиры, эфирные масла, крахмал, клетчатка.

Анис и анисовое масло исцеляют болезни

Семена аниса имеют головокружительный запах благодаря аромамаслу анетолу. Кроме того, семена аниса – источник таких микроэлементов как железо (Fe), магний (Mg), кальций (Ca), цинк (Zn), марганец (Mn), калий (K), медь (Cu). Они важны для поддержания сердечной функции, кровообращения, здоровья костной ткани.

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Терапевтические возможности аниса

способствует отхаркиванию;

снимает вздутие живота;

снимает спазмы;

работает как антисептик;

облегчает кашель;

борется с бессонницей;

нормализует аппетит;

ослабляет тошноту.

Анисовый чай

Продукт поможет избавиться от боли в горле и кашля различного происхождения (бронхо-, аллерго-, астма-, у курильщиков). Анисовый чай пригодится при метеоризме, избавит от ощущения тяжести в желудке.

Как заварить анисовый чай. Всыпаем 1 ч. ложку семян и 1 стак. кипяченой воды. Отправляем на огонь и кипятим в течение 1 мин. Настаиваем. Пить такой чай полезно по 1 стак. после еды.

Применение масла аниса

Седативный эффект - облегчение эпилептических и истерических состояний.

Обезболивающий эффект - снятие боли при артрите.

Антисептические свойства - для промывания ран и против инфекций.

Противозастойный / отхаркивающий эффект – устранение застоя в дыхательных путях.

Арома эффект – применение как ароматизатора продуктов питания и напитков.

Усиление либидо - эффективный афродизиак.

Для удаления вшей.

Оздоровление ротовой полости – входит в состав зубных паст, эликсиров.

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Как приготовить анисовое масло

Нам понадобится:

высушенных семян аниса - 50-60 г,

масла-основы (миндальное, из косточек винограда) - 1 стакан,

ступка и пестик,

марля,

контейнер из стекла.

Технология приготовления:

Нагреваем сковороду на среднем пламени в течение 5 мин.

Высыпаем анисовые семена.

Обжариваем анис, постоянно помешивая, примерно 4-5 мин.

Измельчаем анисовые семена в ступке пестиком, но не превращаем их в порошкообразную массу. П ересыпаем в сковороду.

Вводим 1 стак. базового масла. Прогреваем анис и масло на слабом пламени в продолжение 10 мин. Убираем сковороду с огня и позволяем остыть.

Наполняем маслом стеклянную емкость. Герметично закрываем и ставим в прохладное место (можно в холодильник). Масло будет настаиваться 2 недели.

Процеживаем готовый продукт через сито, на котором выложены 3-4 слоя марли.

Храним масло аниса в холодильнике, срок годности продукта – 1 месяц.опубликовано econet.ru

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