«Волчий аппетит»: Как победить чувство голода, если вы на диете

Как избавиться от чувства голода, находясь на диете? Добиться снижения веса и при этом сохранить своё здоровье? Читайте об этом в нашей статье...

Если вы хоть раз придерживались какой-либо диеты, вам знакомо постоянное чувство голода. Очень важно научиться различать физические и эмоциональные ощущения, связанные с едой. Как не сорваться с диеты? Как контролировать свой аппетит, когда вы пытаетесь похудеть? Как сбросить лишний вес и сохранить здоровье? Об этом популярно рассказывает известный автор книг по здоровью, по омоложению и очищению организма, отрывок из книги которого представляем вашему вниманию.

Как избавиться от чувства голода, находясь на диете

Так называемый «волчий аппетит» особенно преследует нас во время соблюдения всевозможных диет. Существует несколько простых способов избавиться от чувства голода, находясь на диете.

• Непосредственно перед едой надо медленно, небольшими глотками, выпить 1 стакан воды.

• Хорошо помогают промежуточные приемы пищи между основными, но с условием, что она будет содержать минимальное количество калорий: 1 стакан апельсинового сока без сахара и другие соки.

• Голод, который кажется вам неутолимым, можно победить, съев, например, 2–3 редиски, несколько ломтиков свежего огурца, кусочек сладкого перца.

• Можно съесть морковку, лист капусты, капустную кочерыжку, помидор, яблоко. Важно найти для себя такой «тормоз», который придется по вкусу.

• Создайте свою «систему отвлечения» внимания от чувства голода. Это может быть работа, чтение, кроссворды, список дел для решения домашних проблем. Завалите себя делами так, чтобы не было времени заглядывать в холодильник.

• Изучите и научитесь стимулировать (в данном случае, угнетать) акупунктурные точки в течение 2–3 минут при остром чувстве голода (эти точки и методику автор приведет в дальнейших разделах, при рассмотрении форм диабета).

• После еды воду (чай или соки) пить только через два часа.

• Не употребляйте соли и сахара в любом виде.

• Хорошо утром, натощак, выпить 30 г. очень горячей воды.

• В течение недели, каждое утро, вместо завтрака съедать горсть сухого цельного (неочищенного) риса. Жевать тщательно и долго, не менее 100–150 раз. Затем 4 часа не пить и не есть.

• Вечером — клизма из 2 литров чистой кипяченой теплой воды с добавлением сока одного лимона.

• Утром, до завтрака — бег с ходьбой в течение 30 минут.

• Вечером (перед ванной) — прогулка быстрым шагом 20 минут.

• На ночь вместо воды пить (после ванны) настой цветков липы, или отвар корней крапивы, или отвар корней петрушки.

• Раз в неделю — полное воздержание от пищи (а кому позволяет состояние — и от воды), это голодовка на дистиллированной воде.

• Лучшие ванны — желтые скипидарные (рецептуру и применение смотрите в книгах автора: «Очищение суставов», «Очищение крови»).

Помните! Ни одна полноценно снижающая вес диета не дает быстрых результатов. Плюс к этому, она может превратиться в наказание, так как тучный человек от нее быстро устает, и поэтому килограммы вновь будут нарастать.

Лечебная диета для тучных людей

Вот фрагмент лечебной диеты для пациентов с большим весом и высоким артериальным давлением:

• Раннее утро — горячая вода.

• Завтрак — чай из красного клевера; тушеные свежие фрукты и маленькая чашка каши.

• Обед — тощее мясо (птица, кролик, баранина) с салатом или вареные некрахмалистые овощи и одна запеченная в кожуре картофелина или тыква со сливочным маслом.

• Полдник — какой-нибудь свежий или печеный фрукт.

• Ужин — большое количество цукини или волокнистой фасоли (створки желтой или зеленой молодой фасоли), или тощее мясо (как в обед), или фруктовый или овощной суп.опубликовано econet

По книге "Стоп-старение! Битва за жизнь! Долгую и здоровую", автор Анатолий Маловичко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet