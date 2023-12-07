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Витамины и минералы для печени

Автор: Econet 07 декабря 2023 6400
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Организм человека должен получать оптимальное количество витаминов и минералов, в противном случае работа некоторых систем может нарушиться. Нехватка полезных микроэлементов особенно пагубно влияет на печень. Предлагаем ознакомиться со списком витаминов и минералов, необходимых для поддержки здоровья печени.

Витамины и минералы для печени

Важно обеспечить нормальную работу печени, поскольку именно этот орган защищает организм от воздействия вредных веществ, способствует очищению крови и обеспечивает оптимальное протекание обменных процессов. Также в печени вырабатываются иммуноглобулины и хранится гликоген. Нормальное функционирование печени невозможно без правильного питания, поэтому важно следить за тем, что вы употребляете в пищу. И нужно учитывать тот факт, что в печени нет нервных окончаний, то есть если проблема и существует, то вы это вряд ли заметите.

Витамины

Для нормализации работы печени нужно включить в рацион следующие нутриенты:

1. A витамин (ретинол) – содержится в овощах и фруктах оранжевого цвета, зелени, сухофруктах. Суточная норма составляет 0,7 мг. Ретинол обеспечивает:

  • сохранение гликогена в печени;
  • восстановление гепатоцитов;
  • выработку желчи;
  • нормализацию процесса выработки холестерина.

Принимать добавки с этим витамином необходимо только по рекомендации врача, поскольку в повышенном количестве он оказывает токсическое действие на организм.

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2. E витамин (токоферол) – содержится в нерафинированных растительных маслах, яйцах, пророщенной пшенице, а также кисломолочных продуктах. Обладает следующими полезными свойствами:

  • укрепляет клеточные мембраны;
  • нормализует гормональный обмен;
  • активирует обменные процессы.

3. C витамин – содержится в шиповнике, клюкве, бруснике, цитрусовых, зелени и квашеной капусте. Обладает следующими свойствами:

  • предотвращает жировую дистрофию печени;
  • нейтрализует свободные радикалы;
  • усиливает процесс усвоения других витаминов.

Витамины и минералы для печени

4. K витамин – в значительном количестве содержится в листовой зелени, шпинате, капусте, кукурузе, яйцах и молоке. Добавку с таким витамином назначают при таких заболеваниях, как гепатит и цирроз, поскольку этот микроэлемент:

  • активирует процесс отделения желчи;
  • улучшает свертываемость крови;
  • ускоряет регенерацию печеночных клеток.

5. Витамины группы B. Тиамин или витамин B1 содержится в орехах, семечках, отрубях, злаках, листовой зелени. Он оказывает следующее воздействие на организм:

  • ускоряет процесс вывода из печени излишков липидов;
  • запускает процесс восстановления гепатоцитов;
  • предотвращает развитие печеночной недостаточности.

Основными источниками рибофлавина или витамина B2 являются мясо и молоко, также он содержится в гречневой крупе и миндале. На организм данный витамин оказывает следующее действие:

  • способствует выработке гликогена;
  • улучшает секрецию желчи;
  • усиливает процесс восстановления гепатоцитов;
  • защищает печень от окислительных процессов.

Витамином B6 богаты овощи, бобовые, яйца, морепродукты и орехи. На организм данный витамин оказывает следующее действие:

  • предотвращает скопление триглицеридов в печени;
  • предотвращает накопление в печени излишков гомоцистеина.

Витамин B8 содержится в моркови, капусте, чечевице, овсянке, арахисе, грейпфруте и изюме. Этот нутриент позволяет:

  • укрепить клеточные мембраны;
  • стимулировать липидный обмен;
  • усилить отток желчи;
  • предотвратить развитие цирроза.

6. Липоевая кислота – еще один витамин, который крайне необходим для поддержки здоровья печени. Такая кислота содержится в мясе, капусте, рисе, чечевице, овсянке и шпинате. Благодаря этому витамину:

  • улучшаются обменные процессы в организме;
  • обезвреживаются токсины, полученные в результате обменных процессов;
  • усиливается процесс восстановления гепатоцитов;
  • печень защищена от жирового перерождения.

Минералы

Для здоровья печени помимо витаминов нужны и минералы, в частности:

магний, который защищает печень от пагубного воздействия токсинов, улучшает процесс кровообращения, усиливает выработку гликогена. Острый дефицит данного минерала может привести к апоптозу (гибели печеночных клеток);

  • селен, способствующий восстановлению печеночных клеток;
  • цинк, благодаря которому улучшаются очистительные способности печени;
  • медь, предотвращающая развитие воспалительных процессов в печени, а также принимающая участие в трансформации накопленного в печени железа в гемоглобин.

Обязательно ли принимать витаминные комплексы?

Если питание недостаточно разнообразное, чтобы насытить печень требуемыми витаминами и минералами, то в этом случае не обойтись без витаминных комплексов. Но принимать их следует только по рекомендации врача, в противном случае можно нанести вред организму. Поскольку при проблемах с печенью не возникает определенных симптомов, то необходимо дважды в год проходить профилактическую терапию, особенно людям, которые:

  • любят много и «вкусно» поесть (часто употребляют жирную пищу, фаст-фуд);
  • часто либо постоянно принимают лекарственные препараты;
  • имеют заболевания печени;
  • имеют вредные привычки (курение, употребление алкоголя).

Чтобы печень была здоровой и нормально функционировала, необходимо всегда заботиться о ней*.

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Источник: https://econet.by/

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