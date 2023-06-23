Воздействуйте на эти точки, чтобы избавиться от упрямого жира!

Эти точки помогут устранить лишний вес, в том числе связанный с климаксом, помогут избавиться от жировых отложений в нижней части живота!
В этой статье вы узнаете точки, которые помогут избавиться от лишнего веса и жировых отложений на животе.
Тонизирующий метод массажного воздействия при точечном массаже позволяет привлечь энергию к нуждающейся в ее притоке зоне организма или к внутреннему органу. Этот метод оказывает стимулирующее, растормаживающее и возбуждающее действие при понижении двигательной, чувствительной или секреторной функции.
Для тонизирующего метода характерно непродолжительное, быстрое и относительно мягкое раздражение, сопровождающееся легким болевым ощущением.
Гармонизирующий метод массажного воздействия – это нейтральный способ воздействия, усиливающий защитные силы организма и улучшающий циркуляцию энергии во всем теле или в отдельных его зонах.
Воздействие на зону при тонизирующем методе мягкое, легкое и поверхностное. Это могут быть мягкие и слабые поверхностные надавливания; затрагивающие кожу и подкожную клетчатку круговые движения с легким надавливанием на точку до 50 раз в минуту; мягкие, короткие и легкие линейные проглаживания частотой 50-100 раз в минуту; легкие и быстрые ритмичные похлопывания от 100 до 200 раз в минуту, легкие защипывания и потряхивания кожи и т. д.
При избыточном весе, связанном с климаксом следует использовать следующие точки.
Точка Фэн-чи (см. рис.) располагается под затылочной костью выше задней границы роста волос на 1 цунь, в ямке у наружного края трапециевидной мышцы, где пальпируется углубление.
Воздействовать на нее следует тонизирующим методом.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Рис. Точка Фэн-чи
Точка Фэн-чи также может использоваться при головокружении или внезапной слабости. В этом случае на нее также следует воздействовать тонизирующим методом.
Точка Хэ-гу (см. рис.) располагается в ямке между первой и второй пястными костями кисти, ближе к середине второй пястной кости.
Рис. Точка Хэ-гу
Воздействовать на точку следует тонизирующим методом. Воздействие на точку Хэ-гу также помогает при головной боли, головокружении, потливости.
Данный метод лечения избыточного веса использует только одну точку. Придерживаясь этого метода, во время курса самомассажа не следует воздействовать на другие точки.
Точка Гуань-юань (см. рис.) располагается на средней линии живота на 3 цуня ниже пупка.
Рис. Точка Гуань-юань
Необходимо лечь на спину, надавить на точку Гуань-юань подушечкой большого пальца, палочкой или шариковой ручкой с гладким закругленным концом и совершать вращательные движения в течение 30 минут. Сила давления на точку соответствует гармонизирующему методу.
Курс лечения продолжается не менее 25 дней.
Данная методика оказалась эффективной в 80 % случаев, помогая сбросить в течение 25 дней от одного до пяти килограммов. Наилучшие результаты были получены в случаях, когда массаж точки сопровождался разумными ограничениями в питании и физическими упражнениями.
Для регулирования жировых отложений в нижней части живота используются следующие дополнительные точки.
Точка Ней-тин (см. рис.) располагается кпереди от второго и третьего плюснефаланговых суставов стопы.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Рис. Точка Ней-тин
Точка Цзу-линь-ци (см. рис.) располагается в углублении в середине латеральной стороны стопы, в задней части щели между четвертой и пятой плюсневыми костями.
Рис. Точка Цзу-линь-ци
Воздействовать на точки следует гармонизирующим методом.опубликовано econet
Александр Николаевич Медведев "Точечный массаж для снижения веса"
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
Добавить комментарий