Здоровье печени: 5 веских причин употреблять продукты с серой

Сера – это микроэлемент, способствующий детоксикации печени. Объяснять насколько этот орган важен для здоровья и жизни человека, думаем, нет необходимости. При употреблении генномодифицированных, рафинированных, консервированных, переработанных и термически обработанных продуктов, уровень серы в организме резко снижается, что негативно отражается на работе печени. Важно любыми способами восполнять запасы серы, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем.
В этой статье мы расскажем о том, почему сера так важна для печени, а также как восполнить дефицит этого микроэлемента.
Этот микроэлемент позволяет:
1. Стимулировать выработку желчи печеночными клетками, улучшая тем самым способность печени выводить токсины из организма.
2. Активировать особые ферменты детоксикации, способные различить живое от неживого.
3. Нейтрализовать действие тяжелых металлов и помочь печени быстрее вывести их из организма.
4. Регенерировать клетки печени.
5. Улучшить работу печеночных клеток.
Для этого, прежде всего, необходимо скорректировать питание. Продукты, обогащенные серой, можно разделить на 4 основные группы:
1. Животные белки. К этой группе относятся: мясо птицы, яйца, рыба и морепродукты.
2. Капустные овощи. К этой группе относятся: брокколи, брюссельская, белокочанная, красная капуста.
3. Овощи. В эту категорию входят: картофель, редис, горох, репа, хрен, фасоль, шпинат и другая зелень.
4. Фрукты, орехи. В эту категорию входят: абрикосы, персики, авокадо, фундук, миндаль.
Помимо перечисленных продуктов питания восполнить нехватку серы позволяет метилсульфонилметан. Это не лекарственный препарат, а биологически активная форма природного микроэлемента.
В состав метилсульфонилметана входит сера и две метильные группы, играющие решающую роль в репродукции ДНК и являющиеся важнейшими компонентами для образования глутатиона, который расходуется в значительном количестве при интоксикации организма.
Кроме того, метилсульфонилметан ( MSM / МСМ):
Метилсульфонилметан выпускается в капсулах и имеет минимальный перечень побочных действий (пищеварительные расстройства, головная боль). Оптимальная дозировка составляет максимум 5 чайных ложек порошка в сутки (порошок предварительно следует развести в воде). Продолжительность курса лечения – от 1 до 2 месяцев. При появлении любых побочных эффектов следует снизить дозировку. Перед употреблением метилсульфонилметана необходимо проконсультироваться с врачом. Средство также выпускается в форме крема, предназначенного для уменьшения боли и омоложения кожи.
Помимо рекомендаций по питанию восполнить дефицит серы позволяют также серные горячие источники. Если у вас есть возможность посетить такие места, это отлично скажется на здоровье печени и организма в целом. Купание в минеральных источниках непременно пойдет на пользу, поскольку учеными уже доказана связь между обменом серы и обменом D витамина и холестерина. Поэтому провести отпуск у источника серной воды – это отличная идея! опубликовано econet
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