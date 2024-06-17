Заземление: как заземление может помочь в борьбе с болезнями

Самое приятное в заземлении (или заземлении) то, что оно очень простое и совершенно бесплатное. Для этого не требуется ничего, кроме вашего обнаженного тела и готовности попробовать что-то, что может показаться «немного необычным».

Когда вы в последний раз ходили босиком по песку, траве или лесу? Для большинства людей это случается не очень часто, но теперь мы понимаем, что у вас может быть больше причин сделать эти виды деятельности приоритетными. Движение, известное как «заземление» или «заземление», охватывает целостную сферу здравоохранения.

Что такое заземление? Ходьба босиком на улице со свободными подошвами ног, которые могут напрямую касаться поверхности земли, — это основное занятие, которое является частью практики заземления.

Хотя на первый взгляд это может показаться странным — сбросить обувь и зарыться пальцами ног в грязь или песок или прогуляться по траве, свободной от пестицидов, — есть доказательства того, что это может быть очень полезно для здоровья за счет снижения повреждения свободными радикалами (также называемого «окислительным стрессом»). »), стресс, воспаление и боль.

Что такое заземление?

Заземление – это непосредственный контакт тела с землей. Контакт прямой, то есть кожа (чаще всего стопы) соприкасается с земной почвой или водой. Коренные народы практиковали заземление на протяжении тысячелетий, так что это не новая практика, но в последние годы она набирает популярность, поскольку все больше и больше людей начинают понимать, насколько мы потеряли ежедневный контакт с окружающей средой.

Идея заземления или заземления заключается в том, что планета, на которой мы живем (Земля), является источником полезной отрицательной энергии, к которой мы можем «подключиться», чтобы противостоять положительному заряду, который мы создаем в результате нашего типичного современного образа жизни, в котором часто отсутствует регулярный контакт с природой. , особенно прямой контакт.

Типы и изделия заземления

Существует два основных способа заземления: на открытом воздухе или в помещении . Традиционное наружное заземление не требует какого-либо оборудования и может выполняться в любом месте, где есть контакт с землей. Обычно это считается лучшим и простым способом.

К видам наружного заземления относятся:

Ходить босиком по улице, касаясь ступнями земли.

Лежать на земле

Купание в природной воде

Садоводство

К средствам внутреннего заземления относятся:

Заземляющие коврики: утверждается, что эти коврики уменьшают воздействие электрических и магнитных полей и позволяют обеспечить связь между вашим телом и землей в помещении. Они похожи на коврики для йоги, но имеют контроллер и подключены к электрическим полям, исходящим от поверхности земли. Они могут быть простым способом попрактиковаться в заземлении, когда вы работаете за столом, стоите в ванной или на кухне, смотрите телевизор или разговариваете по телефону.

утверждается, что эти коврики уменьшают воздействие электрических и магнитных полей и позволяют обеспечить связь между вашим телом и землей в помещении. Они похожи на коврики для йоги, но имеют контроллер и подключены к электрическим полям, исходящим от поверхности земли. Они могут быть простым способом попрактиковаться в заземлении, когда вы работаете за столом, стоите в ванной или на кухне, смотрите телевизор или разговариваете по телефону. Заземляющая обувь. Сегодня большая часть обуви имеет резиновую подошву, но заземляющая обувь имеет подошвы из натуральной кожи. Идея состоит в том, что проницаемость кожи обеспечивает связь с землей, которая блокируется стандартной обувью на подошве.

Сегодня большая часть обуви имеет резиновую подошву, но заземляющая обувь имеет подошвы из натуральной кожи. Идея состоит в том, что проницаемость кожи обеспечивает связь с землей, которая блокируется стандартной обувью на подошве. Заземляющие ленты: это эластичные регулируемые ленты, которые можно надевать на запястья и руки. Некоторым людям нравится носить их во время готовки, работы или других дел по дому, когда они не могут находиться на открытом воздухе.

это эластичные регулируемые ленты, которые можно надевать на запястья и руки. Некоторым людям нравится носить их во время готовки, работы или других дел по дому, когда они не могут находиться на открытом воздухе. Заземляющий слой: был создан тип электрически заряженного слоя, который имеет серебряные провода, которые подключаются к электрическому заряду земли после подключения к «заземляющему» порту. Эти кровати в основном имеют проводящие системы, которые переносят электроны Земли из земли в тело. Даже когда мы находимся внутри, сон на «заземляющей кровати» может помочь нам поглотить воздействие земного электричества и нормализовать наши циркадные ритмы и режим сна.

