Здоровый кишечник – красивая кожа: Как оздоровить свой микробиом

Любые нарушения в работе кишечника непременно отражаются на состоянии кожи. Если в кишечнике повышен уровень вредных бактерий и целость его стенок нарушена, это провоцирует развитие воспалительных заболеваний, в частности кожных – экземы, акне, псориаза и прочих. Улучшить состояние кишечника можно путем корректировки питания

Для здоровья не только кожи, но и всего организма важно исключить из рациона продукты, стимулирующие рост вредных бактерий и добавить продукты, богатые питательными веществами – пребиотиками, благодаря которым увеличивается численность полезных бактерий (пробиотиков).

Роль пробиотиков и пребиотиков в организме человека

Пробиотики – это живые микроорганизмы, находящиеся в кишечнике и формирующие здоровую микрофлору. Пребиотики – это питательные вещества, иными словами пища для пробиотиков. Без тех и других кишечник не способен нормально функционировать. Если вы хотите наладить работу кишечника и, как следствие, иметь здоровую кожу, вам необходимо:

употреблять в пищу больше свежих овощей и фруктов, рыбы и морепродуктов, цельнозерновых, орехов и полезных масел;

Специи – имбирь и куркума;

включить в рацион ферментированные продукты – квашеную капусту, комбучу, кефир;

минимизировать потребление сахара, переработанной продукции, алкоголя;

отказаться от глютена, особенно при наличии кожных проблем;

снизить употребление молочной продукции.

Пребиотические продукты лучше употреблять в сыром виде, поскольку при термообработке большинство полезных волокон разрушается.

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Очень полезны для кишечника фруктовые смузи. К примеру, можно смешать в блендере банан, ягоды и кефир. В салаты полезно добавлять чеснок, лук, листья одуванчика и оливковое масло.

Уже через месяц такого питания микробиота оздоровится, работа кишечника наладится, уйдут запоры и вздутие живота. Это отразится и на коже — выделение кожного сала нормализуется, уйдут или уменьшаться высыпания.

После того, как вам удастся привести в порядок пищеварительную систему, можно закрепить результат и заняться оздоровлением кожи изнутри. Для этого:

Употребляйте больше белка. Он необходим для производства эластина и коллагена.

Включите в рацион продукты, богатые Омега-3 жирными кислотами. К ним относится рыба жирных сортов, льняные семена и масло семян чиа.

Пейте не меньше 1,5 литров чистой воды каждый день.

Включив в рацион такие продукты, вы запустите эффективный механизм борьбы со старением, ваша кожа будет выглядеть молодой и здоровой в любом возрасте.опубликовано econet.ru

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