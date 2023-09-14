Волшебная методика, снимающая головную боль БЕЗ таблеток

Напряженная головная боль, вызванная стрессом, может поразить нас, когда мы не в состоянии дать выход чувству тревоги или гнева. Но она же способна атаковать нас, когда мы лишь предчувствуем неприятное событие. Или она может вообще захватить нас врасплох. Она может явно отсутствовать в период реальной тревоги или стресса, но напасть позднее, когда мы считаем, что все наши беды позади. Происходит в данном случае вот что: в период стресса мышцы накапливают напряжение, а затем удерживают его, причиняя боль. Эту боль вы можете почувствовать даже с самого утра, едва проснувшись

Мало кому незнакомо чувство непрекращающейся, пульсирующей боли, когда голову как будто стянули веревкой или зажали в тиски. Давящая головная боль может продолжаться до нескольких часов, нескольких дней или – в особых случаях – нескольких лет. Хотя некоторые исследователи с этим не согласны, источник дискомфорта при напряженной головной боли с наибольшей вероятностью сосредоточен в мышцах шеи или скальпа, которые автоматически сокращаются, когда мы тревожимся, волнуемся или расстраиваемся.

Головная боль: причины и как избавиться

Речь сейчас не идет о мимолетном напряжении, которое мы испытываем, когда, скажем, реагируем на громкий шум, – нет, мы говорим о напряжении без передышки, к примеру, если вам надо разобраться с кипой счетов или если вы официантка в переполненном ресторане.

Или напряжение может постепенно накапливаться в мышцах из-за неудобной позы, в которой мы сидим, стоим, вытягиваем шею и тому подобное. В любом случае довольно быстро наступает момент, когда продолжительное мышечное сокращение и, следовательно, пережатие кровеносных сосудов отзывается тупой, стойкой болью в обоих висках. И в самом деле, многие страдающие напряженной головной болью по-настоящему чувствуют, как сдавлена их голова или шея.

Хотя напряженная головная боль не является изобретением двадцатого столетия, она определенно стала одним из непременных признаков современной жизни. Если бы видеозапись всего одного вечера телевизионного прайм-тайма пережила тысячелетие, археологи тридцатого века, вероятно, пришли бы к заключению, что все мы отчаянно искали спасения от головной боли и находили его в маленьких белых таблетках и снотворных пилюлях – «пожирателях времени».

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Реклама вам этого не скажет, но существуют способы облегчить напряжение головной боли, не хватаясь за таблетки аспирина. И все они приводят к расслаблению этих самых зажатых мышц.

Один замечательный способ – погрузиться в теплую ванну до самого подбородка. Или постоять под горячим душем. Тепло заставляет кровь бежать по жилам и распускает мышечные сокращения. Хороший массаж лица и шеи также способен творить чудеса – равно как и сеанс прогрессивной релаксации, направленной на мышцы плеч, шеи и головы.

Методика, снимающая головную боль

Основной принцип прогрессивной релаксации таков: медленно, осознанно расслабляя все свои мышцы, группа за группой, мы можем сбросить накопленное нашим организмом напряжение. Поскольку накопленное напряжение в наших лицевых, шейных мышцах и мышцах скальпа является базой для головной боли, принцип прогрессивной релаксации, при особом сосредоточении именно на этих группах мышц, можно адаптировать и превратить в полезную и эффективную для многих методику против головной боли.

Примите удобное положение: либо сядьте на стул, положив руки на колени и ровно поставив ступни на пол, либо лягте на спину, опершись ногами либо на стену, либо на тяжелую мебель. Закройте глаза. Начинайте с рук, с запястий, затем перейдите к предплечьям, напрягая каждую группу мышц на несколько секунд, затем давая им расслабиться.

Продолжая расслаблять оба предплечья и обе кисти, напрягите плечевые мышцы. Почувствуйте, как они напряжены, сожмите их сильнее, а затем расслабьте. Просто позвольте мышцам ваших плеч и рук безвольно обвиснуть. Пусть напряжение стечет по вашим рукам и выльется из кистей и кончиков пальцев. Позвольте напряжению прокатиться по вашим плечам, освободите мышечные сокращения и почувствуйте, как вам становится удобнее, как ваше тело еще более расслабляется.