был создан тип электрически заряженного слоя, который имеет серебряные провода, которые подключаются к электрическому заряду земли после подключения к «заземляющему» порту. Эти кровати в основном имеют проводящие системы, которые переносят электроны Земли из земли в тело. Даже когда мы находимся внутри, сон на «заземляющей кровати» может помочь нам поглотить воздействие земного электричества и нормализовать наши циркадные ритмы и режим сна. Заземляющие листы: Заземляющие листы имеют заземляющий провод, предназначенный для подключения к заземляющему порту настенной розетки или заземляющему стержню, который предназначен для подключения вас к земле во время сна.

Как видите, существует множество вариантов заземления в помещении, но большинство экспертов сходятся во мнении, что нет ничего лучше традиционного заземления на открытом воздухе. Заземление на открытом воздухе, а не в помещении, также добавляет большую пользу для здоровья от природы, которую вы просто не можете получить, находясь внутри.

Как работает заземление?

Самое приятное в заземлении (или заземлении) то, что оно очень простое и совершенно бесплатное. Для этого не требуется ничего, кроме вашего обнаженного тела и готовности попробовать что-то, что может показаться «немного необычным».

Возможно, вы немного скептически относитесь к этому явлению, поэтому позвольте мне объяснить подробнее основы того, как работает заземление, и представить некоторые убедительные научные сведения о заземлении.

1. В вашем теле проходит электрический ток. Как сообщает «Журнал окружающей среды и общественного здравоохранения» : «Это установленный, хотя и не получивший широкого признания факт, что поверхность Земли обладает безграничным и постоянно обновляемым запасом свободных или мобильных электронов. Отрицательные заряды Земли могут создать стабильную внутреннюю биоэлектрическую среду для нормального функционирования всех систем организма, что может быть важно для настройки биологических часов, регулирования циркадных ритмов и балансировки уровня кортизола».

2. Ваше тело естественным образом способно поглощать электрические заряды земли, поскольку кожа действует как «проводник». Считается, что ваши ступни, особенно определенные точки подушечек стоп, особенно хорошо воспринимают электричество Земли.

Но из-за нашего современного образа жизни — например, мы всегда носим обувь и проводим большую часть жизни над землей в наших домах или офисах, которые расположены несколькими этажами выше в высотных зданиях — мы теряем связь с естественным «электрическим» электричеством Земли. сила.

3. «… Все в организме в первую очередь электрическое, а затем химическое», — рассказал Neurohacker Collective эксперт по заземлению Клинт Обер.

Например, мозг, сердцебиение и активность нейротрансмиттеров зависят от электрических сигналов, поэтому, когда у нас отключено электричество, могут пострадать и некоторые аспекты нашего здоровья.

Идея состоит в том, что, находясь в контакте с планетой, электрическая сила, исходящая от Земли, может помочь уменьшить воспаление и бороться со свободными радикалами. Фактически, термин «заземление» даже получил патент как естественный метод уменьшения болезнетворного воспаления .

Преимущества

К сожалению, до сих пор наша нынешняя модель здравоохранения предоставляла нам очень мало исследований, если таковые вообще были, о важности биоэлектрического компонента нашего здоровья, но идея о том, что Земля имеет электрический импульс, воздействующий на наше тело, — это пустяки. новый. Это было доказано и хорошо понято на протяжении многих лет и является важным аспектом предотвращения несчастных случаев или травм в таких областях, как радиация, газ, динамит или хирургия.

Большая часть имеющейся у нас информации о биоэлектрическом воздействии на наше здоровье получена за пределами области медицинской науки и исследований, связанных со здоровьем. Однако, несмотря на то, что у нас есть лишь несколько серьезных исследований о пользе биоэлектрических импульсов для здоровья, многие из нас «испытали» их преимущества на собственном опыте.

Например, приходилось ли вам когда-нибудь гулять по пляжу или парку, касаясь босыми ногами травы или песка, и ощущать чувство покоя?

