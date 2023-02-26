Закон минимума: Как найти слабые места в здоровье и жизни

Сегодня мы поговорим о нашем здоровье, расскажем о докторе Либихе и его "бочке". И попытаемся разобраться почему одни и те же способы по омоложению или оздоровлению действуют по-разному на разных людей.
Вопрос встречающийся довольно часто: «Почему воздействуя на других тот или иной метод выздоровления/ омоложения срабатывает, а мне не приносит ни каких результатов?» Для того чтобы ответить на этот вопрос мы и рассмотрим сейчас принцип бочки Либиха.
Кто такой Юстус Либих? Немецкий профессор органической химии - Юстус Либих (1803-1873 гг). В 21 год стал доктором наук. Был награжден разными странами, в том числе Россией.
Несколько открытий профессора:
И если сейчас для нас в порядке вещей удобрять растения минералами, то во времена Либиха это предложение стало очень нашумевшим. Впрочем, как и его акцент на том, что питание человека должно быть качественным.
Тот показатель, который отклоняется от нормы сильнее всего, наиболее важен. Изначально используемый в растениеводстве способ, дал хорошие результаты. Удобряемое в полной мере растение все равно увядало из-за нехватки воды. Так какой прок подкармливать корни калием и азотом забыв о поливе?
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Принцип бочки Либиха. Возможно, ли наполнить бочку, которая сделана из досок разной длины? Нет. Потому что в любом предмете, как и в организме, каждая деталь одинаково важна.
Рассмотрим пример:
У женщины появился лишний вес. Она начинает заниматься спортом. Но не достигает желаемой цели. Потому что вес уменьшился, а дряблость кожи стала еще заметнее. Проигнорировав правильное и умеренное питание, женщина активнее стала заниматься в спортзале. Но эта доска и так была достаточно высокой, в то время как короткая «доска питания» весь результат выпускала из неполноценного сосуда. И только отказавшись всего лишь от напитков с газом, женщина увидела улучшение. То есть, обе дощечки стали одинаково высокими.
Принцип Либиха можно применить в любой области. Например, футбол. Сильная команда, но фланговый игрок слаб, противник обязательно воспользуется случаем и поразит ваши ворота.
Таким образом, зная принцип бочки Либиха и прислушиваясь к своему организму, можно понять, какому из органов нужно уделить большее внимание. Сделать выше самые короткие дощечки нашей бочки, и наполнить ее. Данный принцип так же хорошо объясняет, почему один и тот же способ по ухаживанию за собой, делая одну женщину великолепной, никак не отражается на другой.
Пример:
Вы встретили знакомую и были поражены видом ее шикарных волос. Знакомая с удовольствием поделилась с вами секретом успеха. После каждого мытья она ополаскивает волосы уксусом. А так же добавила в свой ежедневный рацион тыкву. Так как этот овощ помимо множества полезных веществ содержит бета-каротин, волосы приобрели такой здоровый вид.
Вы же применив на себе данную методику, желаемого результата не добились. И продолжая в том же духе все равно не получите красивых волос. Ибо ваша короткая дощечка не в нехватке витаминов. Может быть, некоторое время назад вы сожгли волосы перманентной укладкой или неправильным окрашиванием. Так же почки и кишечник сильно влияют на состояние волос. То есть вам необходимо подобрать иной способ для улучшения своего внешнего вида.
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Доктора Андрея Беловешкина, во времена студенчества всегда удивлял тот факт, что преподавая теорию лечения болезни, ни кто не говорил о сохранности здоровья. И тогда решил, что став врачом обратит внимание пациентов на то, что свое здоровье лучше беречь и поддерживать чем, потом лечить.
Теперь первое, что делает доктор Беловешкин, советует оценить свое здоровье, и исправить проблемы, используя принцип бочки Либиха. Допустим, изменив свой рацион, вы забыли о том, что такое изжога. Этого достаточно, не нужно дальше углубляться в тему питания. Эту дощечку вы подняли. Уделите внимания другим, более коротким.
То есть занимаясь долгое время одним и тем же упражнением и уже не получая желаемого эффекта, бессмысленно увеличивать его время или интенсивность. Достаточно поддерживать «дощечку» на достигнутой высоте, а большее внимание уделить другим. Кстати, применяя собственную систему, доктор Беловешкин невзирая на достаточно молодые годы является экспертом по ЗОЖ, осанке и питанию.
ИТАК:
Это то, на что мы не имеем прямого влияния. Разве только во время беременности. Когда женщина ведя не правильный образ жизни вполне способна наградить ребенка патологическими заболеваниями. Но в данной статье речь не о беременных.
Почти век прошел с тех пор как советский биофизик и ученый А.Л. Чижевский доказал связь человека с окружающей средой. Сделав открытие, что Солнце и явления с ним связанные, сильно влияют на состояние одной из важнейших систем организма. А именно сердечно-сосудистую. Теперь доказано и воздействие луны как на общее физическое, так и эмоциональное состояние человека.
И хотя мы не имеем влияния на природные явления, мы вполне способны учитывать фазы лунной и солнечной активности для налаживания биоритмов своего организма. И не нужно считать это выдумкой, поддаваясь мнению скептиков, не потрудившихся глубоко ознакомиться с данной темой. Ученые предоставляют доказательства.
Конечно, не стоит сбрасывать со счетов и недооценивать медицину, но доля ее ответственности лишь 7-15%. И хоть уровень медицины за последние два века возрос, увеличив продолжительность жизни человека на 40 лет, мы не можем самонадеянно возложить заботу о своем здоровье только на плечи врачей.
Древняя медицина большее внимание уделяла предупреждению болезней. Именно поэтому, несмотря на множество современных методик, мы часто слышим о тибетской и древне индийской медицине. Сейчас же за помощью к врачам обращаются лишь тогда, когда болезнь уже свирепствует в организме. А доктора направляют лечение на симптомы, упуская саму проблему и причины заболевания. Не зря ученые бьют тревогу, что в современном мире наука о болезнях доминирует над наукой о здоровье. Людям не рассказывают, как поддерживать и улучшать свое здоровье. Вместо этого нас учат правильно лечиться.
Например, древние китайцы воспринимали организм как единую систему умеющую восстанавливаться самостоятельно. А современные медицинские вузы осуществляют подготовку, нацеленную на лечение по органам, в отдельных группах патологий. Разумеется, ни кто не говорит о том, что мы должны отказаться от квалифицированных докторов. Их помощь необходима во время тяжелых и запущенных болезней. Однако если мы хотим хорошо себя чувствовать и в преклонные годы, то нужно акцентировать внимание на науке о здоровье. Как вести здоровый образ жизни, это отдельная и очень широкая тема. Но влияние ЗОЖ на человека имеет огромное значение.
Поэтому очень важно, чтобы каждый человек уделил себе время. Прислушайтесь к своему здоровью. Запишите на листочек все свои проблемы, оцените степень серьезности каждой из них. Оцените влияние на них всех внешних факторов. И займитесь исправлением ситуации, постепенно увеличивая каждую дощечку «бочки Либиха»! Здоровья вам! опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
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