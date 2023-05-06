Здоровые суставы: 7 лайфхаков, о которых не знали

Снижение физической активности, неблагоприятная экологическая обстановка, нарушение режима сна и стрессы – все эти факторы способствуют распространению суставных заболеваний. При этом имеет место и еще одна тенденция: в наше время болезни «молодеют». Если раньше суставные проблемы достигали пика у людей старше 60 лет, то сегодня они часто беспокоят людей в возрасте после 40 лет. Как поддержать здоровье суставов, специально для Econet.ru рассказал Сергей Макеев, к. м. н., эксперт Coral Club.
Снижение физической активности, неблагоприятная экологическая обстановка, нарушение режима сна и стрессы – все эти факторы способствуют распространению суставных заболеваний. При этом имеет место и еще одна тенденция: в наше время болезни «молодеют». Если раньше суставные проблемы достигали пика у людей старше 60 лет, то сегодня они часто беспокоят людей в возрасте после 40 лет. Как поддержать здоровье суставов, специально для Econet.ru рассказал Сергей Макеев, к. м. н., эксперт Coral Club.
Наиболее распространенным заболеванием суставов на сегодняшний день является остеоартроз: среди всех заболеваний эта форма суставной патологии занимает 4-ое место у женщин и 8-ое - у мужчин. К числу основных факторов, провоцирующих развитие остеоартроза, относятся травмы, ожирение и возраст. Однако все чаще в группе риска оказываются и 30-40-летние. Поэтому профилактика и своевременная терапия становятся особенно важны.
Хотя в лечении остеоартроза используется установленный список быстродействующих средств, таких как, нестероидные противовоспалительные препараты (аспирин, ибупрофен и др.), опиоидные анальгетики и кортикостероиды, все эти препараты, как правило, дают лишь временный эффект, не устраняя основные причины заболевания.
Кроме того, лекарства необходимо принимать длительное время, и они имеют ряд серьезных побочных эффектов (воспаление слизистой желудочно-кишечного тракта, нарушения в нервной и эндокринной системах). И даже такой радикальный метод, как хирургическое лечение, является не столь функциональным, поскольку может вызывать осложнения, требует немалых финансовых затрат, отличается длительным восстановительным периодом и также не решает проблему. Не торопитесь расстраиваться – решение есть!
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Эффективным решением может быть безлекарственная терапия, которая позволяет защитить организм и предотвратить заболевание. Чтобы восстановить, сохранить и укрепить здоровье суставов рекомендуется:
1. «Полезная вода». Взрослому человеку в сутки необходимо употреблять 1,5-2 л чистой структурированной щелочной воды с минералами.
2. Прием антиоксидантов. Именно эти активные компоненты являются наиболее эффективной защитой организма от старения и преждевременного износа тканей.
3. Проведение детоксикации организма. Рекомендуется очищать организм один-два раза в год, например, используя специально разработанные программы.
4. Поддержка организма витаминами и микроэлементами. Обеспечение нужного количества витаминов, аминокислот, ферментов и других активных компонентов является обязательным условием здоровья организма. Особенно важно поддерживать вашу норму витамина D, а также употреблять достаточное количество витамина К (восполнить норму последнего можно с помощью злаков, пшеничных отрубей, киви, авокадо, белокочанной и цветной капусты, зелени).
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5. Создание «архива» здоровья своей семьи. Семейная история, затрагивающая аспект здоровья, может стать одной из «подсказок» для профилактики развития заболеваний суставов и костей. Например, человек входит в группу риска развития данного заболевания, если хотя бы одному из его родителей, братьев или сестер был поставлен диагноз остеопороз. Поэтому вопрос о здоровье костей и суставов также важен, как и история семейного рода – и выбрав удачный момент, его стоит обсудить со старшими родственниками и другими членами семьи. Обратите внимание, есть ли проблема у близких, когда она появилась и как развивается. Скорее всего, если ваши родители страдали, например, артрозом, то и вы находитесь в зоне риска.
6. Уменьшение количества кофеиносодержащих напитков. Хотя кофеин действительно дает некоторые бонусы для здоровья, к функционированию опорно-двигательного аппарата это не относится. Бесконтрольное потребление кофеиносодержащих напитков негативно влияет на способность организма усваивать кальций.
7. «Правильное» движение. Полуторачасовые пешие прогулки на свежем воздухе или 40-минутное плавание в бассейне воздействуют на суставы, как лекарство. Такая «нагрузка» полезна для всего организма. При этом имейте ввиду, что работу по дому и приготовление пищи нельзя расценивать, как достаточную физическую активность. И даже занимаясь домашними делами, старайтесь равномерно распределять нагрузку – например, можно заменить стул на резиновый мяч (суставы отдохнут, а осанка выравнивается).
Стоит отметить, что любые суставные проблемы всегда сопровождаются локальным (в области самого сустава) или тотальным дефицитом кальция в организме. Именно поэтому даже у молодых людей в области пораженного сустава наблюдается локальный остеопороз. Это происходит потому, что с помощью кальция организм борется с воспалительно-дистрофическим процессом. Поэтому для восстановления суставов рекомендуется добавлять препараты, содержащие кальций (до 1,5 г в сутки).
Кроме того, для «питания» суставов крайне важны следующие компоненты: аминокислоты, биофлафоноиды, полиненасыщенные жирные кислоты, селен, цинк, витамины группы В. Е, С, кофермент Q10, сера. Для местного (локального) применения можно использовать жир страуса эму, бальзам с маслом чайного дерева, соль для ванны с микрогидрином, коллоидное серебро и золото. Применение этих средств в виде компрессов будет способствовать быстрому восстановлению.
Если необходимо снять острую боль, рекомендуется использовать кору муравьиного дерева, которая обладает выраженным противоотечным, противовоспалительным и обезболивающим действиями.
Таким образом, применяя универсальный алгоритм восстановления здоровья, который включает семь пунктов, вы не только защитите организм от свободных радикалов, очистите и наполните его полезными компонентами, но и сможете восстановить и сохранить здоровье.опубликовано econet
Автор Сергей Макеев
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Источник: https://econet.by/
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