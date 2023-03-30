Вы удивитесь! 1 простейшее движение оздоровит и подтянет тело

Анатомически предусмотрено, что большую часть жизни человек проводит, держа руки ладонями вниз. Только изредка ладони дотягиваются до верхних полок, заставляя стоять с поднятыми руками. Но оказывается, что это простое движение приносит организму значительную пользу. Эти движения способствуют обновлению организма, и предотвращает риск развития многих заболеваний.

Что происходит, когда вы просто поднимаете руки вверх

1. С позвоночником

Если вы поднимите руки вверх, то сразу почувствуете, как вытягивается позвоночный столб и выпрямляется осанка. Это препятствует деформированию позвоночника, компрессию позвонков и межпозвоночных дисков, развивает его гибкость, предупреждает возникновение остеохондроза. Поэтому, если вы не выполняете регулярно висы на турнике, то постарайтесь постоять с устремленными к потолку пальцами рук в течение нескольких минут. Делайте такое движение каждый день и совсем скоро увидите изменения.

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2. С мышечными тканями

Поднятие рук заставляет участвовать в процессе мускулатуру корпуса, плечевого пояса и спины. Поднимать руки можно как параллельно друг другу, так и переплетя их пальцами. Выполнять это движение, можно стоя или передвигаясь.

3. С органами брюшной полости

При опущении органов слабеет пресс. При поднятии рук, одновременно приподнимаются внутренние органы, и становятся на свое место. Таким образом, можно предотвращать их смешение или опущение, отвисание живота, укреплять мускулатуру живота.

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4. С пищеварительным трактом

Поднятие рук позволит расправить и распрямить кишечник, это способствует предотвращению метеоризма, брожения, развития дисбактериоза. Пищеварительный тракт будет уменьшать извилистость, и это поможет более быстрому усвоению еды. Это улучшить переваривание и снизит уровень зашлакованности, выведет лишнюю жидкость из организма. Если до употребления еды выпить стакан воды и поднять руки вверх, то это движение поможет очистить стенки кишечника и предотвратить задержки стула.

Только представьте — одно простое движение и так много пользы. Вы можете не успевать ходить на тренировки или не хотеть делать зарядку, но несколько минут постоять с поднятыми руками может каждый.опубликовано econet

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