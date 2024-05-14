Все, что вам нужно знать о цинке

Цинк - микроэлемент, работающий в целом перечне функций организма. Пищевой протокол, включающий продукты с высоким процентом цинка, - лучшая стратегия обеспечить организм этим минералом. Если вы испытываете дефицит цинка, доктор может назначить вам прием пищевых добавок.
Минерал цинк (Zn) считается вторым по содержанию в теле человека после железа (Fe). Организм не может производить Zn самостоятельно. Поэтому потребление цинка жизненно необходимо для поддержки ряда функций организма. Zn имеет значение для иммунитета, кожи, зрения, клеточного метаболизма, производства белка и ДНК, роста и развития при беременности, в детстве и юности.
Иммунная защита не справляется с инфекциями и недугами, если организм не обеспечен достаточным объемом минерала Zn. Дефицит цинка ухудшает выработку и активацию Т-лимфоцитов (это клетки в костном мозге, которые оберегают иммунитет от инфекций и болезней). Низкий показатель цинка связан с риском пневмонии, диареи и прочих инфекционных недугов.
Добавки Zn используются в терапии сезонных болезней (простуд).
Нехватка Zn может негативно отразиться на росте и развитии плода. Дефицит Zn связан с ослабленным иммунитетом, недостаточным двигательным и когнитивным развитием, поведенческими сложностями.
Добавление минерала Zn нормализует рост и вес детей.
Цинк – популярное средство от высыпаний. Zn можно использовать в пероральной / местной форме, что поможет уменьшить интенсивность прыщей и рубцов.
Цинк способствует заживлению ран, он помогает регенерировать слизистые оболочки, обеспечивая целостность кожи, борясь с воспалениями и инфекциями.
Добавки Zn помогают замедлить течение дегенерации желтого пятна, связанной с возрастом. Проблема может привести к потере зрения.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Суточная дозировка Zn связана с возрастом, полом и жизненным циклом. Если имеются проблемы со здоровьем / симптомы дефицита цинка, доктор может посоветовать более высокую дозу в ходе конкретного периода времени.
Дефицит цинка повышает уязвимость организма перед инфекциями и болезнями. Те, кто придерживается вегетарианской / веганской диеты или у кого диагностированы воспаления кишечника, мальабсорбция и алкоголизм, имеют повышенный риск дефицита Zn.
Нехватка цинка негативно сказывается на иммунной, центральной нервной, желудочно-кишечной и эпидермальной функции.
Признаки нехватки микроэлемента цинка:
Прием добавок с Zn неоправданно длительное время может вызвать следующие побочные эффекты токсичности этого микроэлемента:
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Цинк присутствует в определенных пищевых источниках. Вот 4 диетических источника этого минерала.
Добавки Zn доступны в следующих формах:
Формы микроэлемента Zn, которые максимально усваиваются организмом, - пиколинат, ацетат, глюконат и цитрат.опубликовано econet
Подписывайтесь на наш канал VIBER!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
Добавить комментарий