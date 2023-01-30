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Витамины и минералы для худеющих

Автор: Econet 30 января 2023 5778
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Строгие диеты помогают быстро похудеть и привести тело в идеальную форму, но лишают организм полезных витаминов и микроэлементов. Вместе с тающими килограммами человек теряет энергичность, кожа становится дряблой, могут возникать проблемы с высыпаниями и выпадением волос, обостряются хронические болезни.

Витамины и минералы для худеющих

Избежать осложнений и улучшить эффективность диеты помогают витамины и минералы. При достаточном их содержании в рационе метаболизм ускоряется, организм быстрее выводит токсины, кожа подтягивается. Полезные соединения стимулируют работу эндокринной и пищеварительной систем, делая похудение более комфортным и легким для человека.

Лучшие витамины для худеющих

Для быстрой и безопасной потери веса организму необходимы нутриенты – биологически важные элементы, обеспечивающие высокую скорость обмена веществ. Они поддерживают работу гипоталамуса, щитовидной и поджелудочной желез, участвуют в производстве многих гормонов и аминокислот.

Сохранять активность и бодрость во время диеты помогают витамины группы В. Они стимулируют работу головного мозга и нервной системы человека, усиливают выносливость при интенсивных тренировках, пробежках. Витамины В3 и В7 дополнительно контролируют уровень сахара в крови, рекомендуются при пониженной функции щитовидной железы.

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Витамины и минералы для худеющих

Для быстрого сжигания жира без осложнений для организма в меню ежедневно должны присутствовать:

  • Витамин А. Мощный антиоксидант поддерживает кишечник, стимулирует выведение токсинов и лишней жидкости.
  • Аскорбиновая кислота. Запускает естественное очищение эндокринных желез, восстанавливает иммунитет, отвечает за детоксикацию.
  • Токоферол или витамин Е. Является лучшей профилактикой старения кожи, возвращает ей упругость, защищая от дряблости при быстрой потере веса.

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Не менее полезны при похудении  минеральные соединения. Человек может получить их только с продуктами питания, поэтому во время диеты важно обеспечить достаточное количество:

  • Хрома. Контролирует выработку инсулина, подавляет аппетит, помогает придерживаться диеты без срыва.
  • Цинка. Участвует в основных реакциях метаболизма, нормализует работу поджелудочной железы.

Не обязательно принимать дополнительные витаминные комплексы: можно правильно составить сбалансированную диету на основе нежирного мяса, морской рыбы. Их следует дополнить овощами, фруктами и большим количеством зелени, которые обеспечат организм всеми необходимыми микроэлементами. Оно поддержат на пути к стройности и нормализуют углеводный обмен, не давая килограммам вновь вернуться.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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