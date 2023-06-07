Всего одно упражнение, которое увеличит объем губ без уколов

Пухлые, фактурные губы придают женщине более привлекательный внешний вид. Но с возрастом губы становятся менее выразительными. К тому же, огорчение приносят все новые и новые морщинки вокруг рта. Как вернуть своим губам объем и молодость? Предлагаем простое упражнение "рыбка".

Раньше девушки покусывали губки, чтобы они выглядели слегка припухшими. Но они не знали о существовании волшебного упражнения «Рыбка», которое дает моментальный эффект, не исчезающий до двух дней.

Упражнение для круговой мышцы рта придаст губам объем

С годами пухлые и объемные от природы губы становятся тонкими, плоскими, окруженными морщинками.

Как замедлить разрушительный процесс времени?

Важно понимать его механизм.

Круговая лицевая мышца не крепится ни к одной кости, но связана с множеством соседних мускулов. Она моментально реагирует на стресс и мимику спазмом и постепенным усыханием. Мускульное кольцо как бы сжимается, подчиняясь природным силам. И влечет за собой соседние мышцы.

Восстановить нормальный объем губ можно, устранив спазм круговой лицевой мышцы. Нам в этом поможет специальное упражнение "рыбка". Если выполнять его каждый день, упражнение оказывает позитивное действие, которое «работает» до 2 дней. Уже после первого занятия вы обратите внимание, что ваши губки стали более объемными, фактурными: эффект будет заметен по меньшей мере 2 часа.

Этот прием работает с круговой мышцей рта по принципу постизометрического расслабления мускулатуры с помощью крошечных движений губами. Упражнение восстанавливает очертания и объем губ, придавая им выразительность.

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Эффект упражнения «рыбка»

восстановление баланса натяжения между слизистой и внешней поверхностью губ;

устранение спазмов и гипертонуса круговой мышцы рта;

уменьшение так называемых кисетных морщин вокруг губ;

частичное устранение вертикальных заломов в уголках рта;

улучшение оттенка губ;

обеспечение притока крови к круговой мышце рта и питание тканей данной области;

косвенное взаимодействие с носогубными складками и мышцами щек;

улучшение артикуляции.

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Инструкция к выполнению упражнения «рыбка»

Кладем ладони на щеки, фиксируем их.

Вытягиваем губы узкой трубочкой и далее выворачиваем края губ, чтобы сформировать подобие граммофончика. Губы держим в напряжении в продолжение 5–10 сек.

Губы держим в напряжении в продолжение 5–10 сек. Теперь посмотрим в зеркало, чтобы оценить, какие зоны круговой мышцы рта не порозовели.

Продолжаем удерживать наш «граммофончик» и начинаем сокращать крошечными движениями нужную область мышцы. Таким образом мы активируем кровоток.

Упражнение можно считать выполненным, если круговая мышца рта полностью порозовеет.

Выполняем манипуляцию дважды в день, чтобы добиться розового оттенка всех зон круговой мышцы рта, как правило, на это уходит от 1 до 2 мин. ⠀

Рекомендации

Не следует выворачивать губы что есть силы.

Важно контролировать, чтоб при выполнении упражнения затылочная зона была расслаблена, для этого можно чуть-чуть опустить подбородок. Не нужно вытягивать шею вперед.опубликовано econet

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