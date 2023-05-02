Ячмень на глазу: 8 актуальных и безопасных способов борьбы

Для точного определения причины образования ячменя обращайтесь к офтальмологу. Он сможет назначить правильное лечение после диагностических процедур. Если не выявить причину и не купировать её, заболевание вернётся. В перспективе также важно будет соблюдать профилактические правила, не пренебрегать персональной гигиеной.

Воспалённый гнойный ячмень на глазу причиняет массу неудобств: больно моргать, внешний вид портится, из-за постоянного отёка появляется слезоточивость, зуд буквально сводит с ума. Развитие воспаления происходит в кратчайшие сроки, поэтому и вопросы о том, что делать, когда образовывается болячка на глазу, как лечить ячмень быстро дома, встают особенно остро. Вариантов лечения существует несколько, но начинать любую терапию рекомендуется с записи к врачу.

Ячмень: что это такое и как его лечить

Что такое ячмень на глазу

Причины и провоцирующие факторы

Первая помощь

Обработка антисептическими средствами

Лечение теплом

Методы лечения «застарелого» ячменя

Народные методы лечения ячменя

Противопоказания при ячмене

Как предупредить ячмень

Заключение

Что такое ячмень на глазу?

Ячменём называют гнойный воспалительный процесс, локализующийся в области век. Образуется у волосяной луковицы ресницы. Бывает внутренним и наружным. Внешне выглядит как небольшое зерно, методично разрастающееся. Первоначально напоминает обычный угорь, но доставляет гораздо больше проблем.

Симптомы ячменя:

зуд;

повышается слезоточивость (как реакция на зуд);

образуется гнойный «мешочек», в процессе воспаления становящийся всё больше;

покраснение глаза;

отёки.

Гнойное воспаление возникает в области волосяной луковицы. Поэтому из него может исходить ресница.

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При вскрытии воспалённого мешочка может выходить гной. Делать это самостоятельно не стоит, можно занести дополнительную инфекцию и усугубить ситуацию.

Явление нередкое, большинство как минимум раз в жизни с ним сталкивается, поэтому знать, как лечить ячмень, необходимо каждому. В противном случае возможны осложнения.

Причины и провоцирующие факторы

Спровоцировать возникновение ячменя могут разные факторы. Преимущественно это самостоятельное занесение инфекции по незнанию или неосторожности. Усугубить состояние может пониженный иммунитет человека, поэтому чаще всего явление отмечается в весенний период авитаминоза.

Причины образования:

контакт немытых рук с глазами;

использование чужих декоративных и ухаживающих косметических продуктов;

применение грязного полотенца для вытирания лица после умывания;

волосяной клещ.

Спровоцировать воспаление могут:

сахарный диабет;

нарушения функционирования желудочно-кишечной системы;

авитаминоз;

переохлаждение;

демодекоз;

блефарит;

сниженный иммунитет;

другие заболевания внутренних органов и систем, ослабляющие сопротивляемость организма.

Для точного определения причины образования ячменя обращайтесь к офтальмологу. Он сможет назначить правильное лечение после диагностических процедур. Если не выявить причину и не купировать её, заболевание вернётся. В перспективе также важно будет соблюдать профилактические правила, не пренебрегать персональной гигиеной.

Первая помощь

Если на веке начал образовываться воспалительный процесс, стоит начать предпринимать меры первой помощи до возникновения нагноения. Так можно предупредить развитие сильного воспаления, купировав его на начальных этапах, избежать осложнений и давления гнойного мешочка на роговицу.

Основная задача первой помощи — уничтожить инфекцию, предупредить дальнейшее размножение бактерий. Для этого применяются антисептики и прижигающие средства. Правильно проведенная процедура первой помощи избавит от дальнейших проблем. Поэтому если вы не уверены, что сможете сделать это, не травмировав глаз, попросите помощи у более опытного человека или в кабинете врача.

Если ячмень беспокоит долгое время, обращайтесь к врачу. Под него может «маскироваться» киста, требующая серьёзного вмешательства. При обработке теплом или антисептиками состояние должно улучшиться в течение дня, если этого не происходит, это становится поводом записаться на приём к офтальмологу.

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Обработка антисептическими средствами

В качестве первой помощи потребуется прибегнуть к антисептическим средствам.

Внешняя обработка ячменя делается следующими средствами:

йод;

зелёнка;

настойка календулы.

Смочите в средстве ватную палочку и сделайте протирание. Избегайте попадания антисептика на слизистую, не тычьте палочкой в сам глаз.

Лечение теплом

Также в качестве первой помощи можно обратиться к лечению сухим теплом.

Сварить вкрутую 1 яйцо.

