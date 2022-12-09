Знакомое всем с детства упражнение "Мельница": тонкая талия, идеальный пресс, ноги и ягодицы

Упражнение «Мельница» значительно помогает улучшить состояние фигуры и здоровья. Это упражнение отлично формирует талию и убирает жир с боков.
Без физической нагрузки и правильно подобранных упражнений невозможно добиться идеального тела. Существуют самые разнообразные упражнения, которые задействуют те либо иные группы мышц. Одно из эффективных упражнений для подтянутого тела называется «Мельница». Оно знакомо всем с детства. Его нельзя недооценивать, так как оно позволяет создать тонкую талию и избавиться от жировых отложениях на боках. В этой статье мы рассмотрим подробно упражнение «Мельница», технику выполнения и частые ошибки.
В зависимости от варианта, который выбран для исполнения, задействуются различные группы мышц. В любом случае при соблюдении техники работают косые и прямые мышцы пресса. Хорошо работает нижний пресс.
При некоторых вариантах значительная нагрузка идет на мышцы ягодиц, а также мышцы задней поверхности бедра. При выполнении мельницы с гантелями значительно укрепляются мышцы рук.
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Вариантов упражнения «Мельница» разработано множество. Выбор должен опираться на то, какой результат хотелось бы достичь. Кроме того, при выборе варианта важна начальная физическая подготовка.
Этот вариант потому и называется классическим, что известен каждому, и лежит в основе множества других вариаций. Именно это упражнение проделывалось бесконечное количество раз на уроках школьной физкультуры.
Выполняется оно просто: нужно наклониться параллельно полу и развести руки в стороны, ноги расставив на ширине плеч. За счет силы пресса и боковых мышц необходимо вращать корпус, дотрагиваясь пальцами руки до пальцев противоположной ноги. При этом важно соблюдать технику и правильно дышать.
Тело должно быть полностью напряжено, так как если этого не делать, ноги и ягодицы не будут задействованы в процессе. Для большей эффективности стоит прорабатывать упражнение не только прессом, но и мышцами ног.
Это значительно усложненный вариант, который подходит для силовых тренировок. Он развивает гибкость и нарабатывает силу.
Для правильного выполнения упражнения необходимо действовать так:
Выполнять такое упражнение необходимо по 5-7 раз. Количество подходов можно начать выполнять от 3.
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Этот вариант замечательно развивает вестибулярный аппарат. Кроме того, нагрузка падает на мышцы пресса, ног и ягодиц. Сначала представленный вариант может показаться невыполнимым, но это исключительно на первом этапе, так как, привыкнув, можно оценить все преимущества.
Подходит такое упражнение для лиц с достаточной физической подготовкой, а новичкам лучше начать с классического варианта и постепенно развивать технику.
Выполнять «Мельницу» можно и в классическом варианте, но, если растяжка позволяет, доставать руками не до носков, а до пола полной ладонью. Однако, нельзя забывать про прямые ноги, спину и подтянутые мышцы.
Для утяжеления при классической «Мельнице» можно взять в руки гантели. Однако ритм при исполнении такого упражнения должен быть умеренным и спокойным. Это требуется, чтобы обезопасить плечевой пояс от травм. Вес гантелей каждый выбирает самостоятельно. На первом этапе необходимо брать наименьший вес, например, 0.5 кг. Дальше нагрузку можно постепенно увеличивать.
В выполнении любого упражнения самое главное – техника. Только при правильном исполнении можно добиться желаемого результата.
Итак, как же верно выполнять упражнение «Мельница». Порядок действий оптимально выглядит так:
Темп и ритм задается каждым индивидуально. Он зависит от физической подготовки, возможностей и индивидуальных особенностей.
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Однако, в процессе выполнения важно соблюдать ряд правил:
Для выполнения любого упражнения или комплекса требуется правильный подход. Однако, зачастую ошибки допускаются именно в технике упражнения, что сильно снижает его эффективность.
Самыми распространенными ошибками являются:
Таким образом, очень важно соблюдать правильность выполнения «Мельницы», иначе от этого не будет никакого толка, а все условия сойдут на нет.
Для достижения желаемого эффекта необходимо выполнять определенное количество подходов и повторений. Для классической «мельницы» и других усложненных вариантов минимальное количество повторений равно 15. Причем, движения вправо и влево считаются за одно.
Количество подходов можно начать выполнять с 3. Далее и повторения и подходы можно увеличивать.
Для «Мельницы» с гирей на первом этапе достаточно 5-6 повторений при 3 подходах. Однако, если подготовка позволяет, можно начать и с большего количества раз.
В итоге, упражнение «Мельница» значительно помогает улучшить состояние фигуры и здоровья. Это упражнение отлично формирует талию и убирает жир с боков. При правильном выполнении можно задействовать и другие мышцы тела. При соблюдении техники и исключении ошибок, эффективность такого простого упражнения максимальна.опубликовано econet
Александр Шестерненко, фитнес-тренер, инструктор групповых занятий, диетолог
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Источник: https://econet.by/
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