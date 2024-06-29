Заболевания, которые предотвращает витамин Д

В группе полезных веществ, этот витамин считается самым загадочным. Несмотря на свое название, он принадлежит к стероидным гормонам, и производится в теле человека, под воздействием солнечного света. Современные ученые считают, что практически половина населения земного шара испытывает недостаток витамина Д, что приводит к риску многих серьезных расстройств организма.

Ученые-исследователи говорят, что недостаток Д отмечается у взрослых, постоянно пользующихся средствами защиты от солнца и тех, кто редко бывает на свежем воздухе. К этим категориям также относятся люди с темным цветом кожи. У пожилых дефицит витамина Д связывают не только с более редким пребыванием под солнцем, но также с тем, что с возрастом, его производство уменьшается, и после 70 лет, составляет на 30% меньше, чем у молодежи, при одинаковом солнечном воздействии.

Витамин Д борется с заболеваниями

Признаки, свидетельствующие о дефиците витамина Д

Лучшим способом узнать о недостатке витамина является анализ сыворотки крови. Но есть некоторые признаки, которые могут указывать на нехватку Д.

Если вы попадаете под эту категорию, то лучше проверить уровень витамина в вашей крови:

темный цвет кожи – смуглым требуется намного больше солнца, чтобы выработать такое же количество Д, как человеку с бледной кожей;

склонность к депрессиям – уровень серотонина (гормон радости) возрастает под ярким солнечным светом и уменьшается в холодное время года. Люди с низким уровнем Д в 11 раз чаще страдают от уныния, чем с нормальным;

Люди с низким уровнем Д в 11 раз чаще страдают от уныния, чем с нормальным; возраст 50 лет и старше – кожа меньше вырабатывает Д, пожилые чаще пребывают в помещении;

избыточный вес – витамин относится к жирорастворимым, липиды его собирают, поэтому людям с повышенной массой тела требуется Д намного больше, чем стройным;

ломота в костях – из-за недостатка Д, кальций плохо усваивается организмом, что приводит к ноющим болям в костях;

повышенная потливость головы – это общий ранний симптом недостатка витамина;

заболевания кишечника – нарушение функций кишечного тракта приводит к плохому перевариванию жира и соответственно, жирорастворимых витаминов.

Витамин Д необходим для профилактики и лечения заболеваний

астма – регулярный прием витамина поможет уменьшить тяжесть заболевания и наполовину сократит количество астматических приступов;

воспалительные процессы в кишечном тракте;

ОРЗ и ОРВИ – их частота увеличивается с наступлением осеннее-зимнего периода, когда ощущается недостаток солнечного света, Д поддержит иммунитет и снизит число заболеваний;

сахарный диабет – витамин требуется инсулиновым рецепторам;

раковые опухоли – ученые отмечают взаимосвязь дефицита Д и возникновения новообразований;

аутоиммунные заболевания – недостаток витамина диагностируют при ревматоидном артрите и других аутоиммунных процессах;

болезнь Альцгеймера, Паркинсона – Д защищается организм от ухудшения состояния в старческом возрасте;

угнетенное состояние – витамин Д помогает справиться с постоянным унынием без антидепрессантов;

повышенный вес – стойкое снижение веса без применения других средств;

аутизм – применение Д в терапии, улучшает состояние пациентов на 80%.

Витамин Д для оптимального здоровья

Оценивая здоровое население, которое получает достаточно солнечного света, ученые пришли к выводу, что оптимальным следует считать уровень 50-70 нг/мл. При этом диапазоне наполовину снижается риск развития опухолей, сахарного диабета, переломов и падений, особенно в пожилом возрасте, рассеянного склероза и инфаркта.

Лучшим способом восполнить дефицит витамина Д, будет нахождение под солнечным воздействием. Его длительность зависит от возраста, цвета кожи, времени года, вашего веса и места пребывания.

Кроме этого, восполнить недостаток Д помогут безопасные солярии и прием пищевых витаминных комплексов и добавок. Но перед этим, следует обязательно узнать уровень Д в вашей сыворотке крови и проконсультироваться с врачом о необходимости дополнительного приема витамина.опубликовано econet

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