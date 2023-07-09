Защемление седалищного нерва: 2 простых упражнения, которые помогут

Оба способа отлично расслабят ваш седалищный нерв, снимут болезненные ощущения в области поясницы, крестцового отдела. Их можно выполнять как отдельно, так и вместе, комплексно.

Самый крупный нерв в нашем теле – седалищный, а его защемление сопровождается сильнейшей болью, временным частичным параличом. Некоторые советы, которые мы опишем в данной статье, помогут вам быстро избавиться от боли, когда седалищный нерв защемился.

Почему воспаляется седалищный нерв

Причин, когда нерв крестцового отдела (седалищный) может воспалиться, много.

Это может случиться при:

постоянной перегрузке позвоночника;

поднятии тяжестей;

сахарном диабете;

частом переохлаждении;

инфекционных заболеваниях (туберкулез, бруцеллез, опоясывающий герпес);

отравлении ядами, лекарствами, токсинами;

некоторых инфекционно-аллергических болезнях;

нарушении обмена веществ;

рассеянном склерозе;

алкоголизме.

Лечебная гимнастика для разблокировки нерва крестцового сплетения

Упражнение № 1

Лечь на пол, согнуть в колене ногу. Держа ногу руками, постепенно прижимать ее к грудной клетке до тех пор, пока это будет получаться. Удерживать ногу в подобном положении не менее полминуты – насколько хватит сил. Медленно опустить ногу на пол.

Повторять такое упражнение надо 2-5 раз, затем, то же самое проделать со второй ногой.

Упражнение № 2

Лечь на пол, согнуть в коленях ноги. Скрестить ноги, помогая руками, как можно сильней. Продержаться в такой позе не меньше 30 секунд. Если получится, дольше. Медленно вернуться в исходное положение.

Проделать это еще несколько раз.

Оба способа отлично расслабят ваш седалищный нерв, снимут болезненные ощущения в области поясницы, крестцового отдела. Их можно выполнять как отдельно, так и вместе, комплексно.опубликовано econet

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