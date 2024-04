Ягодицы как показатель здоровья

Андрей Беловешкин в этой статье расскажет о 4-х важных фактах о ягодицах.

Моя жена не ревнует, когда я внимательно рассматриваю симпатичные и не очень женские ягодицы, так как знает, что это чисто профессиональный интерес. Меня, как кинестетика, всегда интересовали вопросы телесности и осанки. Уверен, что осанка - это самый недооцененный инструмент для здоровья, привлекательности и самоощущения на стыке социального статуса и биомеханики.

Красота — залог здоровья. Четыре важных факта о ягодицах

Красота в понимании биологии весьма утилитарна, красивое – это значит здоровое, обладающее потенциалом и избытком здоровья. Поэтому плоский живот нам говорит о малом количестве висцерального жира, а крупные ягодицы – о еще большем количестве здоровья. Так, большие размеры ягодиц связаны с лучшим липидным профилем и меньшим риском ряда заболеваний, от сердечно-сосудистых до некоторых видов рака. (Gluteofemoral body fat as a determinant of metabolic health International Journal of Obesity volume 34, pages949–959 (2010))

Разные ученые досконально исследуют привлекательность ягодиц, на мой взгляд внимания заслуживает как минимум 4 подхода: жир, мышцы, соотношение талия-бедра, угол спина-ягодицы.

Итак, начнем с жира. Жировая ткань (глютеофеморальный жир) находится под контролем эстрогенов, поэтому больше жира «внизу» (ягодицы) это полезно, а больше жира «вверху» (живот) – это негативное влияние кортизола и(или) лептинорезистентности.

Гормоны управляют фигурой разными способами, например влияя на экспрессию адренорецепторов бета1 (сжигает) и альфа2 (набирает) в жировых клетках. Количество рецепторов к эстрогенам намного выше в зоне ягодиц, чем в животе. Эстрогены увеличивают количество альфа2 в области груди и ягодиц и уменьшают в области талии и ног.

Второй важный аспект, воспетый тренерами – это мышечный. Действительно, три ягодичные мышцы вполне накачиваются и это важно не только для эстетики, но и для здорового позвоночника, как защита поясницы. За это следует благодарить эволюцию, ведь люди – прирожденные бегуны и наши мощные ягодичные мышцы, которые почти не работают при ходьбе, включаются на полную при беге. Приседания как база плюс добавить для формы выпады, мертвую тягу и другие упражнения.

Третий важный аспект – это пропорция. Вне зависимости от абсолютного размера ягодиц, ключом к привлекательности является соотношение талия-бедра, оптимум 0,7 для женщин. Это очень «зожный» маркер, который дает плюсы от более лучшего потомства до снижения риска многих болезней, поэтому он привлекателен для большинства культур (J Pers Soc Psychol. 1993 Aug;65(2):293-307. Adaptive significance of female physical attractiveness: role of waist-to-hip ratio).

Четвертый важный аспект – это угол между ягодицами и спиной. Самым привлекательным является угол в 45 градусов, который и оптимален с точки зрения здоровья: меньший риск повреждения спины, лучшая вынашиваемость детей. Больший объем мышц и жира визуально увеличивает этот угол. (Evolution and Human Behavior Volume 36, Issue 5, September 2015, Pages 345-350 Lumbar curvature: a previously undiscovered standard of attractiveness)

Конечно, как и у любого признака здоровья, существует огромное количество имитаций: корсет, накладки, каблуки, глютеопластика, дизайн штанов, инстаграмные позы с гиперлордозом (отклячиванием) и много другого.

Некоторые и вовсе считают, что заморачиваться про пятую точку – это просто неприлично. Что ж, «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей».опубликовано econet

Автор Андрей Беловешкин

