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Волчанка: Что нужно знать про коварное заболевание?

Автор: Econet 11 ноября 2024 6470
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Точные причины возникновения волчанки неизвестны. Воспалительный процесс может охватывать любые органы – сердце, легкие, почки, суставы, сосудистые стенки. О симптомах, диагностике и методах лечения читайте в нашей статье.

Волчанка: Что нужно знать про коварное заболевание?

Этой болезни больше подвержены женщины в возрасте 20-30 лет и ученые полагают, что преимущественно причиной развития недуга служит наследственный фактор. При волчанке определенные клетки организма теряют способность распознавать собственные и чужеродные белки, к примеру, бактерии, поэтому начинают вырабатывать антитела, уничтожающие клетки самого организма.

Симптомы волчанки

Симптомами заболевания являются:

  • постоянная усталость;
  • периодическое повышение температуры;
  • кожные проблемы (особенно на лице);
  • образование язв на слизистых оболочках;
  • боль в мышцах и суставах.

Клиническая картина зависит от того, какие именно органы поражены.

Диагностика

При возникновении любых вышеуказанных симптомов нужно обратиться к врачу и пройти полное обследование. При тяжелой форме болезни возрастает риск появления побочных действий от лекарственных препаратов, что еще более негативно сказывается на состоянии иммунной системы. Зачастую заболевание протекает в хронической форме, то есть иногда недуг находится в «спящем режиме» либо в ремиссии. Если при остром течении болезни проводится адекватное лечение, то исход в большинстве случаев благоприятный.

Лечение волчанки

Тактика лечения зависит от тяжести заболевания, главное, что нужно сделать – снизить иммунное воспаление. Для этого в большинстве случаев назначаются гормональные препараты либо глюкокортикостероиды.

Долгосрочное лечение существенно улучшает прогноз, но при этом могут возникнуть побочные эффекты – избыточный вес, образование язв на стенках желудка, обострение остеопороза или других хронических воспалений.

В процессе лечения требуется регулярно сдавать анализ крови, что позволит вовремя выявить возможные осложнения. При острой форме заболевания проводится импульсная терапия с применением больших доз гормонов, а также плазмаферез, позволяющий отфильтровывать антитела. Назначаются и противовоспалительные средства. Помимо приема медикаментозных препаратов важно придерживаться сбалансированного питания и вести здоровый образ жизни.

Диета при волчанке

Так как волчанка — воспалительное заболевание, для уменьшения симптомов назначают диету, богатую клетчаткой, продуктами с антиоксидантами и Омега-3 жирными кислотами. 

Волчанка: Что нужно знать про коварное заболевание?

Рекомендуется употреблять:

  • Овощи и фрукты, в которых содержатся бета-каротин, витамины С и Е — брокколи, огурцы, болгарский перец, шпинат, вся зелень, морковь, свекла, репа, все цитрусовые, абрикосы, нектарины и т.д.
  • Продукты с содержанием Омега-з — рыба красных сортов, орехи, семечки, льняные семена и масло.
  • Продукты с высоким содержанием кальция и витамина D – кунжут, нежирные молочные продукты, яйца, рыбу.
  • Сухофрукты.

Избегайте:

  • Сахара. Его «любят» бактерии, которые могут усиливать воспаление.
  • Чрезмерно жирной пищи. Лучше отказаться от красного жирного мяса, особенно свинины, молочных продуктов с высоким содержанием жира, жирных соусов и других продуктов,  повышающих холестерин.
  • Насыщенных вкусов — острого, соленого, кислого, а также продуктов с консервантами. Они могут усилить воспаление.
  • Люцерны. Несмотря на всю пользу, употребление люцерны вызывает активную реакцию иммунной системы и может усугубить симптомы волчанки.
  • Некоторые специалисты считают, что при аутоиммунных заболеваниях следует избегать от пасленовых и глютена. опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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