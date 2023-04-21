Здоровые стопы: упражнения со скалкой

Обычная кухонная скалка является подходящим инструментом для гимнастики стоп. Она поможет впечатать в нужное место все мышцы, кости, нервы и сухожилия, расположенные на ступнях. Предлагаем простые и полезные упражнения для здоровья ваших стоп.

Только задумайтесь: среднестатистический человек совершает от восьми до десяти тысяч шагов ежедневно, постоянно подвергая свои стопы воздействию силы, в 2–3 раза превосходящей вес тела. Как уберечь стопы и сохранить на долгие годы их здоровье? Предложенные упражнения со скалкой помогут вам всегда иметь здоровые и сильные стопы.

Упражнения со скалкой для стоп

Программа упражнений для стоп должна стать для вас ежедневной.

Скалка – прекрасное приспособление для упражнения стоп. Можно взять обычную скалку, которая имеется на каждой кухне, или особую физиотерапевтическую, снабженную пупырышками. Последняя эффективно прорабатывает рефлекторные точки на стопах.

Предлагаем описание упражнений со скалкой

№ 1 Исходное положение сидя. Перекатываем скалку от пальцев ног к пяткам, при этом стараемся оказывать как можно более сильное давление на всю площадь ступней ног.

№ 2 Исходное положение стоя. Перекатываем скалку от пальцев к пятке одной ногой, а потом другой, давим на скалку максимально сильно. Данное упражнение отлично подходит для омоложения стоп, так как дает возможность впечатать в нужное место все мускулы, кости, нервы и сухожилия, расположенные на стопе.

Это важно помнить! Большое внимание уделяем перекатыванию скалки под сводами стоп. В первое время, вероятно, будут ощущаться меткие кристаллики, которые могли образоваться в стопах, но систематические занятия в комбинации с массажем, рефлексологией и здоровым рационом со временем избавят вас от этой проблемы.

После комплекса упражнений со скалкой рекомендуются 10-минутные энергичные упражнения для мускулов, костей, нервов и сухожилий стоп. Комплекс состоит из следующих разновидностей ходьбы:

на внешней части подошвы;

на внутренней части подошвы;

на пятках;

на цыпочках.

Не бойтесь выглядеть смешно, ведь такие упражнения способствуют укреплению стоп и улучшат их состояние.опубликовано econet

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