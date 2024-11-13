Всё про витамин D

Витамин D играет важную роль для здоровья человека. Основным его источником является солнечный свет. Но что делать, если вы проживаете в регионах, где количество солнечного излучения недостаточное? Витамин D можно принимать дополнительно. Сколько его необходимо и когда пить этот витамин?
Витамин D помогает усваивать микроэлементы кальций и фосфор из еды. У маленьких детей он препятствует развитию рахита, у подростков и взрослых - развитию кариеса и болезней десен, оберегает от остеопороза. Кроме того, витамин D усиливает иммунный ответ и помогает противостоять инфекциям. Хотите узнать свой уровень витамина D? Для этого сдается анализ крови на 25(OH)D.
Взрослым: 2000-5000 МЕ в сутки.
Беременным: примерно 2000МЕ в сутки, но рекомендуется подбирать норму индивидуально.
Витамин желательно пить постоянно, пока анализ не покажет необходимый уровень. После этого можно сделать паузу на 2 месяца – если показатель в анализах не снижается, переходим на легкую профилактику.
Доза индивидуальна, но в среднем в указанный период привычная доза увеличивается в 2 раза.
Рекомендуется пить витамин утром, с завтраком (еда должны включать жиры).
Можно рассасывать в ротовой полости после завтрака.
При проблемах с желчными путями, дискинезии принимаются липосомальные формы витамина D.
В случае «дырявого кишечника», синдрома избыточного бактериального роста плохо усваиваются все витамины и микроэлементы. Витамин D необходим для кишечника. И если он не усваивается, можно выбрать пути обхода желудочно-кишечного тракта и параллельно заниматься здоровьем кишечника.опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
Добавить комментарий