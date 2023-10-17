Женское здоровье: эндометриоз и киста яичников

Как сохранить женское здоровье и уменьшить болезненность менструаций? В этом вам помогут следующие стратегии: контроль веса тела, разумные физические нагрузки, профилактика инсулинорезистентности. А что делать, если у вас эндометриоидные кисты яичников и вы планируете рожать?

Многие женщины в возрасте старше 30 лет сталкиваются с проблемой, вызванной повышением эстрогенов и нарушением его баланса с прогестероном. Предлагаем правила профилактики появления и развития таких заболеваний как эндометриоз, гиперплазия эндометрия, мастопатия, миома.

Эндометриоз и киста яичников

Эта информация пригодится и тем, у кого менструации обильные / с вкраплением сгустков / с мажущими выделениями более трех дней. А вообще указанных правил не помешает придерживаться каждой женщине.

Контроль веса

Жировая ткань - источник эстрогенов. Чем больше жира - тем больше вырабатывается гормона.

Индекс массы тела должен не превышать 25.

Измерение охвата талии к охвату бёдер: окружность талии < 75 см, а соотношение талии к бёдрам - 0,8 (охват талии делим на охват бедер в сантиметрах).

Пищевой протокол. Имеет смысл практиковать Средиземноморскую диету – рыба, мясо и обилие зелени и овощей. Заправляем оливковым маслом первого холодного отжима.

Физическая активность

10.000 шагов в день (ежедневно).

Любые нагрузки (тренажеры, танцы, плавание, степ-аэробика) трижды в неделю.

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Инсулин

Эндометриоз, гиперплазия эндометрия активируются, если наблюдается резистентность к инсулину.

Можно сдать анализ кров «индекс ХОМА» для выявления возможной резистентности к инсулину.

Обращаем внимание на гликемический и инсулиновый индекс пищевых продуктов.

Это тем более касается поклонников кето-диеты (на фоне избытка углеводов инсулин повышается). Но это происходит и при употреблении красного мяса и творога.

Какие продукты помогут частично корректировать гликемический и инсулиновый индекс пищи? Клетчатка (овощи, зелень) выступает буфером, который не дает инсулину резко повышаться. Сочетаем так: клетчатка+углевод / красное мясо.

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У вас эндометриоидные кисты яичников и вы планируете рожать?

Вот что нужно сделать.

Сдать кровь на АМГ (антимюллеров гормон) перед операцией по удалению кисты.

Киста захватывает часть ткани яичников, а иногда весь яичник. Чем крупнее киста, чем серьезнее повреждение яичников - тем меньше фолликулов, и шанс забеременеть снижается, Но климакс ближе.

Для опытного доктора гинеколога кровь на АМГ + УЗИ малого таза даст возможность выбрать удачную стратегию.

Для чего это делать?

Если АМГ на минимуме и вас безотлагательно направляют на операцию, скорее всего, после операции наступит климакс. Вам могут предложить заморозку яйцеклеток перед проведением операции.

Если АМГ средний - не стоит мешкать с планированием беременности. Беременность не наступила в течение полугода? Не стоит ожидать ее бесконечно и отправляться к репродуткологу.

После операции: сдать кровь на АМГ и узи, что позволит врачу-гинекологу оценить число антрактных фолликулов). Удаление кисты, коагуляция яичника дополнительно забирают овариальный резерв. И если до хирургического вмешательства АМГ был 3-4, то не факт, что после удаления кисты показатель АМГ не упадёт в два раза.

Выбрать дальнейшую стратегию.опубликовано econet

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