Обернуть его в носовой платок или любую другую ткань.

Приложить к глазу.

Держать, пока не остынет.

С аналогичными целями используются отварные картофелины или просто ткань, смочённая в тёплой воде. Тепловой эффект помогает снизить воспаление, уменьшить боль, предотвратить осложнения и серьёзное нагноение.

Методы лечения «застарелого» ячменя

Домашняя терапия приветствуется после консультации с врачом, потому что предполагает использование медикаментозных препаратов. Ячмень обычно проходит сам, терапия помогает ускорить этот процесс.

Применяются:

антибиотики (в таблетках, каплях, мазях);

антисептики;

физиотерапия.

Вы узнаете, как вылечить ячмень в домашних условиях быстро, обратившись к нашим рекомендациям. Помните, что на ряд компонентов составов средств может развиваться аллергия. Не используйте препараты, которые не переносятся вашим организмом.

Методы лечения «застарелого» ячменя

Физиотерапевтическое лечение

При возникновении ячменя может проводиться физиотерапевтическое лечение, в редких случаях. Назначается врачом, запрещено самостоятельное проведение процедур.

Физиотерапия следующая.

Микроволновое тепловое излучение.

Терапия УФ-излучением.

Электрофорез.

Инфракрасное облучение.

Курс физиотерапии в зависимости от методики составляет 4-6 дней.

Диетотерапия

Восстановление правильного питания не поможет снять непосредственное воспаление, но станет дополнительным профилактическим гарантом на будущее.

Чтобы не травмировать желудочно-кишечную систему, стоит избегать:

жареного;

острого;

фаст-фуда;

чрезмерного количества сладостей.

Сбалансированное питание, при котором достаточно белков, углеводов и жиров, позволяет чувствовать себя лучше. Сопровождая пищу биологическими добавками, вы также восполните недостаток витаминов, что критически важно в весенний период.

Народные методы лечения ячменя

Поклонники народной медицины могут обратиться к ней, начав лечение ячменя на глазу. Существует ряд эффективных и безопасных средств, позволяющих справиться с воспалением, облегчить симптоматику и полностью избавить от ячменя.

Но безопасны они только при правильном подходе и предварительной консультации с врачом, а эффективность повышается при комбинировании способов терапии.

Народные способы таковы.

Заварить аптечную ромашку. Остудить до комфортной температуры. Смочить ватный диск, приложить его к глазу. Делать в течение нескольких дней, пока воспаление не пройдёт.

Размельчить в кашицу лист свежего алоэ. Сделать примочку. Алоэ обладает свойством вытягивать гной.

Заварить пакетик черного чая. Приложить в качестве примочки к глазу. Делать до снятия воспаления.

Заварить березовые почки. Использовать в качестве примочек.

Распространенное народное заблуждение — чтобы избавиться от ячменя, на него надо плюнуть. Об этой «методике» можно услышать от бабушки, но принимать к сведению не стоит. В слюне не содержится веществ, способных облегчить воспалительные процессы.

Противопоказания при ячмене

При возникновении ячменя в области век нельзя:

выдавливать гнойник самостоятельно;

применять перекись водорода или сильные спиртовые растворы для протирания;

смазывать ячмень слюной или другими биологическими жидкостями по совету бабушки;

использовать декоративную косметику.

От ношения контактных линз на период лечения также придется отказаться, чтобы не травмировать глаз и не занести случайно дополнительную инфекцию.

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Как предупредить ячмень

Правила профилактики помогут не задумываться в перспективе о такой проблеме, как ячмень. Привыкнуть к их соблюдению просто: они аналогичны правилам ведения здорового образа жизни.

Вы предупредите возникновение воспаления, если будете:

правильно питаться;

соблюдать правила гигиены;

не касаться глаз грязными руками, салфетками, полотенцами;

избегать использования чужих косметических средств;

промывать кисточки для макияжа после каждого использования, чтобы избежать скопления бактерий;

принимать витаминные комплексы и укреплять своё здоровье.

Застраховаться от этого состояния на все 100% невозможно. Предугадать каждую ситуацию не получится. Но снизить вероятность развития воспаления возможно. Не пренебрегайте здоровым образом жизни и личной гигиеной.

Заключение

Столкнуться с проблемой возникновения ячменя на глазу может каждый человек. В большинстве случаев воспалительный процесс проходит сам, если гнойник не травмировать. Для того чтобы избавиться от него быстрее, проводятся процедуры первой помощи, организовывается лечение народными средствами, физиотерапевтическими методиками.

Прежде чем начинать лечить заболевание, обратитесь за консультацией к специалисту и выявите точную причину его развития.опубликовано econet

Автор Ольга Мигунова

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