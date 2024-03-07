Здоровый мозг: 6 необходимых витаминов и минералов

Человеческий мозг – это самая сложная система человеческого организма, и как все остальные органы нуждается в поступлении нужных микроэлементов. Несбалансированный рацион способствует риску психических и физических нарушений, раннего наступления старческих изменений и других расстройств. Есть полезные вещества, которые поддерживают здоровье и работоспособность человеческого мозга.

Недостаток этих шести микроэлементов приводит к прогрессирующим нарушениям мозговой активности. При увеличении в рационе объемов питательных элементов, которые поддерживают работу мозга, происходит заметное увеличение таких показателей интеллектуальной деятельности, как память и эрудированность.

1. Витамин С

Самое большое количество аскорбиновой кислоты было зарегистрировано в гипофизе – придатке головного мозга, его содержание составило 400 мг/кг. Этот сильнейший антиоксидант является важным компонентом производства нейромедиатора дофамина – гормона радости, он также служит защитой мозговых клеток от разрушения, в процессах окислительных реакций.

Организм человека не способен воспроизводить витамин С, поэтому нуждается в его постоянном пополнении через продукты питания. Ежесуточная доза, которая требуется организму, составляет примерно 90 мг. Этот микроэлемент в большом количестве содержится в темно-зеленых овощах и плодах цитрусовых.

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2. Микроэлемент цинк

Значительный объем цинка был выявлен в определенных группах некоторых волокон нервной ткани, которые находятся только в переднем отделе головного мозга (prosencephalon). Ученые еще изучают значение цинка в регуляции нормальной мозговой активности. Но уже сейчас они с уверенностью заявляют о том, что недостаточное количество этого металла провоцирует риск множества неврологических и психоэмоциональных расстройств.

Так, у людей с диагностированным старческим угасанием и синдромом Паркинсона, при обследовании выявляли нарушения гомеостаза цинка. Богатыми источниками природного цинка, являются тыквенные семечки, говяжье мясо, креветки.

3. Макроэлемент кальций

В человеческом организме кальций является одним из наиболее важных элементов. Он играет видную роль в механизмах передачи нервных импульсов. Недостаток встречается редко, так как большие его запасы имеются в костной ткани, но несбалансированное питание и прием некоторых лекарственных средств, могут уменьшить количество в организме. Это значительно ухудшит здоровое функционирование головного мозга.

4. Группа В – тиамин

Эти микроэлементы особенно необходимы для нормальной мозговой деятельности. В головном мозге, тиамин в значительном количестве содержится в нервных волокнах, и требуется для хорошей нервной проводимости. Недостаток витамина В1 приводит к значительному ухудшению памяти, которое наблюдается при хроническом злоупотреблении спиртными напитками, при СПИДе и других патологиях.

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5. Группа В – фолиевая кислота

Витамины В9 требуются для синтезирования аминокислот и производства нейронных волокон. Заболевания, связанные с его недостатком более часто встречаются в детском возрасте. Исследования, проведенные на животных, показали, что при употреблении фолиевой кислоты значительно улучшается память.

Витамин В9 служит составляющей таких групп, как фолаты, их богатыми источниками являются растительные продукты: шпинат, некоторые бобовые культуры, спаржа. В организме, большая часть запасов В9 находится в печени, поэтому при ее нарушениях, возможен их недостаток.

6. Элемент магний

Это вещество преобразует витамины группы В и многие микроэлементы в активную форму, то есть подавляющее большинство полезных веществ начинает работать, только при поступлении магния с продуктами питания. В исследованиях на животных было доказано, что присутствие магния способствует улучшению физической активности и долгосрочной памяти.

Важно знать, что нужно соблюдать правильный баланс кальция и магния, чтобы не провоцировать повышенную нервную возбудимость. Недостаток любого их этих элементов увеличивает вероятность неврологических заболеваний. опубликовано econet

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