Ваши предплечья расслаблены, ваши кисти расслаблены, ваши плечи становятся гораздо мягче, плечевой пояс расслаблен. Вся верхняя часть вашего тела начинает чувствовать себя более расслабленной, более спокойной. Продолжайте расслаблять ваши плечи, предплечья, запястья, кисти, пальцы, и всей верхней части вашего тела становится все уютнее, все свободнее.

Теперь напрягите шейные мышцы. Почувствуйте напряжение в шее… вероятно, это самая напряженная часть во всем вашем теле. А теперь распустите эти мышцы. Позвольте этим мышцам ослабнуть. Сосредоточьтесь на мышцах загривка. Позвольте напряжению стечь по вашим плечам, по рукам… вытечь из вас через кисти, через кончики пальцев. Пусть ослабнут мышцы передней части шеи. Пусть напряжение стечет. Эти зажатые мышцы сейчас отпускают напряжение, разжимаются, по мере того как расслабляется все ваше тело.

Ваши плечи еще больше расслабились, ваши руки, ваши кисти, даже пальцы. Просто позвольте напряжению вытечь из вашей шеи. Сосредоточьтесь на расслаблении вашей шеи. Если вы сидите и если чувствуете, что вашей голове хочется упасть вперед, чтобы освободить шею от ее веса, – все в порядке, пусть падает, по мере того как напряжение, стянутость, зажатость покидают ваши мышцы. Позвольте голове склониться вперед, когда сила тяжести потянет ее книзу, покоритесь ей и почувствуйте, как вам становится удобнее и безмятежнее. Ваша шея расслаблена, расслаблены ваши плечи, ваши руки, предплечья, кисти, пальцы. Продолжайте расслабляться.

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Вся верхняя часть вашего тела все больше впадает в расслабленное и спокойное состояние. Пусть напряжение истекает из вашей шеи, пока вы погружаетесь в расслабление и вся верхняя часть вашего тела расслабляется, распускается, освобождается. Ваши плечи еще больше расслабились, ваши руки, предплечья, кисти, пальцы… Продолжайте расслабляться… пусть расслабляется ваше тело.

Теперь нахмурьте лоб. Напрягите как следует надбровные мышцы… а теперь расслабьте. Пусть ваш лоб и ваши лицевые мышцы расслабятся. Пусть расслабится ваше лицо… не надо для этого стараться, просто расслабьтесь… отпустите эти мышцы. Пусть расслабится ваш лоб, ваши глаза, ваши щеки, ваши губы. Позвольте вашим лицевым мышцам обвиснуть. И пока они слабеют, вас охватывает чувство полного блаженства.

Ваша шея расслаблена, ваши плечи, предплечья, запястья, кисти, пальцы. Все ваше тело удобно и уютно пребывает в расслабленном состоянии. Продолжайте расслаблять лицевые мышцы, глаза, лоб, щеки, губы, все лицо. Пусть эти мышцы расслабятся, и пусть расслабится ваша шея, ваши руки и все ваше тело.

В завершение упражнения медленно посчитайте до четырех.

Еще один способ добраться до вашей головы – через ваши же ноги. Согласно искусству рефлексологии, на ступнях расположены точки, которые соответствуют прочим определенным частям тела. Массируя основание большого пальца ноги и область под всеми пальцами, вы снимаете напряжение в шее, которое часто имеет отношение к головной боли. Кроме того, массируя точку под средним пальцем, вы убираете боль в затылке. Авторы книги «Холистическое избавление женщин от головной боли» – которая, к слову, предназначена не только для женщин – предлагают также «надавливать на точки между всеми пальцами, пока вы не определите болезненные или чувствительные места, и затем массировать их, пока не пропадет чувствительность».

Личность, склонная к мигрени

Головная боль, связанная с мигренью, – это вообще отдельная проблема. На самом деле некоторые врачи убеждены, что существует особый тип личности, склонный к мигрени. Хотя научных доказательств тому нет – не проводилось контролируемых экспериментов, – годы наблюдения за страдающими мигренью привели многих врачей к заключению, что люди, отмеченные проклятием мигрени, обычно амбициозны, трудолюбивы, требовательны к себе и другим, стремятся добиться одобрения и чувствительны к критике. Короче, это все те же знакомые вам трудоголики.

