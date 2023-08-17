Внимание! Первые симптомы тромба в ноге

Одним из опасных недугов для человека считается тромбоз. Болезнь развивается на фоне нарушения кровообращения и закупорки вен.
Симптомы тромба в ноге на первых этапах заболевания не выражены, но когда сгусток крови в конечности начал разрастаться, то ситуация требует незамедлительного лечения. Закупорка вены не только неприятна, но и опасна, так как при несвоевременной помощи происходят необратимые некротические изменения в ноге.
О начале воспаления в венозных сосудах свидетельствуют следующие признаки,на которые большинство людей не всегда обращают внимание:
В большинстве случаев, больные обращаются за врачебной помощью, когда заболевание прогрессирует. При этом увеличивается отечность ног, в области формирования тромба кожные покровы приобретают синюшный оттенок. В запущенном состоянии конечность может почернеть. Тромб обычно локализуется в венах бедра, голени или лодыжки.
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Тромбофлебит поверхностных вен (слева) и глубоких вен (справа)
Есть определенные категории людей, которые медики относят к так называемой группе риска. У них вероятность возникновения тромбофлебита – наиболее высокая. К ним относятся:
Люди, которые много времени проводят в сидячем (неподвижном) положении, путешествуя на самолете или за рулем автомобиля.
Тот, кто перенес хирургическую операцию, и вынужден соблюдать в течение длительного времени неподвижный, постельный режим.
Страдающие варикозным расширением вен.
Больные антифосфолипидным синдромом, гипергомоцистоинемией (ускоренной свертываемостью крови).
Беременные женщины. Риск возникновения тромбофлебита возрастает во время родов.
Тромбофлебит – частый спутник тучных людей, страдающих ожирением.
Люди преклонного возраста, ведущие малоподвижный образ жизни.
Следите за своим здоровьем, и при обнаружении первых симптомов или нахождении в группе риска, незамедлительно обратитесь к врачу! Это важно!опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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