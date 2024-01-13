Значение глутатиона и условия его синтеза в организме

Глутатион обеспечивает защиту клеток от повреждений и способствует удалению токсичных веществ из организма. Поддержание адекватной концентрации глутатиона в клетках необходимо для сохранения их нормальной функции, сильной иммунной системы и замедления старения. Из каких веществ вырабатывается глутатион?
Глутатион – важное вещество, которое производится клетками организма. Это естественный антиоксидант, оказывающий сильное восстановительное и детоксикационное действие. Синтез глутатиона идет постоянно практически во всех клетках для обеспечения окислительно-восстановительного равновесия. Адекватное содержание глутатиона жизненно важно для печени.
Глутатион — это белковая молекула, в ее состав входят аминокислоты глутамат, цистеин, глицин. Глутатион оберегает клетки тела от повреждений и помогает выводить вредные вещества из организма.
Поддержание адекватного показателя глутатиона в клетках необходимо для нормальной работы клеток, сильного иммунного ответа и отсрочки увядания организма.
Глутатион требуется в процессе восстановления после инсульта, онкологических заболеваний, стабилизирует сахар в крови и предотвращает окисление холестерина, который пагубно действует на сосуды. Он способствует защите лимфатической и пищеварительной систем.
Глутатион - это аминокислота (C10H17N3O6S), которая производится из другой (серосодержащей) аминокислоты цистеина при содействии глицина и глютаминовой кислоты. Это вещество по большей части вырабатывается в печени.
Показатель глутатинона снижается в процессе старения, в связи с дефицитом полиненасыщенных жирных кислот и растительных жиров, зашлакованностью организма токсинами.
Элемент сера (S) входит в многие соединения, содержащиеся в организме (ферменты, гормоны, антитела и антиоксиданты).
Серосодержащие соединения необходимы для выработки глутатиона.
Сера имеется в составе следующих аминокислот:
Из метионина (C5H11NO2S) производятся все серосодержащие аминок-ты.
Ключевые источники так называемой пищевой серы – это 2 аминок-ты — метионин и цистеин. Из них в организме вырабатываются такие важные для здоровья вещества как коэнзим А, гепарин, глутатион, липоевая к-та, биотин.
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
Очень полезная статья. Я тоже уже читала про этому аминоксилоту, стала ее принимать. Беру эваларовский ацетил-глутатион, мне он по качеству понравился. По ощущениям меньше устаю, больше сил и энергии, дыхание в норме, недавно переболела короной, вот он мне помог восстановится быстрее.Ответить
Добавить комментарий