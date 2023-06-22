Витамины группы В: защита мозга и профилактика старческого слабоумия

Мозг регулирует все основные жизненно важные функции организма и позволяет человеку достичь своих целей и задач. Для полноценной и бесперебойной деятельности головного мозга, необходимо постоянное поступление полезных веществ. Наиболее незаменимыми элементами для его эффективной работы являются водорастворимые витамины группы В.
Обширные исследования подтвердили важность витаминных веществ в терапии когнитивных нарушений и снижении когнитивных способностей. Соединения группы В, такие как фолиевая кислота, В6 и В12, имеют важное значение в профилактике когнитивных патологий и старческой деменции. Ученые считают, что дефицит В12 способствует возникновению ухудшения памяти и риску когнитивных дисфункций, что доказывает его важность для здоровья головного мозга.
1. Специалисты выяснили, что к отмиранию клеток мозга, развитию старческого слабоумия и болезни Альцгеймера приводят недостаточный уровень омега-3 и переизбыток аминокислоты гомоцистеина в плазме. А витамины В помогают преобразованию этой аминокислоты в строительный белок. Недостаток витаминов вызывает усиленный рост кислоты, а получение группы В понижает ее количество. Но положительное воздействие ученые заметили только у тех участников, у которых был повышенный показатель омега-3.
2. Ученые утверждают, что витаминные соединения В помогают замедлить усыхание мозгового вещества. У участников, принимавших витаминные добавки, усыхание было в значительно меньшей степени, чем у контрольной группы, их не принимавшей.
3. В-витамины блокируют прогрессирование Альцгеймера. Недавние исследования выявили, что прием соединений замедлял усыхание мозгового вещества именно в тех участках, которые в значительной мере подвержены заболеванию Альцгеймера.
4. Финские ученые выяснили, что употребление продуктов, насыщенных содержанием В12, уменьшает возникновение Альцгеймера в старческом возрасте. Нехватка витамина В12 наблюдается у пациентов, которые находились на вегетарианском или веганском рационе.
Кроме этого, с возрастом уменьшается возможность усваивать В 12 из-за слишком крупного размера самой молекулы, поэтому искусственные добавки В 12 часто не производят никакого эффекта. Также снижает усваивание прием определенных лекарственных препаратов и употребление крепкого чая и кофе.
Кроме этого, для эффективной мозговой деятельности большое значение имеют витамины С и D:
Когнитивные нарушения в организме связаны с погрешностями питания и в целом, образа жизни. К ним относятся: дефицит питательных веществ, употребление вредных трансжиров, синтетических углеводов и добавок, сахара, красителей и так далее. Чтобы избежать чрезмерного количества тяжелых пестицидов, необходимо употреблять натуральные продукты, желательно выращенные в месте проживания. опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
Добавить комментарий