Известные преимущества заземления связаны с уменьшением количества свободных радикалов, которое происходит в организме, когда он вступает в контакт со «свободными электронами», будь то из земли или продуктов, выросших из земли.

Согласно отчету, опубликованному в 2012 году в Журнале экологического общественного здравоохранения: «На протяжении всей истории люди в основном ходили босиком или в обуви из шкур животных. Спали они на земле или на шкурах. Благодаря прямому контакту или через смоченные потом шкуры животных, используемые в качестве обуви или ковриков для сна, обильные свободные электроны земли могли проникнуть в тело, которое является электропроводным. Благодаря этому механизму каждая часть тела может прийти в равновесие с электрическим потенциалом Земли, тем самым стабилизируя электрическую среду всех органов, тканей и клеток».

Вот какую пользу этот процесс может принести вашему здоровью:

1. Уменьшает воспаление

Проще говоря, считается, что приток свободных электронов с поверхности Земли помогает нейтрализовать свободные радикалы и уменьшить как острое, так и хроническое воспаление, а также ускорить старение. Эксперты по заземлению и заземлению считают , что эта практика может помочь улучшить кровообращение, а это означает, что вы сможете лучше распределять питательные вещества по всему телу, а также выводить отходы и токсины.

На самом деле, усиление кровообращения может оказать огромное влияние на организм во многих отношениях — от повышения уровня энергии до уменьшения отеков.

Согласно отчету , опубликованному в журнале «Альтернативные методы лечения в здравоохранении и медицине» , «воспаление в настоящее время признано огромным бременем для состояния здравоохранения нашего населения и основной причиной значительного числа заболеваний. Пожилые люди, как правило, несут бремя заболеваемости и смертности, что может отражать повышенные маркеры воспаления, возникшие в результате десятилетий выбора образа жизни».

Как заземление помогает остановить воспаление? Считается, что воспаление, которое вызывает заболевание у многих людей, вызвано недостатком электронов в тканях.

Когда ваше тело чувствует, что вы «нападены» или больны, оно доставляет активные формы кислорода к месту травмы. Это еще один способ сказать, что оно запускает воспалительную реакцию в попытке исцелить и защитить вас. Когда это происходит, некоторые свободные радикалы могут проникнуть в окружающие ткани и повредить здоровые части вашего тела, увеличивая отек, боль, жар и покраснение.

Причина, по которой мы хотим есть много продуктов с высоким содержанием антиоксидантов, та же самая причина, по которой мы хотим практиковать заземление. Электроны антиоксидантов в вашем организме помогают гарантировать, что ущерб от свободных радикалов не выйдет из-под контроля и не приведет к высокому уровню воспаления и более быстрому старению, как это делают противовоспалительные продукты. По сути, свободные или мобильные электроны Земли могут помочь устранить хроническое воспаление, выступая в роли природных антиоксидантов.

Убеждение о пользе заземления заключается в том, что электроны могут поглощаться подошвами ваших ног, когда они касаются земли, а затем они могут перемещаться в любое место вашего тела, где образуются свободные радикалы. Электроны антиоксиданта помогают нейтрализовать свободные радикалы и, следовательно, остановить повреждение ДНК и другие формы «окислительного стресса».

Согласно исследованиям , он также может помочь справиться с болью , уменьшить ее и улучшить восстановление мышц , отчасти благодаря своему противовоспалительному действию.

2. Помогает снизить уровень гормонов стресса

Хронический стресс действительно может ухудшить качество вашей жизни, в чем вы, вероятно, убедились на собственном опыте. К счастью, время, проведенное на природе, действительно может помочь справиться с определенными чувствами стресса и беспокойства.

В одном двойном слепом исследовании, в котором изучалось влияние заземления на 58 здоровых взрослых, использовались проводящие клейкие пластыри, помещенные на ступню каждого участника, чтобы считывать электрические сигналы человека. Испытуемые находились в незаземленном состоянии в течение 28 минут, а затем в течение 28 минут с подключенным заземляющим проводом. Элементы управления были раскопаны в течение 56 минут.

После заземления около половины испытуемых показали «резкое, почти мгновенное изменение среднеквадратичных (rms) значений электроэнцефалограмм (ЭЭГ) левого полушария мозга». Считается, что эти изменения означают положительные изменения и снижение реакций на стресс.

