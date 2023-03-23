Зачем организму нужна альфа-липоевая кислота

Альфа-липоевая кислота (ALA) – природное вещество с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Такая кислота помогает улучшить самочувствие и укрепить здоровье. Обсудим, сколько именно этого вещества требуется организму и как восполнить недостаток кислоты.

Липоевая кислота является дисульфид-содержащим соединением, которое находится абсолютно в каждой клетке человеческого тела. Это вещество участвует во многих происходящих в организме реакциях.

Чем полезна ALA

Если организм здоров, он самостоятельно вырабатывает достаточное количество липоевой кислоты, полностью покрывая тем самым собственные потребности в энергии. Уровень выработки данного вещества уменьшается, если в организме происходят нарушения, а особенно низкий уровень кислоты отмечается при наличии серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет, болезни сердца или цирроз печени. Также количество вырабатываемой кислоты снижается с возрастом. Для укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни следует включить в рацион продукты либо биологически активные добавки, содержащие данное вещество.

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Добавление в рацион альфа-липоевой кислоты одобрено американским Управлением по санитарному надзору за качеством продуктов питания и медикаментозных препаратов. Но прежде чем приступить к решительным действиям и изменить рацион обязательно следует проконсультироваться с лечащим врачом. По результатам многочисленных исследований прием ALA показан при:

1. Кожных проблемах. Кислота ускоряет процесс заживления ран, особенно полученных в результате длительного воздействия солнечных лучей.

2. Диабете. Альфа-липоевая кислота способствует снижению уровня глюкозы в крови, улучшает чувствительность организма к инсулину и кровообращение, снижает уровень «плохого» холестерина и триглицеридов, а также препятствует повреждению кровеносных сосудов и развитию осложнений.

3. Избыточном весе. Кислота улучшает обменные процессы, благодаря чему жиры и сахар используются организмом в качестве источников энергии. Кроме того, вещество ингибирует производство чемерина – белка, связанного с ожирением.

4. Преждевременном старении. Кислота является мощнейшим антиоксидантом, нейтрализующим свободные радикалы. Также данное вещество подавляет некоторые активные формы кислорода (окислителей для клеток), повышает активность коэнзима Q10 (замедляющего старение) и уровень глутатиона (защищающего организм от окислительных процессов).

Потенциальная польза ALA

Потенциальные полезные эффекты ALA были изучены только на клетках либо организме животных, поэтому нельзя достоверно утверждать, что аналогичную пользу кислота приносит и человеческому организму и должна назначаться пациентам с теми или иными заболеваниями.

1. Интенсивная физическая нагрузка. Прием липоевой кислоты в количестве 1000 мг за сутки в течение двух недель позволил защитить клетки и ДНК от окислительного стресса, вызванного повышенной физической нагрузкой, а также улучшил регенерацию мышц.

2. Состояние костей. Кислота снижает потерю костной ткани, спровоцированную воспалением.

3. Работа головного мозга. Вещество способствует восстановлению нейронов, уменьшает воспаление и снижает уровень окислительного стресса. Теоретически кислота способна улучшить состояние при болезни Альцгеймера, Паркинсона, шизофрении, рассеянном склерозе.

4. Зрение. ALA противодействует окислительному стрессу в органах зрения, улучшает состояние при глаукоме и катаракте.

5. Мигрень. Кислота уменьшает частоту, интенсивность и продолжительность мигреней, а также повышает эффективность противоэпилептического средства топирамата и снижает побочные действия от его приема.

6. Язвы и воспаления кишечника. ALA предотвращает образование язв в желудке при злоупотреблении алкоголем, подавляет диарею, укрепляет слизистую толстой кишки, ослабевает язвенный колит.

7. Сердечно-сосудистая система. Кислота снижает уровень «плохого» и повышает уровень «хорошего» холестерина, предотвращает развитие гипертонии, укрепляет кровеносные сосуды и противодействует окислительному стрессу, негативно влияющего на работу сердца.

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8. Системные воспаления. Кислота способствует облегчению острых воспалительных реакций, зачастую возникающих при рассеянном склерозе, диабете и болезни Альцгеймера.

9. Ожирение. Альфа-липоевая кислота способствует снижению резистентности к инсулину, нормализации дислипидемии (нарушения содержания триглицеридов и липидов), уменьшению массы тела.

10. Детоксикация. Липоевая кислота защищает клетки от действия тяжелых металлов и токсических веществ, предотвращая их гибель.

11. Качество спермы. В этой сфере было проведено только одно исследование, в ходе которого мужчины с диагнозом бесплодие получали добавку с ALA в течение 12 недель, после чего у них наблюдалось увеличение количества подвижных сперматозоидов.

12. Проблемы при беременности. В этой сфере также требуются дополнительные исследования, пока зафиксировано, что у женщин, употребляющих продукты с ALA, уменьшается риск преждевременных родов и воспаления шейки матки.

13. Онкология. Вещество способно подавлять клетки рака молочной железы и легких.

14. Старение. Кислота эффективно борется со свободными радикалами, способствует омоложению митохондрий и увеличению уровня теломеразы, отвечающего за скорость старения.

Продукты с альфа-липоевой кислотой

Достаточное количество данного вещества содержится в:

мясе;

рыбе и морепродуктах;

свежих овощах;

семенах и орехах;

растительном масле.

Также доступны пищевые добавки с липоевой кислотой. При приеме добавок важно не превышать рекомендуемой производителем дозировки, в противном случае могут возникнуть нежелательные побочные эффекты. Побочными реакциями могут быть зуд, головокружение, тошнота, рвота, проблемы с ЖКТ. Помните, что вводить в рацион любую пищевую добавку можно только по рекомендации врача.опубликовано econet

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