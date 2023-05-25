ВНИМАНИЕ! Эту пятерку лекарственных препаратов НЕЛЬЗЯ принимать совместно

А вы знаете, что существует несколько лекарственных препаратов, которые нельзя принимать одновременно, потому что это грозит очень серьезными последствиями для здоровья. В этой статье вы узнаете перечень лекарств, сочетание которых друг с другом представляет угрозу и опасность для здоровья человека и даже жизни. Будьте внимательны к себе и к своему здоровью!

Многие пациенты после посещения врача не соблюдают его рекомендации касательно времени приема и количества таблеток или других лекарственных препаратов. Часто причиной этому служит спешка, желание усилить эффект или незнание того, к каким последствиям может привести нарушение рецептуры.

5 препаратов, которые нельзя принимать одновременно ни при каких условиях

Противокашлевые и антигистаминные препараты

Обезболивающие и психотропные препараты

Аспирин и антикоагулянты

Успокаивающие и снимающие боль средства

Опиоиды и ацетаминофен

На самом деле существует перечень препаратов, которые запрещено принимать совместно, поскольку можно серьезно подорвать здоровье. Предлагаем ознакомиться с этим перечнем.

Противокашлевые и антигистаминные препараты

Препараты против кашля и от аллергии обычно содержат одни и те же компоненты, поэтому если одновременно принимать такие лекарства, произойдет повышение оптимальной дозы и усиление седативного эффекта.

Особенно опасно, если неконтролируемая сонливость возникнет у тех людей, которые после приема лекарств садятся за руль автомобиля, становятся за станок или пытаются управлять серьезной аппаратурой. Даже прием таких средств на ночь не выход, поскольку утром человек будет чувствовать слабость.

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Обезболивающие и психотропные препараты

Любой пациент, которому назначались препараты для снятия боли и антидепрессанты знает о том, что совместно принимать их нельзя. И врачи обязательно об этом предупреждают, чтобы исключить нанесение еще большего вреда здоровью.

Препараты обеих групп на 600% повышают вероятность возникновения кровоизлияния в пищевод и желудок, а это очень опасно. Кроме того, они оказывают воздействие на уровень серотонина и совместный их прием может также спровоцировать возникновение чувства тревоги, повышение температуры тела, проблемы с дыхательной системой и частое сердцебиение.

Аспирин и антикоагулянты

Антикоагулянты в большинстве стран относятся к группе серьезных лекарственных средств, продающихся исключительно по рецепту врача. Такие препараты назначаются с целью снижения вероятности образования в артериях тромбов. Аспирин мы можем без проблем купить в любой аптеке, не предоставляя при этом рецепта врача, но немногие знают о том, что если принимать его совместно с любым антикоагулянтом, то существенно повысится риск возникновения внешнего и внутреннего кровотечения.

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Успокаивающие и снимающие боль средства

Препараты, предназначенные для снятия боли и тревоги оказывают одинаковое успокаивающее действие на организм. Но одновременный их прием опасен, поскольку происходит увеличение токсического воздействия, и подобная передозировка провоцирует уменьшение частоты дыхания и сердечных сокращений. В худшем случае человека ждет летальный исход.

Те люди, которые принимают препараты данных групп совместно, вероятнее проходят обследование у разных врачей, соответственно, получая разные рекомендации по лечению и покупая средства в разных аптеках. То есть один врач не знает о том, что пациент обращался к другому специалисту, который тоже назначил ему лечение.

Опиоиды и ацетаминофен

Препараты опиоидной группы и ацетаминофен являются мощными анальгетиками, которые широко используются в медицинской сфере для лечения различных заболеваний. Но превышать рекомендуемую дозировку опасно для организма. Превышение дозы часто происходит тогда, когда пациент стремится усилить действие ацетаминофена, употребляя одновременно с ним кодеиносодержащее лекарство. Такое сочетание провоцирует стремительное и серьезное повреждение печени.

В 2015 году в Сиэтле было проведено исследование, по результатам которого обнаружено, что у 38% пациентов развилась острая печеночная недостаточность вследствие принятия повышенной дозы одного из препаратов либо одновременного приема препаратов обеих групп, в последнем случае у 63% пациентов сразу появились проблемы с печенью.опубликовано econet

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