Здоровые суставы: 7 лайфхаков, о которых не знали

Снижение физической активности, неблагоприятная экологическая обстановка, нарушение режима сна и стрессы – все эти факторы способствуют распространению суставных заболеваний. При этом имеет место и еще одна тенденция: в наше время болезни «молодеют». Если раньше суставные проблемы достигали пика у людей старше 60 лет, то сегодня они часто беспокоят людей в возрасте после 40 лет. Как поддержать здоровье суставов, специально для Econet.ru рассказал Сергей Макеев, к. м. н., эксперт Coral Club.

Снижение физической активности, неблагоприятная экологическая обстановка, нарушение режима сна и стрессы – все эти факторы способствуют распространению суставных заболеваний. При этом имеет место и еще одна тенденция: в наше время болезни «молодеют». Если раньше суставные проблемы достигали пика у людей старше 60 лет, то сегодня они часто беспокоят людей в возрасте после 40 лет. Как поддержать здоровье суставов, специально для Econet.ru рассказал Сергей Макеев, к. м. н., эксперт Coral Club.

Почему важна профилактика суставных заболеваний

Наиболее распространенным заболеванием суставов на сегодняшний день является остеоартроз: среди всех заболеваний эта форма суставной патологии занимает 4-ое место у женщин и 8-ое - у мужчин. К числу основных факторов, провоцирующих развитие остеоартроза, относятся травмы, ожирение и возраст. Однако все чаще в группе риска оказываются и 30-40-летние. Поэтому профилактика и своевременная терапия становятся особенно важны.

Хотя в лечении остеоартроза используется установленный список быстродействующих средств, таких как, нестероидные противовоспалительные препараты (аспирин, ибупрофен и др.), опиоидные анальгетики и кортикостероиды, все эти препараты, как правило, дают лишь временный эффект, не устраняя основные причины заболевания.

Кроме того, лекарства необходимо принимать длительное время, и они имеют ряд серьезных побочных эффектов (воспаление слизистой желудочно-кишечного тракта, нарушения в нервной и эндокринной системах). И даже такой радикальный метод, как хирургическое лечение, является не столь функциональным, поскольку может вызывать осложнения, требует немалых финансовых затрат, отличается длительным восстановительным периодом и также не решает проблему. Не торопитесь расстраиваться – решение есть!

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Алгоритм здоровья: 7 пунктов нелекарственной терапии

Эффективным решением может быть безлекарственная терапия, которая позволяет защитить организм и предотвратить заболевание. Чтобы восстановить, сохранить и укрепить здоровье суставов рекомендуется:

1. «Полезная вода». Взрослому человеку в сутки необходимо употреблять 1,5-2 л чистой структурированной щелочной воды с минералами.

2. Прием антиоксидантов. Именно эти активные компоненты являются наиболее эффективной защитой организма от старения и преждевременного износа тканей.

3. Проведение детоксикации организма. Рекомендуется очищать организм один-два раза в год, например, используя специально разработанные программы.

4. Поддержка организма витаминами и микроэлементами. Обеспечение нужного количества витаминов, аминокислот, ферментов и других активных компонентов является обязательным условием здоровья организма. Особенно важно поддерживать вашу норму витамина D, а также употреблять достаточное количество витамина К (восполнить норму последнего можно с помощью злаков, пшеничных отрубей, киви, авокадо, белокочанной и цветной капусты, зелени).

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5. Создание «архива» здоровья своей семьи. Семейная история, затрагивающая аспект здоровья, может стать одной из «подсказок» для профилактики развития заболеваний суставов и костей. Например, человек входит в группу риска развития данного заболевания, если хотя бы одному из его родителей, братьев или сестер был поставлен диагноз остеопороз. Поэтому вопрос о здоровье костей и суставов также важен, как и история семейного рода – и выбрав удачный момент, его стоит обсудить со старшими родственниками и другими членами семьи. Обратите внимание, есть ли проблема у близких, когда она появилась и как развивается. Скорее всего, если ваши родители страдали, например, артрозом, то и вы находитесь в зоне риска.

6. Уменьшение количества кофеиносодержащих напитков. Хотя кофеин действительно дает некоторые бонусы для здоровья, к функционированию опорно-двигательного аппарата это не относится. Бесконтрольное потребление кофеиносодержащих напитков негативно влияет на способность организма усваивать кальций.

7. «Правильное» движение. Полуторачасовые пешие прогулки на свежем воздухе или 40-минутное плавание в бассейне воздействуют на суставы, как лекарство. Такая «нагрузка» полезна для всего организма. При этом имейте ввиду, что работу по дому и приготовление пищи нельзя расценивать, как достаточную физическую активность. И даже занимаясь домашними делами, старайтесь равномерно распределять нагрузку – например, можно заменить стул на резиновый мяч (суставы отдохнут, а осанка выравнивается).

Как поддержать здоровье суставов: лайфхаки для жизни

Стоит отметить, что любые суставные проблемы всегда сопровождаются локальным (в области самого сустава) или тотальным дефицитом кальция в организме. Именно поэтому даже у молодых людей в области пораженного сустава наблюдается локальный остеопороз. Это происходит потому, что с помощью кальция организм борется с воспалительно-дистрофическим процессом. Поэтому для восстановления суставов рекомендуется добавлять препараты, содержащие кальций (до 1,5 г в сутки).

Кроме того, для «питания» суставов крайне важны следующие компоненты: аминокислоты, биофлафоноиды, полиненасыщенные жирные кислоты, селен, цинк, витамины группы В. Е, С, кофермент Q10, сера. Для местного (локального) применения можно использовать жир страуса эму, бальзам с маслом чайного дерева, соль для ванны с микрогидрином, коллоидное серебро и золото. Применение этих средств в виде компрессов будет способствовать быстрому восстановлению.

Если необходимо снять острую боль, рекомендуется использовать кору муравьиного дерева, которая обладает выраженным противоотечным, противовоспалительным и обезболивающим действиями.

Таким образом, применяя универсальный алгоритм восстановления здоровья, который включает семь пунктов, вы не только защитите организм от свободных радикалов, очистите и наполните его полезными компонентами, но и сможете восстановить и сохранить здоровье.опубликовано econet

Автор Сергей Макеев

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