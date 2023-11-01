Женщины более склонны к проблемам с поясничным отделом позвоночника

Женщины имеют более высокий риск развития патологий поясничного отдела позвоночника, чем мужчины. В этом "виновыты" особенности женской анатомии. Что именно вызывает хроническую боль в поясничной области у прекрасной половины человечества?
Проблемы поясничного отдела позвоночника настолько распространены, что болезни, связанные с ним, входят в «десятку» главных женских недугов. Дело в том, что женщины больше времени проводят сидя, что со временем негативно отражается на их осанке.
Женщины более подвержены проблемам с поясничным отделом позвоночника по следующим причинам.
Женщины имеют более хрупкое телосложение, у них меньше мышечная масса и больше костной ткани. При увеличении веса большая нагрузка приходится именно на область поясницы, что ведет к механическому напряжению и вероятной дегенерации.
ИМТ используют для оценки отложений жира в организме. Он основывается на таких показателях как роста и вес. Отмечена связь между более высоким ИМТ и болями в области спины. Женщины обычно имеют более высокий индекс массы тела, чем мужчины. Из этого можно сделать вывод, что у женщин чаще возникают боли в спине, чем у мужчин именно по причине лишнего веса.
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Женщины чаще страдают нарушениями осанки из-за сидячего положения. Это вызывает проблемы со скелетом (дегенерация диска или выпуклость диска позвоночника).
У женщин признаки проблем с поясничным отделом возникают уже в зрелые годы. И они более серьезны, чем у мужчин.
Достаточное потребление воды обеспечивает баланс электролитов. Электролиты - микроэлементы, важные для функций организма. Они обеспечивают нормальное артериальное давление и предотвращают обезвоживание. Последнее приводит к патологиям поясничного отдела.
Жиры в пищевом рационе нужны для функции и восстановления клеток, роста мускулатуры. Овощи способствуют улучшению пищеварения.
Если избавиться от лишнего веса, можно уменьшить нагрузку на поясничный отдел. Похудение позволит улучшить осанку и исправить дисбаланс мышц тела. Всё это улучшает кровоток, снимает воспаление и повышает подвижность.
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Укрепление всех групп мускулов способствует улучшению мышечного тонуса, снимает лишнее напряжение с суставов. Лишние килограммы оказывают давление на диски в поясничной зоне. Кроме того, боль в пояснице может возникать из-за слабой мускулатуры живота и других областей тела (сгибателях бедра). Это характерная проблема женщин. Поэтому рекомендуется проработать соответствующие мышечные группы (мышцы кора), чтобы снять избыточное давление на позвоночные диски.
Если беспокоят боли в спине, нужно отыскать их источник. В этом поможет мануальный терапевт, который осмотрит поясничный отдел и определит, есть ли проблемы в этой области тела. Он может назначить терапевтические упражнения для облегчения симптомов.
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Источник: https://econet.by/
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