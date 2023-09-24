Вода и сода: ПОЧЕМУ стоит пить эту смесь каждый день?

✅ Вода и сода — это одно из самых древних лекарственных средств, которое и по сей день способно защитить вас от развития многих заболеваний.

Сода — весьма популярный продукт, ее можно встретить чуть ли не в каждом доме. Ведь она универсальна в использовании: ее применяют и в кулинарии, и для уборки помещений (очищения различных поверхностей), и даже используют в качестве натурального лекарства.

Вода и сода - древнее лекарственное средство

Сода — натуральный антацид

Вода и сода: натуральное подщелачивающее средство

Антисептик

Борьба с инфекциями мочевыводящих путей

Борьба с подагрой и другими заболеваниями суставов

Повышение физической выносливости и работоспособности

Сода регулирует уровень холестерина

Вода и сода: как правильно принимать?

Несмотря на то, что покупные средства сегодня в изобилии представлены на полках любого магазина, многие люди по-прежнему предпочитают именно соду для решения различных задач в своей повседневной жизни.

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Если использовать соду в лечебных целях, ее потребление, конечно, должно быть умеренным. Но уже доказано, что в небольших количествах она способна значительно улучшить состояние человеческого организма. Ведь это натуральный регулятор уровня pH в крови.

Сода — натуральный антацид

Антацидные свойства этого природного ингредиента являются, пожалуй, главной причиной его высокой популярности.

Вода и сода (при регулярном потреблении) нейтрализуют желудочные кислоты и, тем самым, помогают справиться с рефлюксом или изжогой.

Разведенная в воде сода уменьшает воспаление и газообразование, это быстро облегчает состояние, например, при расстройстве желудка.

Вода и сода: натуральное подщелачивающее средство

Наше питание генерирует, главным образом, кислоты. А кислотная среда в организме, как известно, способствует развитию различных заболеваний.

Повышенная кислотность может быть связана с высоким риском развития остеопороза, артрита и даже рака. Сода же, в свою очередь, является идеальным ингредиентом для того, чтобы нейтрализовать кислоты и оказать подщелачивающий эффект.

Она регулирует уровень pH (кислотно-щелочной баланс) и укрепляет здоровье в целом.

А учитывая низкую стоимость соды, она может по праву считаться лучшим натуральным средством для предотвращения многих заболеваний.

Но, безусловно, все хорошо в меру. При ежедневном потреблении суточная доза должна быть минимальной, так как в противном случае «лекарство» окажется контрпродуктивным (из-за чрезмерного подщелачивания организма).

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Антисептик

Еще одним полезным качеством соды является ее легкий антисептический эффект. Его можно использовать для борьбы с различными вирусами и бактериями, которые вызывают болезни.

Благодаря данному свойству соду можно использовать в качестве средства от боли в горле и для снятия воспаления в полости рта. Для этого нужно просто делать полоскания с содой.

Борьба с инфекциями мочевыводящих путей

Смесь воды и соды может также стать защитным барьером на пути инфекций мочевыводящих путей. Все благодаря ее способности снижать уровень кислотности в моче.

В этом случае потребление соды обычно дополняется клюквенным соком. Эти натуральные ингредиенты способны предотвратить повторяющиеся эпизоды заболевания.

Борьба с подагрой и другими заболеваниями суставов

Повышенный уровень мочевой кислоты в моче и крови, а также в тканях организма может стать причиной развития различных хронических заболеваний, таких как подагра или артрит, к примеру.

Вода с содой регулирует кислотно-щелочной баланс крови, снижает уровень мочевой кислоты и, таким образом, эффективно помогает в борьбе с этими заболеваниями.

Повышение физической выносливости и работоспособности

Молочная кислота, которая высвобождается в нашем организме во время физической активности, может скапливаться в мышцах и суставах, что приводит к появлению ощущения жесткости и усталости в мышцах.

Чтобы это не сказалось негативно на физической выносливости, вода и сода — неплохой вариант. Это позволит держать уровень кислотности в организме под контролем.

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Сода регулирует уровень холестерина

Минеральная вода с содой окажет положительное воздействие на организм и в плане регулирования уровня холестерина в крови (при его повышенных значениях). Особенно это касается «плохого холестерина».

Однако из-за высокого содержания натрия в соде, данное средство не рекомендуется людям, страдающим от гипертонии. Это может усугубить проблему.

Вода и сода: как правильно принимать?

Как мы уже упоминали выше, чрезмерное потребление такого напитка может привести к нежелательным последствиям. Побочные эффекты есть, так что здесь, как и во всем, важно знать меру.

И если вы решили, что вода и сода должны стать частью вашего ежедневного рациона, важно учитывать следующие рекомендации:

Дозировка

1/2 чайной ложки пищевой соды (3 г)

1 стакан воды ( 200 мл)

Смешайте оба ингредиента и принимайте после каждого приема пищи.

Для снятия симптомов гриппа и простуды

Первый день: половина столовой ложки соды на стакан воды каждые три часа. 5 приемов в день.

Второй день: та же дозировка, но уже только 3 раза в день.

Третий день: та же дозировка, 2 приема, после обеда и после ужина

Вкус у данного напитка, конечно, не самый приятный… Но при регулярном потреблении он будет очень полезен для здоровья.

Попробуйте включить его в свой рацион, и уже очень скоро вы сможете заметить положительные результаты.опубликовано econet

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