Девятнадцать из 22 участников заземления также испытали снижение пульса объема крови (ОБВ). После рассмотрения влияния на электрофизиологические свойства мозга и мускулатуры, зарегистрированного с помощью показаний ЭЭГ, ЭМГ и БВП, результаты показывают значительно более высокое снижение общего уровня стресса и напряжения у участников, заземлившихся по сравнению с контрольной группой.

Кроме того, было доказано, что заземление помогает улучшить настроение у людей, которые его практикуют.

3. Может помочь вам лучше спать

Исследование 2007 года, опубликованное в Журнале альтернативной и комплиментарной медицины, продемонстрировало , что соединение человеческого тела с землей во время сна (заземление) нормализует ежедневный ритм кортизола и улучшает режим сна. Это связано с воздействием гормонов стресса на ваш естественный циркадный ритм , энергию и способность крепко спать.

Предполагается, что «суточные электрические ритмы» Земли устанавливают биологические часы гормонов, регулирующих сон и активность. У каждого из нас был опыт ворочания в постели, когда мы не могли заснуть из-за навязчивых мыслей.

Когда наши тела не соответствуют естественным ритмам Земли, включая закономерности света и тьмы или «электрические» заряды, страдает наш сон и иммунитет. Образ жизни в закрытом помещении, который ведут многие из нас, может быть одной из причин роста случаев синдрома хронической усталости .

В одном исследовании 2006 года, опубликованном в Журнале европейской биологии и биоэлектромагнетизма, наблюдались закономерности уровня кортизола у пациентов до и после заземления. Они обнаружили, что повышение и понижение уровня кортизола у взрослых было разбросанным и несколько непредсказуемым до того, как они начали практиковать заземление.

После заземления уровень кортизола у них больше соответствовал естественным ритмам Земли и Солнца. У них был более высокий уровень кортизола рано утром, когда нам, естественно, нужно больше, чтобы чувствовать себя бодрыми и бодрыми, и у них был более низкий уровень кортизола ночью, когда нам нужно расслабиться, чтобы заснуть на ночь.

С электрической и химической точки зрения плохой сон часто является симптомом высокого уровня гормонов стресса, таких как кортизол. Снижая реакцию на стрессовые события в нашей жизни, мы можем легче засыпать и спать.

Сон имеет решающее значение для исцеления организма на самом базовом уровне: он повышает наш иммунитет, дает нам достаточно энергии для правильного пищеварения, борьбы с тягой к еде или увеличением веса, а также поддерживает здоровое мышление.

4. Может помочь увеличить энергию

Многие люди обнаружили, что заземление или заземление могут улучшить их энергию или бороться с легкой, постоянной усталостью. Это может быть одним из побочных эффектов улучшения сна, но также может быть связано с улучшением гормонального фона и снижением уровня воспаления.

Например, многие исследования указывают на тот факт, что более высокий уровень кортизола лишает организм энергии . Физиологический стресс и кортизол имеют тесную взаимосвязь. Стресс влияет на кортизол, а кортизол может еще больше усилить реакцию на стресс.

Этот цикл может привести к усталости и проблемам со сном , а также к тяге к продуктам с низким содержанием питательных веществ, сахару и избыточным калориям, что в дальнейшем приводит к снижению уровня энергии.

5. Может помочь уменьшить боль

Воспаление является основным источником боли, поскольку оно увеличивает отек, ригидность, снижение подвижности и пороки развития. Воспаление суставов и тканей является основной причиной боли, связанной с хроническими заболеваниями, такими как артрит .

Ревматоидный артрит (РА), например, представляет собой аутоиммунное воспалительное заболевание , которое обычно сопровождается болью в нескольких суставах, а также такими симптомами, как усталость, лихорадка, потеря веса, воспаление глаз, анемия и воспаление легких. У человека с РА организм выделяет ферменты, которые атакуют собственные здоровые ткани, разрушая тем самым оболочки суставов.

Снижая воспаление, можно помочь в борьбе с болью, вызванной хроническими аутоиммунными заболеваниями, травмами, головными болями, проблемами менструального цикла и так далее.

В одном пилотном исследовании 2010 года сравнивались уровни боли у взрослых, которые заземлялись, по сравнению с контрольной группой после интенсивных упражнений, вызвавших болезненность мышц. Результаты показали, что заземление тела изменило показатели активности иммунной системы и боли.

