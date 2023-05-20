Витамины и добавки для ускорения метаболизма

У человека с возрастом метаболизм замедляется. В результате появляются лишние килограммы, жировые отложения в определенных областях тела. Какие витамины и добавки помогут контролировать свой вес и всегда оставаться в форме? Вот полный список.

Как улучшить свой метаболизм и избавиться от лишних килограммов? Существуют витамины и минералы, которые нормализуют обмен веществ и принесут пользу организму.

Витамины и добавки для снижения веса

Что влияет на скорость метаболизма

С годами метаболизм естественно замедляется. С возрастом мы сжигаем меньше калорий, организм ужу не настолько эффективно перерабатывает пищу, физическая активность затухает.

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Факторы, которые влияют на метаболизм (кроме возраста):

Пищевой рацион.

Физическая активность.

Гормональный фон.

Медикаментозные препараты.

Сон.

Объем тела.

Пол.

Внешняя среда.

Мы контролируем ежедневно 2 фактора скорости метаболизма

Различные добавки для метаболизма помогут держать нормальный вес, но правильное питание и физическая активность – два оптимальных варианта, которые точно позволят избежать прибавления веса.

Калории. Урезаем количество калорий в пищевом рационе (с годами, скорее всего, понадобится меньше калорий в день) . Дело в том, что с возрастом мы теряем мышечную массу и накапливаем больше жиров.

. Дело в том, что с возрастом мы теряем мышечную массу и накапливаем больше жиров. Спорт и другие виды активности. Различные упражнения способствуют сжиганию калорий и поддерживать мускулатуру.

Нехватка витаминов ведет к увеличению веса

Пищевой рацион должен быть составлен грамотно. В него обязательно включаются фрукты, овощи, зелень. Таким образом вы насыщаете свой организм витаминами и не набираете лишний вес.

Витамины комплекса B

Витамины группы B играют важную роль в энергетическом обмене в организме. Витамины группы B включают:

В-12

биотин

фолиевая кислота

В-6

пантотеновая кислота или B-5

ниацин или B-3

рибофлавин или B-2

тиамин или B-1

Дефицит одного из витаминов группы В может повлиять на другие витамины группы В, что может нарушить метаболизм.

B-12 необходим для метаболизма белков и жиров . Для правильной работы ему необходимы B-6 и фолиевая кислота.

B-6 также помогает метаболизировать белок.

Тиамин помогает организму усваивать жиры, белки и углеводы .

Очень важна способность перерабатывать жиры, белки и углеводы. Здоровый обмен веществ гарантирует, что организм использует эти питательные вещества для получения энергии, а не откладывает их в виде жира.

Люди должны регулярно есть продукты, содержащие витамин B, чтобы удовлетворить свои повседневные потребности.

Хороший выбор продуктов, содержащих витамин B, включает:

нежирное мясо и морепродукты

цельные зерна, включая ячмень и коричневый рис

молочные продукты

яйца

некоторые фрукты, такие как бананы , яблоки, виноград и арбуз

орехи и семена

шпинат, картофель и кабачки

B-12 присутствует только в продуктах животного происхождения, а это означает, что вегетарианцам и веганам может быть трудно потреблять достаточное количество этого витамина.

Экстракт зеленого чая

Зеленый чай активирует энергетические траты организма и окисление жиров, снижает секрецию и усвоение жира. Экстракт зеленого чая имеет в составе ценные флавоноидные антиоксиданты - катехины. Этот продукт включает здоровый процент кофеина, который нужен для обмена веществ и похудения.

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Железо (Fe)

Fe - компонент миоглобина, который снабжает мускулатуру кислородом. Железо необходимо для поддержания обмена веществ. Fe отвечает за транспортировку кислорода к клеткам (и мышц – тоже), что дает возможность сжигать жир.

Хотя железо жизненно важно, оно также токсично при употреблении в больших дозах. Поэтому перед приемом пищевых добавок людям следует поговорить с врачом или диетологом о том, есть ли у них дефицит железа.

Магний (Mg)

Как и витамин B, магний играет ключевую роль в выработке энергии организмом и необходим для здорового функционирования нервов, мышц и ферментов. Магний необходим для более чем 300 ферментативных реакций, которые поддерживают функцию мозга и помогают нашим мышцам сокращаться и расслабляться должным образом. Кроме того, помогая расслабить мышцы, магний также помогает нам лучше спать, что является важным элементом как для поддержания хорошего настроения, так и для регулирования обмена веществ и аппетита. Этот минерал также играет роль в регулировании уровня глюкозы в крови и инсулина у людей с избыточным весом, что может быть полезно для похудания. Это также гарантирует, что мы эффективно используем питательные вещества и пищу, которую потребляем.

Витамин Д

Нехватка витамина D отмечается у лиц с лишним весом. Можно возместить недостаток витамина D в организме благодаря солнечному излучению или пищевым добавкам.опубликовано econet

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