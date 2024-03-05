Йод и работа щитовидной железы: как правильно принимать йод?

Для полноценной работы щитовидной железе необходим йод. Полезный микроэлемент участвует в выработке важных для здоровья гормонов Т3 и Т4. Они отвечают за общее самочувствие и активность, помогают контролировать вес и аппетит. При их понижении человек жалуется на хроническую усталость, набирает лишние килограммы, чаще болеет простудой.

Йод – важный микроэлемент, без которого замедляется метаболизм и многие процессы в организме. Если человек ощущает постоянную слабость и сонливость, с трудом усваивает информацию, мучается от перепадов настроения, необходимо проверить состояние щитовидной железы и основных гормонов. Подобные симптомы указывают на йододефицит.

Польза йода для щитовидной железы

Клинические исследования доказали, что йод необходим для ежедневной работы щитовидной железы. Он запускает процесс выработки гормонов, поддерживает скорость обменных процессов. Он предотвращает развитие распространенного заболевания – тиреотоксического зоба, который сопровождает хронический гипотиреоз.

Наиболее полезные и важные для человека свойства йода:

нормализует гормональный фон и половое влечение;

стимулирует развитие мозга у эмбриона, умственных способностей у малышей;

восстанавливает обменные процессы;

поддерживает иммунитет.

Йод защищает организм от патогенных бактерий и опасных вирусов, снижает риск простудных заболеваний, воспалений органов дыхания и пищеварения. Последние наблюдения доказали его эффективность при профилактике онкологических болезней и мастопатии у женщин.

Как правильно принимать йод

ВОЗ выделяет целые страны, где наблюдается недостаток йода, чаще диагностируется рак щитовидной железы, умственная отсталость детей. Регулярное употребление йода помогает сдерживать гипертонию, контролировать артериальное давление, предотвращать опухоли желудка.

Лучший вариант коррекции уровня йода в организме – продукты питания, обогащенные полезным компонентом. Наибольший процент микроэлемента содержат морские водоросли, которые можно употреблять в пищу в виде салата, гарнира, высушенного порошка.

В меню рекомендуется включать:

морепродукты;

печеный картофель;

мясо индейки;

куриные и перепелиные яйца;

морскую рыбу (скумбрию, ставриду, тунца, сельдь).

Минимальная суточная доза лечебного микроэлемента – от 150 мкг. При йододефиците ее повышают до 400 мкг, стараясь восполнять запасы постепенно. Но не следует забывать, что продукты и добавки противопоказаны при аллергии на йод, гиперактивности щитовидной железы, могут нанести вред при передозировке.опубликовано econet

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