Среди незаземленных мужчин наблюдалось ожидаемое резкое увеличение количества лейкоцитов (признак воспалительной реакции) и усиление восприятия боли после тренировки. Для сравнения, у заземленных мужчин наблюдалось лишь незначительное увеличение количества лейкоцитов, что указывает на меньшее воспаление, и у них было более короткое время восстановления.

6. Поддерживает здоровье сердца

Исследование, опубликованное в 2013 году в Журнале альтернативной и дополнительной медицины, показало, что заземление может снизить вязкость крови и ее слипание. Это привело исследователей к выводу : «Заземление, по-видимому, является одним из самых простых и в то же время наиболее глубоких вмешательств, помогающих снизить сердечно-сосудистый риск и сердечно-сосудистые события».

Обновленное исследование 2023 года расширяет преимущества заземления для сердца, отмечая, что «заземление на земле может работать синергетически, помогая естественным образом улучшить кровообращение и кровоток, снизить вязкость крови, увеличить вариабельность сердечного ритма и уменьшить болезненность после тренировки. Это принесет пользу не только всей вашей сердечно-сосудистой системе, но и всем органам вашего тела, а также сердцу».

Как это сделать

Не существует такого понятия, как заземление «слишком сильно», и вполне вероятно, что чем больше мы делаем, тем большую пользу мы увидим. В то же время могут помочь даже короткие периоды контакта с землей непосредственно в течение дня.

Вы можете сделать это, вступив в прямой контакт с грязью, камнем или водой. Вы можете ходить босиком по естественной поверхности или плавать в естественном водоеме.

Некоторые способы начать более прямой контакт с Землей могут включать в себя:

иду босиком к почтовому ящику

работа в саду без обуви

барбекю на открытом воздухе босиком

лежать прямо на песке на пляже, а не сидеть в кресле

и многие другие простые и реалистичные способы

Заземление звучит довольно приятно, не так ли?

Риски и побочные эффекты

Существуют ли потенциальные негативные побочные эффекты заземления? Конечно, вы должны быть осторожны с тем, где вы ходите босиком, и остерегаться любых опасных материалов (таких как стекло или острые камни), которые могут присутствовать в месте заземления.

Есть ли какие-либо опасности при использовании заземляющего коврика? Некоторые источники рекомендуют избегать использования заземляющих устройств внутри помещений, таких как маты, в средах с высоким напряжением, чтобы снизить вероятность того, что они станут проводником для пути заземления. Чтобы уменьшить это явление, отключите или заземлите все электрические устройства, создающие высокое напряжение, и выключите ненужные автоматические выключатели.

Всегда внимательно следуйте инструкциям по продукту и проконсультируйтесь со своим врачом перед использованием продуктов для заземления в помещении, если вы беременны, кормите грудью, принимаете лекарства или в настоящее время принимаете лекарства.

Заключение

Заземление, также известное как заземление, — это древняя практика прямого контакта с землей (в основном при ходьбе босиком)

Идея заземления как практики здоровья заключается в том, что, соприкасаясь кожей с землей, вы можете помочь нейтрализовать электрический заряд, проходящий через ваше тело.

Чтобы включить практику заземления в свою жизнь, старайтесь выходить на улицу босиком не менее 30 минут в день. Если вы не можете уделять этому столько времени, занимайтесь этим как можно дольше и регулярно.

Существует ли какая-либо наука о заземлении? Да, исследования показывают, что отрицательные заряды Земли могут создавать стабильную внутреннюю биоэлектрическую среду для нормального функционирования всех систем организма.

Возможные преимущества заземления включают более быстрое заживление, уменьшение стресса, уменьшение воспаления, уменьшение боли, улучшение сна и повышение уровня энергии.

Выход на улицу для практики заземления также может помочь вам избежать слишком распространенного дефицита витамина D и, возможно, также привести к увеличению физических упражнений.

Также можно попрактиковаться в заземлении в помещении с использованием различных продуктов, например, заземляющих ковриков, хотя оптимальным (и самым простым) способом по-прежнему остается просто находиться на улице босиком.

Заземление — это занятие, доступное каждому, и это совершенно бесплатный ресурс ! Вы не можете превзойти это значение.опубликовано эконет

Автор Джиллиан Леви

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