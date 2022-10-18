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Витамин В12: Здоровая нервная система, надпочечники, метаболизм

Источник: Econet 18 октября 2022 6624
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Витамин В12 или кобаламин незаменимый и очень важный для здоровья человека компонент, он поступает в организм только с продуктами питания, поэтому так важно следить за его уровнем.

Витамин В12: Здоровая нервная система, надпочечники, метаболизм

Витамин В12 мы получаем из продуктов животного происхождения, таких как мясо, яйца и молоко. Но и в другие продукты его искусственно добавляют. Как показывает последние исследования, этот компонент очень важен для нормального самочувствия и даже оказывает сильнейшее влияние на развитие плода во время беременности. 
Недостаток витамина у женщин в период вынашивания ребенка создает потенциальную угрозу для ребенка в будущем: диабет 2 типа и другие метаболитические нарушения. 

Полезные качества витамина В12 и проблемы его недостатка

К наиболее явным симптомам недостатка этого витамина относятся: нарушение памяти, затрудненное дыхание, пожелтение кожи, ухудшение кровообращения и перепады настроения. Симптомы не являются критическими, поэтому мы редко обращаем на них внимание, но недостаток витамина провоцирует упадок сил и приводит к развитию анемии, влияет на общее эмоциональное состояние. Витамин B12 участвует в обменных процессах, кроветворении, входит в состав гормонов надпочечников и поддерживает многие другие функции.

Витамин важен не только для хорошего самочувствия, но и выполняет ряд важных функций: 

•    стабилизирует работу надпочечников; 
•    активизирует процесс метаболизма; 
•    способствует усвоению железа; 
•    улучшает репродуктивные функции организма; 
•    поддерживает функционирование нервной системы; 
•    повышает количество красных кровяных телец; 
•    способствует улучшению кровообращения. 

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Витамин В12: Здоровая нервная система, надпочечники, метаболизм

Сколько его нужно?

Существует установленная норма витамина В12, которая необходима для нормальной работы организма.

Например: 

  • Детям от 14 лет и старше рекомендуется употреблять 2,4 микрограмма витамина с последующим увеличением дозы.
  • Беременные женщины могут начать прием важного витамина с дозы в 2,6 микрограмм, а кормящим матерям лучше увеличить норму до 2,8 микрограмм. 

Главная польза этого вещества в том, что он участвует в процессе образования ДНК, кроветворении и является частью нервных волокон. 

Сложность дозировки заключается в том, что каждый организм имеет индивидуальные особенности и часто рекомендуемой дозы недостаточно для восполнения запасов в теле. Некоторые люди плохо усваивают витамин, а вот у других проблем с этим процессом нет, так что даже следование установленной дозировке не является гарантией получения нужного количества витамина, особенно среди пожилых людей. Несколько проведенных исследований определили, что примерно 20% людей старше 50 находятся на грани нехватки витамина B12, а 3% испытывают его серьезный дефицит.

Бояться передозировки не стоит, это вещество водорастворимое, поэтому больше чем нужно, организм не возьмет.

Витамин В12: Здоровая нервная система, надпочечники, метаболизм

Исследования дефицита витамина В12 

Самое крупное исследование дефицита было проведено в Великобритании, в изучении участвовало около 90 человек. Доктора сравнивали образцы крови матерей и новорожденных для выявления общих признаков. После проведения всех тестов было выявлено высокое содержание лептина у детей, которые испытывали дефицит витамина В12. В будущем такая ситуация приводит к развитию диабета и проблемам с лишним весом. 

Ученые пришли к заключению, что дефицит у матерей в период вынашивания плода приводит к неправильному формированию механизма выработки лептина у детей. По общим показателям дефицит витамина выражался в избыточной массе у матерей, а вот дети, наоборот, рождались со сниженным весом.

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Лептин по другому называют гормоном сытости, который помогает нам понять, что мы сыты. Повышенный уровень этого гормона приводит к тому, что человек постоянно испытывает чувство голода, что и приводит к набиранию массы тела. При этом вы не только увеличиваетесь в габаритах, но и попадает в группу риска. Переедание и повышенный уровень лептина развивает устойчивость к инсулину, что впоследствии станет причиной развития диабета 2 типа. 

Как выявить дефицит витамина В12 

Низкий уровень витамина В12 выражается не только общим чувством усталости, но и имеет несколько довольно ярких симптомов: 

•    онемение и покалывание в конечностях, которое возникает по причине повреждения нервных окончаний; 
•    пожелтение кожи, что является показателем низкого содержания красных кровяных телец; 
•    раздутый язык, чувствительность которого снижается в разы; 
•    головокружения и неуравновешенность; 
•    потеря памяти и размытое зрение. 

Недостаток витамина В 12 влияет на выработку серотонина и допамина, поэтому человек может испытывать депрессию и тревожность. Если не восстановить нужный уровень важного компонента, то придется столкнуться с более серьезными заболеваниями. Дисфункция нервной системы выражается в развитии бреда, появлении галлюцинаций и даже паранойе. 

Витамин В12: Здоровая нервная система, надпочечники, метаболизм

Что вызывает недостаток витамина В12 

Несмотря на то, что механизм получения питательных веществ у каждого человека разный, существует несколько факторов, которые снижают уровень витамина В 12 в организме: 

•    вегетарианство, так как этот витамин содержится в продуктах животного происхождения; 
•    алкоголизм разрушает печень, в которой содержатся запасы витамина; 
•    аутоиммунные заболевания препятствуют нормальному усваиванию питательных веществ; 
•    большое количество потребляемого кофе; 
•    постоянный контакт с закисью азота; 
•    старость; 
•    прием антацидов, метаформина, ингибиторы. 

Если вы относитесь к указанным группам риска, то стоит пройти курс лечения витаминами в виде стандартных пищевых добавок или же уколов. При этом увеличить употребление в пищу продуктов, богатых витамином. Даже вегетарианцам найдется что выбрать: пищевые дрожжи или кокосовое молоко и масло.опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.by/

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