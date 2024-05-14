Все, что вам нужно знать о цинке

Цинк - микроэлемент, работающий в целом перечне функций организма. Пищевой протокол, включающий продукты с высоким процентом цинка, - лучшая стратегия обеспечить организм этим минералом. Если вы испытываете дефицит цинка, доктор может назначить вам прием пищевых добавок.

Минерал цинк (Zn) считается вторым по содержанию в теле человека после железа (Fe). Организм не может производить Zn самостоятельно. Поэтому потребление цинка жизненно необходимо для поддержки ряда функций организма. Zn имеет значение для иммунитета, кожи, зрения, клеточного метаболизма, производства белка и ДНК, роста и развития при беременности, в детстве и юности.

Цинк: польза для здоровья, симптомы дефицита, продукты и добавки с этим минералом

Преимущества Zn

Иммунный ответ

Иммунная защита не справляется с инфекциями и недугами, если организм не обеспечен достаточным объемом минерала Zn. Дефицит цинка ухудшает выработку и активацию Т-лимфоцитов (это клетки в костном мозге, которые оберегают иммунитет от инфекций и болезней). Низкий показатель цинка связан с риском пневмонии, диареи и прочих инфекционных недугов.

Добавки Zn используются в терапии сезонных болезней (простуд).

Рост и развитие

Нехватка Zn может негативно отразиться на росте и развитии плода. Дефицит Zn связан с ослабленным иммунитетом, недостаточным двигательным и когнитивным развитием, поведенческими сложностями.

Добавление минерала Zn нормализует рост и вес детей.

Дерматологическое здоровье

Цинк – популярное средство от высыпаний. Zn можно использовать в пероральной / местной форме, что поможет уменьшить интенсивность прыщей и рубцов.

Заживление ран

Цинк способствует заживлению ран, он помогает регенерировать слизистые оболочки, обеспечивая целостность кожи, борясь с воспалениями и инфекциями.

Здоровье зрения

Добавки Zn помогают замедлить течение дегенерации желтого пятна, связанной с возрастом. Проблема может привести к потере зрения.

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Сколько Zn требуется

Суточная дозировка Zn связана с возрастом, полом и жизненным циклом. Если имеются проблемы со здоровьем / симптомы дефицита цинка, доктор может посоветовать более высокую дозу в ходе конкретного периода времени.

Нехватка Zn

Дефицит цинка повышает уязвимость организма перед инфекциями и болезнями. Те, кто придерживается вегетарианской / веганской диеты или у кого диагностированы воспаления кишечника, мальабсорбция и алкоголизм, имеют повышенный риск дефицита Zn.

Нехватка цинка негативно сказывается на иммунной, центральной нервной, желудочно-кишечной и эпидермальной функции.

Признаки нехватки микроэлемента цинка:

поведенческие проблемы,

замедление роста и развития,

ослабление иммунной системы,

диарея,

активизация воспаления,

дистрофия ногтей,

высыпания на коже,

замедленное заживление ран.

Побочное действие отравления Zn

Прием добавок с Zn неоправданно длительное время может вызвать следующие побочные эффекты токсичности этого микроэлемента:

посторонний привкус в полости рта,

дефицит меди,

понос,

головная боль,

утрата аппетита,

тошнота.

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4 продукта с высокой концентрацией цинка

Цинк присутствует в определенных пищевых источниках. Вот 4 диетических источника этого минерала.

Моллюски

устрицы,

камчатский краб,

омар.

Мясо, птица

говядина,

свинина,

курица с темным мясом.

Орехи и семечки

конопляные семечки,

семечки тыквы,

кешью,

миндаль.

Бобовые

фасоль,

нут.

Типы добавок Zn

Добавки Zn доступны в следующих формах:

ацетат цинка,

аспартат цинка,

цитрат цинка,

глюконат цинка,

окись цинка,

пиколинат цинка,

сульфат цинка.

Формы микроэлемента Zn, которые максимально усваиваются организмом, - пиколинат, ацетат, глюконат и цитрат.опубликовано econet

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