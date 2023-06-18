Золотые упражнения для здоровья: ТОП-3

Несложно самому сделать оценку собственного здоровья. Для этого следует присесть или отжаться по 30 раз, сделать наклон вперед и достать до пальцев ног, не согнув колени. И если вы сможете добиться этого без одышки, то это хороший результат. Какие движения помогут сохранить ваше здоровье?

Эти упражнения по праву называют триадой здоровья и считаются «золотыми» для достижения долголетия. Они не сложные для выполнения и их можно легко делать в домашних условиях. Для здоровья суставов очень важно поддерживать их подвижность, а от состояния и объемов мышечной ткани зависят очень многие процессы в организме, в том числе, насколько долго вы будете комфортно чувствовать себя в собственном теле. А если у вас при движении отсутствует одышка, то это свидетельствует о том, что сердечно-сосудистая и дыхательная системы нормально функционируют.

1. Классические приседы

Приседания – это одно из основных упражнений в любой тренировочной программе. Для его выполнения, следует присесть и затем встать в исходное положение – стоя. В выполнении этих упражнений задействуется очень большая мышечная группа, это способствует активизации кровообращения. Приседы действуют, как работа насоса, заставляя кровь омывать все органы и системы.

Эти упражнения прекрасно помогают бороться с повышенным давлением, стимулируют кровоснабжение органов малого таза, восстанавливают здоровье суставной и связочной тканей, а также мочеполовой системы.

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2. Отжимание или планка

Это универсальное упражнение также является базовым. Оно представляет собой опускание и поднятие собственного тела при помощи рук. Вы можете выполнять его от пола, что предпочитается чаще всего, допускаются отжимания от гимнастической скамейки, опоры любой высоты, от стены.

Оно считается незаменимым для проработки мускулатуры верхнего плечевого пояса. Это упражнение способствует улучшению работы органов дыхания, сердечной деятельности и сосудистой системы. Мужчины с его помощью обретают крепкие и сильные мышечные рельефы, а для девушек оно работает как профилактика мастопатии.

3. Скрутки на пресс

Сильный пресс – это основа для здорового позвоночника, поясницы и глубоко расположенных мускулов, которые поддерживают всю нижнюю половину тела в стабильном положении. Они представляют собой сгибание верхнего отдела туловища, не отрывая поясницы от пола или любой опоры. Упражнения для мышц пресса стимулирующее воздействуют на работу всех внутренних органов. Они улучшают работу пищеварительной системы, кишечного тракта, улучшают функции печени, желчного пузыря и мочеполовой системы.

Скрутки позволяют интенсивно тренировать все мышцы брюшной полости, необходимые для поддержания туловища в вертикальном положении, и сохранения здоровья позвоночника.

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Необходимо выполнять все движения правильно, следить за техникой дыхания – самая сложная фаза упражнения всегда приходится строго на выдох. Если у вас недостаточная физическая подготовка или имеются хронические заболевания, то лучше перед выполнением проконсультироваться с врачом.

Начинайте упражнения с трех повторов по 3-5 подходов в каждом из них. Следите за состоянием здоровья, не допускайте появления острой боли. Нагрузку добавляйте постепенно, увеличивая число повторений. Постарайтесь со временем довести время тренировок до 30-40 минут. опубликовано econet

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