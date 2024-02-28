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Запор: как решить проблему со стулом

Автор: Econet 28 февраля 2024 6574
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Запоры не только ухудшают общее самочувствие и причиняют дискомфорт. В этом состоянии происходит интоксикация организма каловыми массами, (токсины попадают в кровоток). Как навсегда избавиться от запоров и наладить опорожнение кишечника?

Запор: как решить проблему со стулом

Как восстановить нормальную функцию кишечника? Мероприятия должны быть комплексными: правильный подбор пищи, напитков, трав, режим дня, процедуры.

Как избавиться от запоров

Теплая питьевая вода – больше 1 литра в день

Ключевое правило для нормального стула – достаточный объем жидкости (зимой пьем теплое или горячее). Без жидкости все прочие мероприятия бесполезны.

Также подойдут:

  • Подогретая минеральная вода с магнием. Пить 1 стакан на голодный желудок / между приемами пищи. Как согреть минеральную воду? Ставим стакан в емкость с горячей водой на 10 мин.
  • Другие напитки без диуретического действия: морс из ягод, компот.⠀

Грубая клетчатка

Волокна создают объем пищевого комочка, который активирует перистальтику.

Важно обеспечить 2 приема пищи в день с клетчаткой (объем - пригоршня).

  • Цельные крупы: гречка, кинва, серый или бурый рис, булгур, полба.
  • Листовой салат, стебель сельдерея, сырая морковь.
  • Бобовые культуры: чечевица, нут.
  • Яблочный пектин, псиллиум, отруби – вводим только при нехватке клетчатки в рационе.⠀

Масла

Стимулируют желчеотток, а желчь запускает кишечную перистальтику.

Можно вводить в блюда масла растительные, сливочное, гхи. Норма – индивидуальна. Желательно, чтобы масло присутствовало в каждом горячем приёме пищи.

Дополнительно: лецитин, Омега-3, рыбий жир и прочие капсулированные масла.

Бульоны

Рыбные, мясные, куриные бульоны оказывают слабительное действие (если выпивать 2 и более кружек бульона в день).  

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Запор: как решить проблему со стулом

Пробиотическая пища

Пробиотики поддержат здоровый микробиом кишечника.

  • Кисломолочные продукты (кефир, йогурт, простокваша).
  • Кокосовый йогурт.
  • Ферментированные овощи (квашеная капуста, свекла).
  • Можно пропить курс пробиотиков.

Слабительные продукты

Оказывают пребиотический эффект («подкармливают» микробиом) или стимулируют отток желчи.

  • Свекла, тыква, лук, чеснок.
  • Морская капуста.
  • Инжир, груша, слива, чернослив, абрикос, курага, черника.
  • Семечки, орехи
  • Чиа, льняные семена, кунжут, любые орехи и пасты из них.

Горечи

  • Напитки из цикория, одуванчика, расторопши.
  • Артишок.

Физическая активность

Недостаток движения ослабляет мускулатуру живота и замедляет кишечную перистальтику. Важно проходить до 10 тысяч шагов в день. Полезна утренняя гимнастика с наклонами и скрутками.

Режим дня

Подъем в 5-7 утра активирует работу толстого кишечника. Если добавить к этому 1-2 стакана теплой воды, вы обеспечите себе качественное опорожнение кишечника. 

Контроль стресса+магний

Нейрогенные запоры случаются при стрессе или психологическом напряжении. Поможет прием цитрата (глицината) магния и расслабляющие техники дыхания. 

Все эти мероприятия должны работать в комплексе, и тогда вы забудете о том, что такое запор.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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Комментарии (Всего: 1)
    • 0 / 0

      Карина

      Масло пить то еще удовольствие, лучше просто много воды, можно овощного сока. Вообще нужен хороший источник клетчатки, мне фитолакс мармеладные ягоды нравятся. Беру пачку на всякий случай и съедаю одну вечером, если в этот день в туалет не сходила. Работает всегда и что самое главное без дискомфорта. От других послабляющих средств вздутие появляется, с этими пастилками все спокойно выходит

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