То же относится и к тем, у кого бывают приступы головной боли. Общее впечатление врачей, психологические тесты и тщательное обследование пациентов показывают, что страдающие приступообразной головной болью склонны к чрезвычайной добросовестности – чрезмерной, можно так выразиться – и им свойственны многие черты личности страдающих мигренью, к чему добавляется еще твердое ориентирование на цель. Это все накладывается на тип личности, известный как Круглый Отличник, и подобная смесь, кстати говоря, может довести вас до палаты в кардиологическом отделении, даже если вы избежите страданий головной боли.

Принято считать, что головная боль при мигрени любого типа вызывается сужением кровеносных сосудов головы во время фазы, предшествующей боли, и набуханием (расширением) этих сосудов во время фазы боли. В результате – сильнейшая боль, доводящая до подрыва здоровья. Сужение и расширение сосудов имеет отношение к изменению уровней определенных химических веществ в организме – серотонина и простагландинов, которые влияют на сосуды.

Как и при головной боли, вызванной напряжением, мигрень с большей вероятностью нападает тогда, когда вы устали или находитесь под воздействием стресса. И как и ее менее жестокая сестра, мигрень может подождать с ударом до вечера пятницы или утра субботы, когда вы готовы расслабиться.

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Есть способ избавиться от них обеих: думайте о тепле. Исследователи из Техасского университета обучили пятерых пациентов, страдающих мигренью, сознательно повышать температуру своей кожи – методика борьбы с мигренью, – мысленно произнося слово «тепло». Как только они овладели этой техникой, двое пациентов научились останавливать приступ головной боли в самом его начале, а остальные трое добились того, что приступы стали короче, менее болезненными или более редкими.

Чтобы попробовать эту методику на себе, сядьте или лягте, закройте глаза и успокойте сознание. Теперь вообразите летний день на пляже. Океанский бриз прохладой овевает ваше лицо, а ваши руки становятся все теплее и теплее под жарким солнцем. Ваши руки напитались солнечным светом. Они горячие на ощупь. Минуты проходят, вы пребываете в «теплых мечтаниях». Когда вы открываете глаза, ваши руки по– прежнему очень теплые… а боли нет. Мысленное «вливание теплоты» в руки перенаправляет кровоток в конечности, оттягивая кровь от головы.

Тот же самый принцип согревания конечностей, чтобы предотвратить мигрень, также используется в сочетании с самовнушением. Находясь в гипнотическом трансе, человек получает внушение «теплых рук». Это очень эффективное средство против мигрени, утверждает Кэтрин А. Хайнс, клинический психолог из Медиа, Пенсильвания. Причина, по которой страдающие мигренью так хорошо отзываются на самовнушение, по ее словам, в том, что «мигрень зачастую является нарушением, связанным со стрессом. А стрессовые нарушения благоприятно реагируют на трансовое состояние».

Надавливание для облегчения боли

Еще одно, последнее предложение: все головные боли от напряжения, мигрени или воспаления пазух можно ослабить с помощью акупрессуры.

На опыте установлено, что наиболее эффективная точка для облегчения головной боли расположена в центре брови (все акупунктурные/акупрессурные точки расположены попарно, в зеркальном отражении с обеих сторон тела). Если вы проведете пальцем вдоль брови, вы отыщете под поверхностью вмятинку, которая ощущается так, будто под кожей соединяются две кости. Вот эта точка. Именно здесь надглазничный нерв подходит ближе всего к поверхности. Эта точка находится в центре вашей брови, прямо над зрачком.

Костяшками больших пальцев надавите на эти точки. Если вы сидите, поставьте костяшки на обе точки на бровях и медленно вращайте их взад-вперед, усиливая давление, пока не почувствуете боль. Если надавливание костяшками пальцев не вызывает достаточной боли, тогда вы, вероятнее всего, надавливаете не в том месте. Эти точки, расположенные близко к нерву, должны быть очень чувствительными, когда вы давите с достаточной силой.

Еще одна подсказка: для лучшего результата надавите обеимим костяшками одновременно и держите так от 15 до 30 секунд. Как говорит доктор медицины Говард Керлэнд, автор книги «Быстрое снятие головной боли без таблеток», эта точка особенно помогает для облегчения синусных болей. Мы выяснили, что она точно так же способна избавить и от других видов головной боли.опубликовано econet

Эмрика Падус "Исцеляющая сила чувств"

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