Витамины группы В: защита мозга и профилактика старческого слабоумия

Мозг регулирует все основные жизненно важные функции организма и позволяет человеку достичь своих целей и задач. Для полноценной и бесперебойной деятельности головного мозга, необходимо постоянное поступление полезных веществ. Наиболее незаменимыми элементами для его эффективной работы являются водорастворимые витамины группы В.

Обширные исследования подтвердили важность витаминных веществ в терапии когнитивных нарушений и снижении когнитивных способностей. Соединения группы В, такие как фолиевая кислота, В6 и В12, имеют важное значение в профилактике когнитивных патологий и старческой деменции. Ученые считают, что дефицит В12 способствует возникновению ухудшения памяти и риску когнитивных дисфункций, что доказывает его важность для здоровья головного мозга.

Для активной мозговой деятельности

1. Специалисты выяснили, что к отмиранию клеток мозга, развитию старческого слабоумия и болезни Альцгеймера приводят недостаточный уровень омега-3 и переизбыток аминокислоты гомоцистеина в плазме. А витамины В помогают преобразованию этой аминокислоты в строительный белок. Недостаток витаминов вызывает усиленный рост кислоты, а получение группы В понижает ее количество. Но положительное воздействие ученые заметили только у тех участников, у которых был повышенный показатель омега-3.

2. Ученые утверждают, что витаминные соединения В помогают замедлить усыхание мозгового вещества. У участников, принимавших витаминные добавки, усыхание было в значительно меньшей степени, чем у контрольной группы, их не принимавшей.

3. В-витамины блокируют прогрессирование Альцгеймера. Недавние исследования выявили, что прием соединений замедлял усыхание мозгового вещества именно в тех участках, которые в значительной мере подвержены заболеванию Альцгеймера.

4. Финские ученые выяснили, что употребление продуктов, насыщенных содержанием В12, уменьшает возникновение Альцгеймера в старческом возрасте. Нехватка витамина В12 наблюдается у пациентов, которые находились на вегетарианском или веганском рационе.

Кроме этого, с возрастом уменьшается возможность усваивать В 12 из-за слишком крупного размера самой молекулы, поэтому искусственные добавки В 12 часто не производят никакого эффекта. Также снижает усваивание прием определенных лекарственных препаратов и употребление крепкого чая и кофе.

Питательные вещества для головного мозга

Кроме этого, для эффективной мозговой деятельности большое значение имеют витамины С и D:

витамин С – принимает активное участие в синтезе нейромедиаторов, таких как гормон радости – серотонин. Ученые доказали, что его употребление увеличивает показатель памяти, интеллекта и снижает риск инсульта и возрастных изменений;

– принимает активное участие в синтезе нейромедиаторов, таких как гормон радости – серотонин. Ученые доказали, что его употребление увеличивает показатель памяти, интеллекта и снижает риск инсульта и возрастных изменений; совместный прием С и Е помогает уменьшить когнитивные нарушения на 60%, кроме этого, С необходим для удаления из мозга солей металлов;

помогает уменьшить когнитивные нарушения на 60%, кроме этого, С необходим для удаления из мозга солей металлов; витамин D необходим для хорошего развития мозга. Недостаток витамина у беременных женщин провоцировал пороки развития мозга у плода. В пожилом возрасте, высокий уровень D, помогает предотвращать ухудшение памяти и других умственных способностей.

Питательные элементы для работы мозга содержатся:

омега-3 – в жирной морской и речной рыбе, в говядине;

В6 – в мясе (говядина, курятина, индейка), семечках и орехах, жирной рыбе, шпинате, в пищевых дрожжах, банане;

В9 – в темно-зеленых листовых овощах, репе, бобовых культурах, пищевых дрожжах;

В12 – содержится только в продукции животного происхождения: яйцах, мясе КРС, курином, баранине, и молочных продуктах, жирной рыбе, пищевых дрожжах;

витамин С – всех видах капусты, болгарском перце и чили, ягодах, квашеной капусте, цитрусовых;

витамин D – производит солнечный свет.

Когнитивные нарушения в организме связаны с погрешностями питания и в целом, образа жизни. К ним относятся: дефицит питательных веществ, употребление вредных трансжиров, синтетических углеводов и добавок, сахара, красителей и так далее. Чтобы избежать чрезмерного количества тяжелых пестицидов, необходимо употреблять натуральные продукты, желательно выращенные в месте проживания. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet